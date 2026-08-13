নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ পোস্ট ! গ্রেফতার অনন্ত মহারাজ ঘনিষ্ঠ দুই গ্রেটার নেতা

নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ পোস্ট ! গ্রেফতার অনন্ত মহারাজ ঘনিষ্ঠ দুই গ্রেটার নেতা
বৃহস্পতিবার এই দু’জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধৃতদের নাম পিন্টু রায় ও কৃষ্ণ কার্জী ৷ পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হবে ৷
Published : August 13, 2026 at 9:04 PM IST
কোচবিহার, 13 অগস্ট: নেতাজিকে নিয়ে বিরূপ পোস্টের জের ! অনন্ত মহারাজ ঘনিষ্ঠ দুই গ্রেটার নেতাকে গ্রেফতার করল কোচবিহার কোতয়ালি থানার পুলিশ । ধৃতরা হলেন পিন্টু রায় ও কৃষ্ণ কার্জী । কৃষ্ণ কার্জীর বাড়ি কোতয়ালি থানার পানিশালা এলাকায় । অপরদিকে পিন্টু রায়ের বাড়ি তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সিরহাট থানার নলঙ্গীবাড়ি গ্রামে ।
কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, পিন্টু রায় ও কৃষ্ণ কার্জীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের আগামিকাল (শুক্রবার) আদালতে তোলা হবে ।
উল্লেখ্য, নেতাজি ইস্যুতে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি । বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ নেতাজিকে নিয়ে 'অপমানজনক' মন্তব্য করছেন । পাশাপাশি অনন্ত মহারাজ ঘনিষ্ঠ কিছু গ্রেটার নেতা-কর্মীরাও নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্য করে যাচ্ছেন সোশাল মিডিয়ায় ।
এই নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজনৈতিক মহলে । তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেসের একাধিক নেতা অনন্ত মহারাজের সমালোচনায় সরব হয়েছেন ৷ এমনকী রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী ও বিজেপির অনেক নেতাই অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন । বুধবারই এই নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য সরকার ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন । সাংবাদিক বৈঠকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, আইন সবার জন্য সমান । এরপর বৃহস্পতিবার বিকেলে অনন্ত মহারাজকে রাজ্য সরকারের দেওয়া বঙ্গবিভূষণ ফিরিয়ে নেওয়ার কথা জানানো হয় । পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় অপমানসূচক মন্তব্য যাঁরা করছেন, তাঁদেরও ধড়-পাকড় করা শুরু হয়েছে ৷
এদিন দুপুরেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে একজনকে গ্রেফতার করা হয় । এরপর রাতে কোচবিহার-1 ব্লকের পানিশালা থেকে কৃষ্ণ কার্জী ও তুফানগঞ্জ-2 ব্লকের বক্সিরহাট থানার নলঙ্গিবাড়ি এলাকা থেকে পিন্টু রায়কে গ্রেফতার করা হয় । পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের জেরা করে আরও কয়েকজনের ঠিকানা জানতে চাইছে পুলিশ । তাদেরও গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে ।