স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ভূতের বাংলো ? বেহাল দশা দেখে বোঝার উপায় নেই

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ভূতের বাংলো ? বেহাল দশা দেখে বোঝার উপায় নেই
কাঁকসার দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
Published : August 17, 2026 at 5:40 PM IST
দুর্গাপুর, 17 অগস্ট: ভবনের চারপাশ জঙ্গলে ঢাকা । পার্থেনিয়ামের দাপট বেড়েছে । রয়েছে সাপের উপদ্রবও । চিকিৎসক ও নার্সদের থাকার জন্য এক সময় একাধিক আবাসন ছিল । এখন সেগুলির অনেকগুলিই পরিত্যক্ত । কোথাও দরজা-জানালা ভাঙা, কোথাও আবার আগাছায় পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে । দেখে বোঝার উপায় নেই যে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র নাকি ভূতের বাংলো ! এমনই বেহাল ছবি ধরা পড়েছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার বিদবিহারের শিবপুর এবং মলানদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র দুটির ৷
যদিও স্থানীয়দের দাবি, কয়েক বছর আগেও ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ৷ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো ছিল ঝাঁ চকচকে । সেখানে রোগীর ভিড় লেগেই থাকত । প্রসব হত, দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ মানুষকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হত । অথচ কয়েক দশক ধরে সেই ছবিটারই ধীরে ধীরে বদল ঘটেছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এখন দিনের কয়েক ঘণ্টা কোনওরকমে খোলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি । সপ্তাহে দু'তিন দিন চিকিৎসক এলেও বাকি সময় পরিষেবা নিয়ে থাকে অনিশ্চয়তা ৷ সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বর্তমান ছবিটা যেন ভয় ধরিয়ে দেয় ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকও রয়েছেন । কিন্তু নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা মেলে না । দিনের কয়েক ঘণ্টা খোলা থাকার পর বাকি সময় কার্যত বন্ধই থাকে । ফলে জরুরি প্রয়োজনে এই দুই এলাকার মানুষকে ছুটতে হয় প্রায় 20 থেকে 25 কিলোমিটার দূরের দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে । রাতের দিকে সমস্যা আরও বাড়ে । অসুস্থ মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক সময় গাড়ি পাওয়া যায় না । আরও অভিযোগ, সব সময় সরকারি অ্যাম্বুলেন্সও মেলে না । ফলে রোগীকে নিয়ে পরিবারের লোকজনকে পড়তে হয় চরম সমস্যায় ।
স্থানীয়দের দাবি, নতুন করে বড় হাসপাতাল তৈরির আগে এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকেই ঠিক করা হোক । নিয়মিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী থাকুক । ওষুধ ও জরুরি পরিষেবা মিলুক । রাতেও যাতে মানুষ চিকিৎসা পান, সেই ব্যবস্থা করা হোক ।
স্থানীয় বাসিন্দা গণেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, "এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর বিদবিহার অঞ্চলের 16 থেকে 17 হাজার মানুষ নির্ভর করে থাকে ৷ সকলেই প্রান্তিক এলাকার মানুষ ৷ আমাদের মহকুমা হাসপাতাল এখান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে ৷ তাই প্রাথমিক চিকিৎসা পেতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয় ৷ বাম আমলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তৈরি হয়েছিল ৷ তখন নিয়মিত চিকিৎসক থাকতেন এখানে ৷ প্রসূতিদের চিকিৎসা হত ৷ পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির গুরুত্ব কমে যায় এবং বেহাল হয়ে পড়ে ৷ তৃণমূল আমলে অনেক চেষ্টা করেছিলাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পুনরুজ্জীবন ঘটানোর কিন্তু কোনও লাভ হয়নি ৷ আমরা চাই বিজেপি আমলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উন্নতি হোক ৷ সরকার গুরুত্ব দিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দিকে ৷ আমরা এতে অনেক উপকৃত হব ৷"
আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রাজনারায়ণ কেস বলেন, "একাধিকবার আমরা স্বাস্থ্য দফতরের কাছে চিঠি দিয়েছি । কিন্তু কোনও কাজ হয়নি । এক সময় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি ঝাঁ চকচকে ছিল । এখন যা অবস্থা, দেখলেই ভয় লাগে । এখানে ঠিকঠাক পরিষেবা মিললে এলাকার মানুষের ভোগান্তি অনেক কমবে ।"
মলানদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার চিকিৎসক রাজীবকুমার মণ্ডল বলেন, "অনেক আগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেডের ব্যবস্থা ছিল । এখন নেই । তবে আমরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করি । মানুষকে সব সময় পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করি । আমরা আশাবাদী, সরকার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দিকেও বাড়তি নজর দেবে ।"
রাজ্যে পালাবদলের পর স্বাস্থ্য দফতর পরিত্যক্ত হাসপাতালের আবাসন সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে । এখন দেখার, শিবপুর ও মলানদিঘির স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকেও সরকারের নজর পড়ে কি না । যদিও দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগের সরকারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রথম পদার্পণ করার পরে কয়েকদিন লোক দেখানো সারপ্রাইজ ভিজিট করেছিলেন হাসপাতালগুলোতে । তাঁর সময়ে এই সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অবক্ষয় ঘটেছে । আমরা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ভালো অবস্থা ফেরাব । ইতিমধ্যেই আমি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছি ।"