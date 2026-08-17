ETV Bharat / state

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ভূতের বাংলো ? বেহাল দশা দেখে বোঝার উপায় নেই

কাঁকসার দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

health centre
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বেহাল দশা কাঁকসায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 5:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 17 অগস্ট: ভবনের চারপাশ জঙ্গলে ঢাকা । পার্থেনিয়ামের দাপট বেড়েছে । রয়েছে সাপের উপদ্রবও । চিকিৎসক ও নার্সদের থাকার জন্য এক সময় একাধিক আবাসন ছিল । এখন সেগুলির অনেকগুলিই পরিত্যক্ত । কোথাও দরজা-জানালা ভাঙা, কোথাও আবার আগাছায় পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে । দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ভূতের বাংলো ! এমনই বেহাল ছবি ধরা পড়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার বিদবিহারের শিবপুর এবং মলানদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটির ৷

যদিও স্থানীয়দের দাবি, কয়েক বছর আগেও ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ৷ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো ছিল ঝাঁ চকচকে । সেখানে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত । প্রসব হত, দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ মানুষকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হত । অথচ কয়েক দশক ধরে সেই ছবিটারই ধীরে ধীরে বদল ঘটেছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এখন দিনের কয়েক ঘণ্টা কোনওরকমে খোলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি । সপ্তাহে দু'তিন দিন চিকিৎসক এলেও বাকি সময় পরিষেবা নিয়ে থাকে অনিশ্চয়তা ৷ সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বর্তমান ছবিটা যেন ভয় ধরিয়ে দেয় ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র না ভূতের বাংলো ? বেহাল দশা দেখে বোঝার উপায় নেই ! (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও রয়েছেন । কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না । দিনের কয়েক ঘণ্টা খোলা থাকার পর বাকি সময় কার্যত বন্ধই থাকে । ফলে জরুরি প্রয়োজনে এই দুই এলাকার মানুষকে ছুটতে হয় প্রায় 20 থেকে 25 কিলোমিটার দূরের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে । রাতের দিকে সমস্যা আরও বাড়ে । অসুস্থ মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় গাড়ি পাওয়া যায় না । আরও অভিযোগ, সব সময় সরকারি অ্যাম্বুলেন্সও মেলে না । ফলে রোগীকে নিয়ে পরিবারের লোকজনকে পড়তে হয় চরম সমস্যায় ।

health centre
চারপাশে আগাছায় ঢাকা (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের দাবি, নতুন করে বড় হাসপাতাল তৈরির আগে এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকেই ঠিক করা হোক । নিয়মিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী থাকুক । ওষুধ ও জরুরি পরিষেবা মিলুক । রাতেও যাতে মানুষ চিকিৎসা পান, সেই ব্যবস্থা করা হোক ।

স্থানীয় বাসিন্দা গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর বিদবিহার অঞ্চলের 16 থেকে 17 হাজার মানুষ নির্ভর করে থাকে ৷ সকলেই প্রান্তিক এলাকার মানুষ ৷ আমাদের মহকুমা হাসপাতাল এখান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে ৷ তাই প্রাথমিক চিকিৎসা পেতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয় ৷ বাম আমলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল ৷ তখন নিয়মিত চিকিৎসক থাকতেন এখানে ৷ প্রসূতিদের চিকিৎসা হত ৷ পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির গুরুত্ব কমে যায় এবং বেহাল হয়ে পড়ে ৷ তৃণমূল আমলে অনেক চেষ্টা করেছিলাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ আমরা চাই বিজেপি আমলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নতি হোক ৷ সরকার গুরুত্ব দিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দিকে ৷ আমরা এতে অনেক উপকৃত হব ৷"

health centre
বিদবিহারের শিবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (নিজস্ব ছবি)

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রাজনারায়ণ কেস বলেন, "একাধিকবার আমরা স্বাস্থ্য দফতরের কাছে চিঠি দিয়েছি । কিন্তু কোনও কাজ হয়নি । এক সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ঝাঁ চকচকে ছিল । এখন যা অবস্থা, দেখলেই ভয় লাগে । এখানে ঠিকঠাক পরিষেবা মিললে এলাকার মানুষের ভোগান্তি অনেক কমবে ।"

health centre
অনেকগুলিই ভবন পরিত্যক্ত (নিজস্ব ছবি)

মলানদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার চিকিৎসক রাজীবকুমার মণ্ডল বলেন, "অনেক আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেডের ব্যবস্থা ছিল । এখন নেই । তবে আমরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করি । মানুষকে সব সময় পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করি । আমরা আশাবাদী, সরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দিকেও বাড়তি নজর দেবে ।"

health centre
মলানদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যে পালাবদলের পর স্বাস্থ্য দফতর পরিত্যক্ত হাসপাতালের আবাসন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে । এখন দেখার, শিবপুর ও মলানদিঘির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকেও সরকারের নজর পড়ে কি না । যদিও দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগের সরকারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রথম পদার্পণ করার পরে কয়েকদিন লোক দেখানো সারপ্রাইজ ভিজিট করেছিলেন হাসপাতালগুলোতে । তাঁর সময়ে এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবক্ষয় ঘটেছে । আমরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভালো অবস্থা ফেরাব । ইতিমধ্যেই আমি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি ।"

health centre
আগাছায় পুরোপুরি ঢেকেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র (নিজস্ব ছবি)

TAGGED:

KANKSA HEALTH CENTRE
HEALTH CENTRE CONDITION
স্বাস্থ্যকেন্দ্র
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা
HEALTH CENTRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.