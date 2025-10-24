ETV Bharat / state

মেলা দেখে ফেরার পথে বাইক-ট্রাকের সংঘর্ষে দুই বন্ধুর মৃত্যু

ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক বন্ধু । কালীপুজো উপলক্ষে মেলা দেখে ফেরার সময় এই দুর্ঘটনা বলে জানা গিয়েছে ৷

হাসপাতালের বাইরে পরিজনদের ভিড় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 24, 2025 at 12:22 PM IST

বংশীহারী, 24 অক্টোবর: মেলা দেখতে যাওয়াই কাল হল ! কালীপুজো উপলক্ষে মেলা বসেছিল দৌলতপুর এলাকায় । সেই মেলা দেখে ফেরার পথে দৌলতপুর এলাকায় বাইক এবং ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল দুই বন্ধুর ৷ আহত হয়েছেন আরও একজন । মৃতের নাম নির্মল টুডু (22) এবং খাড়া মুরমু (30)। গুরুতর আহত হয় বাইক আরোহী জিতেন টুডু (18)। এদের প্রত্যেকের বাড়ি গাজোল থানার সুন্দরপুর এলাকায় ।

বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার দৌলতপুর এলাকায় । জানা গিয়েছে, কালীপুজো উপলক্ষে দৌলতপুর এলাকায় মেলা দেখতে গিয়েছিল সুন্দরপুর এলাকার তিন বন্ধু । সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয় তাঁরা । রাত 12টা নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় 512 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকের । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এলাকাবাসীরা । তাদের উদ্ধারের পাশাপাশি গুরুতর আহত বাইক আরোহীকে নিয়ে আসা হয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে রেফার করা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে । বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সেও ৷

রাতেই বংশীহারী থানার পক্ষ থেকে পরিবারের মৃত যুবকদের লোকজনকে খবর দেওয়া হয় । খবর পেয়ে আসেন পরিবারের লোকজন । বংশীহারী থানার পুলিশ ঘাতক ট্রাক এবং বাইকটি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বালুরঘাট হাসপাতালে । এই বিষয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, রাতে দৌলতপুর এলাকায় মেলা থেকে ফেরার পথে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের এবং আহত হয়েছে আরও একজন । বংশীহারী থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং আহত গঙ্গারামপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷

মৃত নির্মল টুডুর বাবা সুনীল টুডু বলেন, "আমার ছেলে তার আরও দুই বন্ধুকে নিয়ে বাইকে দৌলতপুর মেলা দেখতে গিয়েছিল । মেলা দেখে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনায় ছেলে এবং তার এক বন্ধুর মৃত্যু হয় ।"

এই বিষয়ে মৃত নির্মল টুডুর কাকু দিলীপ টুডু জানান, সকালে তাঁরা জানতে পারে রাতে দৌলতপুর এলাকায় মেলা দেখে ফেরার সময় বাইক এবং ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দু'জনের ৷

