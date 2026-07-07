দেশভাগের পর শ্যামাপ্রসাদের হাতে লেখা দুই চিঠি ! উত্তরবঙ্গের সীমান্ত-সমস্যার অজানা অধ্যায়
দেশভাগ-পরবর্তী উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস, সীমান্ত-বাস্তবতা এবং কোচবিহারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জাতীয় স্তরের উদ্বেগেরও এক বিরল দলিল এই দুটি চিঠি। অভিজিৎ বোসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : July 7, 2026 at 8:25 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 জুলাই: স্বাধীনতার পর বাংলার মানচিত্র রক্ষার লড়াইয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে । কিন্তু উত্তরবঙ্গের সীমান্ত, কোচবিহারের ভবিষ্যৎ এবং দেশভাগ-পরবর্তী রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নিয়েও যে তিনি সমানভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তার সাক্ষ্য মিলল তাঁর নিজের হাতে লেখা দু'টি চিঠিতে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকীতে সেই বিরল পত্রাবলী সামনে এনে ইতিহাসের এক প্রায় বিস্মৃত অধ্যায়ের পর্দা তুলে ধরলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ ।
1953 সালের 16 জানুয়ারি এবং 29 জানুয়ারি - এই দুই তারিখে লেখা দুটি চিঠির প্রাপক ছিলেন তৎকালীন সাংবাদিক ও হলদিবাড়ির বাসিন্দা মনোরঞ্জন গুহ রায় । একটি বাংলা এবং অন্যটি ইংরেজিতে লেখা । দীর্ঘদিন ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা এই চিঠি দু'টিই এখন ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষের সংরক্ষণে রয়েছে । তাঁর দাবি, দেশভাগের পর উত্তরবঙ্গের সীমান্ত-রাজনীতি এবং কোচবিহারের পরিস্থিতি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের প্রত্যক্ষ আগ্রহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল এই চিঠি ।
বাংলায় লেখা চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছিলেন, হলদিবাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তিনি যেতে পারছেন না । তবে শিলিগুড়ি সফরে গেলে অবশ্যই তিনি দেখা করবেন । একইসঙ্গে, কোচবিহারের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগ এবং যোগাযোগ বজায় রাখার ইচ্ছাও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে সেই চিঠিতে ।
অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষের বক্তব্য, দেশভাগের পর কোচবিহারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত । একাংশ অসমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পক্ষে, অন্য অংশ পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকেছিল । আবার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে থাকার দাবিও ছিল প্রবল । সেই অস্থির সময়ে সীমান্ত এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি জানতে নিয়মিত মনোরঞ্জন গুহ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন শ্যামাপ্রসাদ । তিনি শুধু সংবাদ সংগ্রহ করতেন না, জাতীয় স্তরে বিষয়গুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রেও সেই তথ্য ব্যবহার করতেন ।
ইতিহাসবিদের দাবি, সে সময় মনোরঞ্জন গুহ রায় সীমান্তবর্তী এলাকার ঘটনাবলি, পাকিস্তানপন্থী গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং কোচবিহারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখতেন । সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে শ্যামাপ্রসাদের । একাধিকবার শিলিগুড়িতে তাঁদের সাক্ষাৎও হয় । কোচবিহারের সমস্যার সমাধানে নিজের সাধ্য অনুযায়ী সহযোগিতার আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি ।
আনন্দগোপাল ঘোষের মতে, বেরুবাড়ি সীমান্ত-বিতর্ক সামনে আসারও আগে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত প্রশ্নে জাতীয় স্তরে যাঁরা সক্রিয়ভাবে নজর রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অন্যতম । হলদিবাড়ির এক সাংবাদিককে লেখা এই দুই চিঠি সেই ইতিহাসেরই এক বিরল দলিল ।
ইতিহাসবিদের সংগ্রহে সংরক্ষিত এই দুটি চিঠি শুধু এক নেতার ব্যক্তিগত লেখনী নয়, দেশভাগ-পরবর্তী উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস, সীমান্ত-বাস্তবতা এবং কোচবিহারের ভবিষ্যৎ নিয়ে জাতীয় স্তরের উদ্বেগেরও এক বিরল দলিল । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মবার্ষিকীতে সেই অজানা অধ্যায় নতুন করে ইতিহাসচর্চার কেন্দ্রে উঠে এল ।