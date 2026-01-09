হাসনাবাদে ঘুমের মধ্যে যুবকের মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর 'আতঙ্ক', হাওড়ায় শুনানির লাইনেই প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ

হাসনাবাদে ঘুমের মধ্যে যুবকের মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর 'আতঙ্ক', হাওড়ায় শুনানির লাইনেই প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ
নতুন বছরে উত্তর 24 পরগনায় এসআইআর আতঙ্কে মোট 5 জনের মৃত্যুর অভিযোগ ৷ বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা তৃণমূলের ৷ পাল্টা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির অভিযোগ ৷
Published : January 9, 2026 at 9:36 PM IST
হাসনাবাদ ও লিলুয়া, 9 জানুয়ারি: এসআইআর আতঙ্কে জোড়া মৃত্যু ! একটি উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদে ৷ অপরটি হাওড়ার লিলুয়ায় ৷ হাসনাবাদের ঘটনায় মৃত যুবকের নাম ফিরোজ মোল্লা ৷ এসআইআর-এ তাঁকে শুনানিতে তলব করা হয়েছিল ৷ অভিযোগ, যা নিয়ে আতঙ্কে ভুগছিলেন তিনি ৷ এদিন ঘুমের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ অন্যদিকে, হাওড়ার লিলুয়ার ঘটনায় এসআইআর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন বছর 65-র মদন ঘোষ ৷ পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷ দু’টি ঘটনাতেই তৃণমূলের তরফে এসআইআর 'আতঙ্ক'-কে দায়ী করা হয়েছে ৷
হাসনাবাদে এসআইআর 'আতঙ্কে' মৃত্যু !
এসআইআর ‘আতঙ্কে’ মৃত্যুর তালিকায় আরও একটি নাম ৷ মধ্যমগ্রামে এসআইআর-এর শুনানিতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার 24 ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে, আরেক যুবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ৷ এবার উত্তর 24 পরগনার হাসনাবাদের ভেবিয়া এলাকায় ৷ জানা গিয়েছে, ঘুমের মধ্যে মারা গিয়েছেন 38 বছরের ফিরোজ মোল্লা ৷ আর এই মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর 'আতঙ্ক' দায়ী বলে দাবি করেছে মৃতের পরিবার ৷
জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে ফিরোজকে ডাকতে গিয়ে কোনও সাড়া পাননি পরিবারের লোকজন ৷ তখনই তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় । শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷ শাসক শিবির যুবকের মৃত্যুর নেপথ্যে 'অপরিকল্পিত' এসআইআর-কে দায়ী করে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে ৷ পাল্টা, এই নিয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে 'আতঙ্ক' সৃষ্টি করার অভিযোগ এনেছে বিজেপি ৷
ফিরোজের পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর 'আতঙ্কে' তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকার ‘হার্ড কপি’তে ফিরোজের বাবা-মায়ের নাম রয়েছে ৷ কিন্তু, বিএলও অ্যাপে অনলাইন রেকর্ডের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ তা নিয়ে প্রচণ্ড দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন যুবক ৷ আর তার জেরেই ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ৷
জানা গিয়েছে, ফিরোজ এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছিলেন ৷ 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় থাকা বাবার নামের তথ্য দিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছিলেন বিএলও-র কাছে ৷ তার পরেও নির্বাচন কমিশনের তরফে শুনানির নোটিশ হাতে পান তিনি ৷ নোটিশে তাঁকে গত 3 জানুয়ারি তলব করা হয়েছিল ৷
সেই মতো ওই দিন ফিরোজ বিডিও অফিসে গিয়েছিলেন শুনানিতে হাজিরা দিতে ৷ সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন 2002 সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের (মোবারেক মোল্লা এবং জরিনা মোল্লা) নাম থাকলেও অনলাইনে 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা-মায়ের নাম পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ ফলে কী হবে, তা নিয়ে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যুবক ফিরোজ ৷
এই বিষয়ে ফিরোজের স্ত্রী সেলিনা মোল্লা বলেন, "এসআইআর-এর শুনানিতেও বাবা-মায়ের নাম অনলাইনে মিল না-হওয়ায় প্রচণ্ড দুঃশ্চিন্তায় ভুগছিল ও ৷ আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে এই নিয়ে আবারও কথা বলে ৷ তারপর আবার শুয়ে পড়ে ৷ ডাকতে গিয়ে দেখি নড়াচড়া করছে না ৷ তখন চিৎকার করে সকলকে ডাকি ৷ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ও'কে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ আমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য এসআইআর আতঙ্কই দায়ী ৷"
ফিরোজের মা জরিনা মোল্লা বলেন, "ছেলে এসআইআর নিয়ে সব সময় টেনশন করত ৷ বলত, মা কী হবে আমার ৷ ওঁরা ধরে নিয়ে যাবে না-তো ? আমি ও'কে সব সময় সাহস জোগাতাম ৷ বলতাম, কিছু হবে না ৷ অতো টেনশন করার দরকার নেই ৷ 3 তারিখ শুনানি থেকে আসার পর ভেঙে পড়েছিল ৷ কত করে বললাম, সব ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করিস না ৷ কিন্তু, সেই দুঃশ্চিন্তা করতে-করতেই মারা গেল ছেলেটা ৷"
এই ঘটনার খবর পেয়ে নিহত যুবকের বাড়িতে যান ভেবিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান অলিউল মণ্ডল-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতারা ৷ এ নিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধান অলিউল মণ্ডল বলেন, "এসআইআর-এর জন্য মারা গেল ছেলেটা ৷ পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ৷ ওঁর অবর্তমানে পরিবারের কী হবে, ভাবতে পারছি না ৷ ছোট-ছোট বাচ্চা আছে... আমরা পরিবারের পাশে আছি ৷ তৃণমূলের তরফে যতটুকু সাহায্য দেওয়া যায়, আমরা করব ৷ নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত এসআইআর-এর জন্য রাজ্যে বহু মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ৷ আমরা এই অপদার্থ নির্বাচন কমিশনকে ধিক্কার জানাই ৷"
এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "যে কোনও মৃত্যুই দুর্ভাগ্যজনক ৷ কোনও মানুষের মৃত্যু হলেই এসআইআর বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু, এটা একেবারে ভুল কথা ৷ আসলে তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর ভয়ে এতটাই ভীত হয়ে পড়েছে যে, তারা এখন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে ৷ এসআইআর শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় ৷ ভারতের অনেক রাজ্যেই চলছে ৷ কিন্তু, কোথাও কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে না ৷ এর থেকে বোঝা যায়, তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে ৷ সেই কারণে এসআইআর নিয়ে মিথ্যে প্রচার করতে হচ্ছে শাসক দলকে ৷ সেটা বুঝতে পেরেছে সকলেই ৷ ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলকে উচিত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত রয়েছে বাংলার জনগণ ৷"
প্রসঙ্গত, নতুন বছরের শুরুতেই এসআইআর 'আতঙ্কে' স্বরূপনগর, হিঙ্গলগঞ্জ, নৈহাটিতে পরপর তিন জনের মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এসেছিল ৷ বৃহস্পতিবারই মধ্যমগ্রামে এসআইআর-এর শুনানিতে লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে আরও এক যুবকের মৃত্যু হয় ৷ সেখানেও তৃণমূলের তরফে এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ করা হয় ৷ এবার একই অভিযোগ উঠল হাসনাবাদের ঘটনাতেও ৷ শুধুমাত্র উত্তর 24 পরগনা জেলাতেই এসআইআর আতঙ্কে মোট পাঁচজনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল ৷ যাকে হাতিয়ার করে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল ৷
হাওড়ায় এসআইআর 'আতঙ্কে' মৃত্যু !
অন্যদিকে, হাওড়ার লিলুয়ার চকপাড়ার বাসিন্দা মদন ঘোষের (65) আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় এসআইআর-কে দায়ী করল স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ শুক্রবার এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ ৷ শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷ এই ঘটনায় ব্লক অফিসে প্রশাসনিক অব্যবস্থার অভিযোগ উঠেছে ৷
পরিবারের দাবি, ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের 235 নম্বর বুথের ভোটার মদন ঘোষকে সপরিবারে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল বালি-জগাছা ব্লকের কোনা বিডিও অফিসে ৷ সকাল থেকেই সেখানে উপচে পড়া ভিড় ছিল ৷ দীর্ঘ লাইন এবং চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাঁকে ৷ অভিযোগ, অপেক্ষার মধ্যেই হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যান তিনি ৷
সহযোগিতার অভাবে প্রথমে ঘটনাস্থলেই সময় নষ্ট হয় বলে পরিবারের অভিযোগ ৷ পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ৷ বৃদ্ধ মদন ঘোষের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ডোমজুড় কেন্দ্রের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি ৷ মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে তাঁরা সরাসরি নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ৷
বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, "এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে মানসিক ও শারীরিক চাপ দেওয়া হচ্ছে ৷ আজ তার ফল প্রাণহানি ৷ এর নৈতিক দায় নির্বাচন কমিশন এড়াতে পারে না ৷" তাপস মাইতির কটাক্ষ, "ভোটারদের ভয় দেখিয়ে, অযথা শুনানির ডাক দিয়ে বিজেপি ও কেন্দ্র সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নামিয়ে এনেছে ৷"
তৃণমূল সূত্রে খবর, ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে দলীয় স্তরে ৷ এসআইআর শুনানি ঘিরে পরপর মৃত্যুর অভিযোগ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ বাড়িয়েছে ৷