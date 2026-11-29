কলকাতা পুলিশে কনস্টেবল নিয়োগ: মোবাইল-সহ গ্রেফতার 2 'ভুয়ো পরীক্ষার্থী'
Kolkata Police Constable Recruitment: তল্লাশিতে অ্যাডমিট কার্ডের ছবির সঙ্গে মুখের অমিল ! তাতেই ধরা পড়ল দুই 'ভুয়ো পরীক্ষার্থী' ৷
Published : November 29, 2026 at 6:57 PM IST
চুঁচুড়া, 29 নভেম্বর: কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা দিতে এসে গ্রেফতার হলেন দুই যুবক ৷ অভিযোগ, দু’জনেই 'ভুয়ো পরীক্ষার্থী' ৷ অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন তাঁরা ৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় চেকিংয়ে মোবাইল ফোন-সহ প্রথমে ধরা পড়েন অভিযুক্তরা ৷ এরপর অ্যাডমিট কার্ড যাচাই করে দেখলে 'ভুয়ো পরীক্ষার্থী'র বিষয়টি সামনে আসে ৷ অভিযুক্ত দুই যুবককে হুগলির চুঁচুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস এবং সুখেন ঘোষ নদিয়া জেলার বাসিন্দা ৷ রবিবার কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা ছিল ৷ চুঁচুড়া থানা এলাকায় মোট 11টি সেন্টারে পরীক্ষা হচ্ছিল ৷ তার মধ্যে তালডাঙা গড়বাটি স্কুলে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন নিশিকান্ত বিশ্বাস ৷ অন্যদিকে, সুখেন ঘোষ চকবাজারে বিএড কলেজের সেন্টারে গিয়েছিলেন পরীক্ষা দিতে ৷
প্রথমে গেটের বাইরে সকল চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীর তল্লাশি চালানো হয় ৷ সেই সময় কিছু ধরা পড়েনি ৷ পরে ভিতরে ঢোকার আগে আলাদাভাবে তল্লাশির সময় দু’জনেরই প্যান্টের ভিতরের অংশে মোবাইল ফোন খুঁজে পান নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরা ৷ এরপর তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড খতিয়ে দেখতে গিয়ে 'ভুয়ো পরীক্ষার্থী'র বিষয়টি সামনে আসে ৷
জানা গিয়েছে, অ্যাডমিটের ছবির সঙ্গে দুই পরীক্ষার্থীর মুখের কোনও মিল ছিল না ৷ আর তারপরেই দু’জনকে আটক করা হয় ৷ পরবর্তী সময়ে তাঁদের চুঁচুড়া থানায় নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "দু’জন যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ নির্দিষ্ট মামলার ভিত্তিতে তাঁদের চুঁচুড়া জেলা আদালতে সোমবার পেশ করা হবে ৷ দু’জনেই নদিয়া থেকে চুঁচুড়ায় পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন ৷ তাঁরা পরীক্ষার বিধি নিষেধ না-মানায় গ্রেফতার হয়েছে ৷ ভুয়ো অ্যাডমিড কার্ড ও মোবাইল মিলেছে ৷
অন্যান্য সরকারি চাকরির পরীক্ষার মতো, কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষাতেও ক্যালকুলেটর, বই, খাতা, বোর্ড, ডিজিটাল বা কাঁটা ঘড়ি এবং কোনওরকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়ে সেন্টারে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা ছিল ৷ এদিন চুঁচুড়ার 11টি সেন্টারে মোট 3 হাজার 750 জন চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন ৷