মাছ চুরি ঠেকাতে জলাজমিতে বিদ্যুতের তার ! তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু শ্যালক-জামাইবাবুর

মাছ চুরি ঠেকাতে জলাজমিতে বিদ্যুতের তার ! তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু শ্যালক-জামাইবাবুর
Electrocuted by Live Wire in Cooch Behar: দেহ ভেসে ওঠার পর পানা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার অভিযোগ ৷ পরে থানায় আত্মসমর্পণ ৷
Published : September 25, 2026 at 8:38 PM IST
কোচবিহার, 25 সেপ্টেম্বর: মাছ চুরি আটকাতে জলাশয়ে বিদ্যুতের তার ফেলে রাখা ছিল ৷ সেই তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল শ্যালক এবং জামাইবাবুর ৷ কোচবিহার জেলার সিতাই থানার ছাট শিঙ্গিমারি গ্রামের ঘটনা ৷ দুই মৃত মণিরুল মিয়াঁ (35) এবং মোমিন মিয়াঁ (30) বুধবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার জলাজমিতে তাঁদের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ ঘটনায় জলাজমির মালিক আমিনুর মিয়াঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সিতাইয়ে জলাজমিতে দু’জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ ঘটনায় আমিনুর মিয়াঁ নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে ৷" জানা গিয়েছে, মণিরুল এবং মোমিন দিনহাটায় তামাকের অর্ডার পৌঁছতে গিয়েছিলেন বুধবার সকালে ৷ তাড়াতাড়ি হবে এই ভেবে রাতে ফেরার পথে প্রতিবেশী আমিনুর মিয়াঁর জলাজমি দিয়ে ফিরছিলেন তাঁরা ৷
অভিযোগ, অন্ধকারে জলাজমির উপর দিয়ে আসতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় শ্যালক এবং জামাইবাবুর ৷ রাতভর বাড়ি না-ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করলেও হদিশ মেলেনি ৷ এরপর বৃহস্পতিবার ভোরে আমিনুর দু’জনের দেহ জলাজমিতে পড়ে থাকতে দেখেন ৷ অভিযোগ, ভয় পেয়ে তিনি দু’জনের দেহ পানা দিয়ে ঢেকে দেন ৷ কিন্তু, শেষরক্ষা হয়নি ৷ রাতে বৃষ্টিতে পানা সরে গিয়ে দেহ দু’টি ভেসে ওঠে ৷
বিষয়টি জানাজানি হতেই আমিনুর থানায় আত্মসমর্পণ করেন ৷ পুলিশি জেরায় আমিনুর জানিয়েছেন, তাঁর জলাজমিতে প্রচুর মাছ রয়েছে ৷ বর্ষায় রাতে অনেকে তাঁর জমি থেকে মাছ চুরি করে ৷ সেই চুরি ঠেকাতেই নাকি জমিতে বিদ্যুতের তার ফেলে রেখেছিলেন ৷ আর সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় মণিরুল এবং মোমিনের ৷
পুলিশ দেহ দু’টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ আমিনুরকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ এই ঘটনা প্রসঙ্গে মোমিনের দাদা জাহাঙ্গির বলেন, "দিনহাটায় তামাকের অর্ডার নিয়ে গিয়েছিল ৷ তারপর থেকে নিখোঁজ ছিল ৷ সব আত্মীয়ের বাড়িতে ফোন করেও খবর পাইনি ৷ পরে থানায় অভিযোগ জানানো হয় ৷ বৃহস্পতিবার দু’জনের দেহ পাওয়া গিয়েছে ৷"