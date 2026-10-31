বাবা কৃষক, মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী; রোবট বানিয়ে অবাক করল খানাকুলের দুই ইঞ্জিনিয়ার ভাই

বাবা কৃষক, মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী; রোবট বানিয়ে অবাক করল খানাকুলের দুই ইঞ্জিনিয়ার ভাই
Hooghly Brothers make AI Robot Luka: অতি সাধারণ পরিবারের দুই ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে । তাঁরাই বানিয়ে ফেলল রোবট । প্রতিবেদন পলাশ মুখোপাধ্যায়ের ।
Published : October 31, 2026 at 8:07 PM IST
খানাকুল, 31 অক্টোবর: রোবট তৈরি করে ভাইরাল খানাকুলের দুই ভাই কৃষ্ণকান্ত ও মধুসূদন দলুই । হুগলির খানাকুলের সারদা গ্রামের বাসিন্দা এই দুই ভাইয়ের একজন কৃষ্ণকান্ত একটি বেসরকারি কলেজে বিটেক পড়ছেন । আরেক ভাই মধুসূদন ব্যারাকপুরে ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ডিপ্লোমা করছেন ।
তাঁদের এই যুগলবন্দি আঠেরোশো শতকে রাইট ব্রাদার্সের কথা মনে করিয়ে দেয়, যাঁরা আকাশে ওড়ার স্বপ্নের সূচনা করেছিলেন । দলুই ভ্রাতৃদ্বয় ইটিভি ভারতকে জানালেন, ছোট থেকেই ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র তৈরি করার আগ্রহ তাঁদের । সম্প্রতি একটি দুর্গাপুজো কমিটির তরফে তাঁদের কাছে রোবট তৈরির চ্যালেঞ্জ আসে । সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি দলুই ভ্রাতৃদ্বয় ৷ মাত্র 10-15 দিনের মধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটটি বানিয়ে ফেলেন তাঁরা ৷ রোবটের নাম ‘লুকা’ । এমনকী কৃত্রিম মেধার সাহায্যে এই রোবট হাঁটাচলা থেকে কথা বলা- অনেক কেরামতিই করে দেখাচ্ছে ।
গ্রামাঞ্চলে চোখের সামনে এমন রোবট দেখে অবাক গ্রামবাসীরা ৷ আগামী দিনে এই রোবটকে আরও উন্নত করার চিন্তাভাবনা রয়েছে কৃষ্ণকান্ত ও মধুসূদনের । শুধু দরকার আর্থিক সহযোগিতার ।
রোবট তৈরির ভাবনা
দুই ভাই জানালেন, স্থানীয় সারদা যুবগোষ্ঠী ক্লাবের তরফে দুর্গাপুজোয় তাঁদের নতুন কিছু করে দেখানোর কথা বলা হয়েছিল । ক্লাবের তরফে নবমীর দিন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল । সেই উপলক্ষে এই রোবটটি তৈরি করার পরিকল্পনা করেন তাঁরা ।
উদ্দেশ্য ছিল, ওই প্রদর্শনীতে দর্শকদের সামনে নতুন কিছু তুলে ধরা । অন্যদিকে ছোটদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা । আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি রোবট কীভাবে কাজ করে, ইলেকট্রনিক্স কীভাবে ব্যবহার করা হয়, প্রোগ্রামিংয়ের সাহায্যে কীভাবে একটি যন্ত্রকে পরিচালনা করা যায়, সে সম্পর্কেও সবাইকে জানানোর ইচ্ছে ছিল তাঁদের । সহজলভ্য নানা ইলেকট্রনিক উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের প্রচেষ্টায় রোবটটি তৈরি করেন তাঁরা । তবে এই কাজে নেমে তাঁরা নিজেরাও নতুন কিছু শেখার এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন ৷
কীভাবে কাজ করে এই রোবট ?
প্রযুক্তির জগতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটের চাহিদা দেশজুড়ে বেড়েছে । নামিদামী কোম্পানির রোবটের দাম আকাশছোঁয়া ৷ কিন্তু খানাকুলের এই দুই ভাই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেই নিজেদের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন ৷ মোটরের সাহায্যে চলা এই রোবটকে ব্লুটুথ ডিভাইসের মাধ্যমে মোবাইল ফোন কিংবা ল্যাপটপ কম্পিউটারের সাহায্যে পরিচালনা করা যায় ৷ গুগল জেমিনি এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে লুকা যে কোনও প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে এক লহমায় ৷ এই রোবটকে আরও কতটা উন্নত করা যায়, এখন সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছেন দুই ভাই ৷
কী কী উপকরণ রয়েছে এই এআই রোবটে ?
কৃষ্ণকান্ত ও মধুসূদন জানাচ্ছেন, রোবটটি তৈরি করতে দুটি আরডুইনো (Arduino) বোর্ড, দুটি এল ২৯৮ এন (L298N) মোটর ড্রাইভার, চারটি ডিসি গিয়ার মোটর, একটি এইচসি - ০৫ ব্লুটুথ (HC-05 Bluetooth) মডিউল, তিনটি সার্ভো মোটর, রোবটের বডি তৈরির জন্য পিসিবি (PCB) বোর্ড, ল্যাম্প, ব্যাটারি, ডিসি-এসি (DC-DC) কন্ট্রোলার, চাকা, সংযোগের তার সহ আরও বেশ কিছু উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া কথা বলানোর জন্য রোবটে ব্যবহার করা হয়েছে ভয়েস কন্ট্রোলার।
কী ভাবে কাজ করে এই রোবট ?
দুই পড়ুয়ার বক্তব্য, Arduino বোর্ড রোবটের নিয়ন্ত্রণকারী অংশ হিসেবে কাজ করে । L298N মোটর ড্রাইভার DC মোটর চালাতে সাহায্য করে এবং Bluetooth মডিউল যোগাযোগ স্থাপন করে । তিনটি সার্ভো মোটরের সাহায্যে রোবটের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট কোনে ঘোরানো যায় । ব্যাটারি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, DC-DC কন্ট্রোলার প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং আলোর ব্যবস্থা হিসেবে ল্যাম্প ব্যবহৃত হয় ।
ভয়েস কন্ট্রোলারের সাহায্যে লুকা কথা বলে । রোবটটিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য Arduino বোর্ডে প্রোগ্রামিং করা হয়েছে । এই প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে রোবটের মোটর, সার্ভো মোটর, লাইট এবং অন্যান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করা যায় । প্রোগ্রামের নির্দেশ অনুযায়ী রোবটকে সামনে ও পিছনে চালানো, ডান-বাম দিকে ঘোরানো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কাজও করানো সম্ভব ।
কেন AI রোবট ?
দুই ভাই ইটিভি ভারতকে জানালেন, রোবটটি তৈরি করার সময় Google Gemini ও Google AI-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে । রোবট তৈরির পরিকল্পনা, প্রোগ্রামিং এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতেও AI-এর সাহায্য নেওয়া হয়েছে । AI অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যার বাংলা অর্থ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা । 1956 সালে AI একটি স্বতন্ত্র গবেষণাক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় । লুকা আসলে AI-এর সাহায্যে তৈরি একটি Bluetooth-নিয়ন্ত্রিত রোবট প্রকল্পের উদ্ভাবন ।
এই রোবট নিয়ে কী বলছেন দুই তরুণ বিজ্ঞান পড়ুয়া ?
কৃষ্ণকান্ত ও মদুসূদনের বাবা সনৎ কুমার দলুই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত । মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী । সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই সন্তান প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এই রোবট তৈরি করেছেন । কৃষ্ণকান্ত পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি চালিয়ে যাচ্ছেন ।
তিনি বলেন, “দুই ভাই মিলে রোবটটি তৈরি করেছি । এর মূল উদ্দেশ্য কচিকাঁচাদের আনন্দ দেওয়া এবং বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানো । লুকা মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে পারে । এটা তৈরি করতে 10-15 দিন সময় লেগেছে । প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়েছে । আগামিদিনে কীভাবে লুকাকে আরও উন্নত করা যায়, এখন সেই চেষ্টা করছি আমরা । তবে আমরা একেবারে সাধারণ ঘরের ছেলে ৷ এসব কাজে বেশি টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই ৷ সরকারি সাহায্য পেলে আরও কাজ করতে পারতাম ৷”
অন্যদিকে, মধুসূদন বলেন, “এই রোবটের বিশেষত্ব হল, সে মানুষের সঙ্গে কথা করতে পারে । রোবটটির ভিতরে রয়েছে ব্লুটুথ সংযোগব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সেটিকে ল্যাপটপের সঙ্গে যুক্ত করা হয় । ল্যাপটপের সঙ্গে সংযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে সামনে থাকা মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয় লুকা । স্পিকারের মাধ্যমে কথা বলার জন্য গুগল জেমিনাই এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছি । কম সময়ের মধ্যে হাতের কাছে যা পেয়েছি তা দিয়েই এই রোবট করেছি । দুর্গাপুজোর নবমীর দিন রোবটটিকে পুজোমণ্ডপে নিয়ে গিয়ে প্রদর্শন করেছি । সেখানে রোবটের সঙ্গে হাত মেলানোর সুযোগ পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল খুদে পড়ুয়ারা ৷ তাদের আনন্দ আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে ৷”
দুই ভাইয়ের উদ্ভাবন নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?
হরিহরপাড়া মুর্শিদাবাদ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্বরূপ নিয়োগী (ইনোভেশন এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ ডিপার্টমেন্ট) বলেন, “খুবই ভালো উদ্যোগ । দুই ভাই সহজ উপায়ে গুগল জেমিনাইয়ের মাধ্যমে রোবটটিকে কাজ করাচ্ছেন । এর জন্য তাঁদের সাধুবাদ জানাই । তবে যদি রোবটে AI জেনারেট করে ডিজাইন করা হত বা রোবটের মধ্যেই AI প্রতিস্থাপন করা যেত, তবে আরও ভালো হত। বিশেষজ্ঞ কারও গাইডেন্স পেলে আরও অ্যাপ্লিকেশন সংযুক্ত করা যেত । রোবটটিকে অন্য রূপ দেওয়া যেত । এটা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য ঠিক আছে । যুব সমাজের মধ্যে এমন চিন্তাভাবনা থাকলে ভারত তথা বাংলার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতি হবে । এনিয়ে কেউ আমার সহযোগিতা চাইলে আমি অবশ্যই সাহায্য করব ।”