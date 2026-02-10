গ্রিন বাজির বিকল্প ‘ঠান্ডা আতশবাজি’! বিদেশি গবেষকদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন বাটানগরে

ETV Bharat / state

রাজ্যে এই কোল্ড ফায়ার ওয়ার্কস তৈরি করতে হবে কর্মশালা৷ দু’দিনের কর্মশালায় থাকবেন জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশের গবেষকরা থাকবেন৷

Cold Fireworks
অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাংবাদিক বৈঠক (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: দূষণ নিয়ন্ত্রণে সাধারণ বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছে কয়েক বছর। বিকল্প হিসেবে বাজারে এসেছে গ্রিন বাজি। যা অপেক্ষাকৃত কম দূষণ ছড়ায়৷ তাই একে পরিবেশবান্ধব বাজিও বলা হয়৷ এবার তার থেকেও কম দূষণের বাজি তৈরি হবে এই বাংলায়। হবে কোল্ড ফায়ার ওয়ার্কস বা ঠান্ডা আতশবাজি। যা ঘরের মধ্যেও জ্বালানো সম্ভব।

এই বাজিতে কতটা কম দূষণ হয়? এর মধ্যে উপাদান কী আছে? কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হবে? বাজার ধরতে পারবে কি না? খুঁটিনাটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আগামী দুইদিন বাটানগরে হবে একটি বিশেষ কর্মশালা। এই কর্মশালা আয়োজন করেছে অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানান সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল ও শুকদেব নস্কর।

এই কর্মশালাটি হবে দক্ষিণ 24 পরগনার বাটানগরের টেকনো ইন্টারন্যাশনালে। আয়োজনে সামিল হচ্ছে, মহেশতলা বজবজ ফায়ারওয়ার্কস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি।

এদিন বক্তারা বলেন, ‘‘আমরা এখন গ্রিন বাজি বিক্রি ও ব্যবহার করে থাকি উৎসব-অনুষ্ঠানে। যা আগের থেকে অনেক কম দূষণ ও ধোঁয়া সৃষ্টি করে। এই বাজি তৈরি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কেমিক্যাল ও রাসায়নিক বিভাগের সংস্থা নিরির দেওয়া প্রযুক্তি অনুসারে। ফলে আগের থেকে খানিকটা দূষণ কমেছে বাজি জ্বালানোর ক্ষেত্রে।’’

তাঁরা আরও বলেন, ‘‘কিন্তু চিন থেকে প্রতি বছর আমরা দু’হাজার কোটি টাকার বেশি কোল্ড ফায়ার ক্র্যাকার্স কিনে থাকি। যা বিভিন্ন খেলার মঞ্চ থেকে শুরু করে ঘরে জন্মদিনে কেক কাটার আগে ব্যবহৃত হয়। এই আতশবাজির দূষণ আরও অনেক কম। শুধু তাই নয়, তাপমাত্রাও 60-80 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। ফলে ধোঁয়া কম, দূষণ কম, তাপমাত্রা কম। সবদিক থেকেই সুবিধা। কিন্তু এই বাজি আমদানি করতে হয়। আমরা চেষ্টা করছি এই বাজি রাজ্যের বুকে তৈরি করতে।’’

তাঁরা জানান, তাই জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া-সহ একাধিক দেশের গবেষক, বিজ্ঞানীরা হাজির হবেন। থাকবেন কেন্দ্রীয় সংস্থা নিরির প্রাক্তন বিজ্ঞানীও। দুইদিনের কর্মশালায় সেই কোল্ড ফায়ার ক্র্যাকার্স তৈরি করা হবে। পাঠানো হবে মুম্বই আইআইটি কাছে। সেখানে পরীক্ষায় জানা যাবে এই আতশবাজিতে গ্রিন বাজির তুলনায় কতটা ধোঁয়া ও দূষণ কম হয়। আদৌ এটা পূর্ণ মাত্রায় বাজারে আনা যায় কি না!

ওই সংগঠনের তরফে আরও বলা হয়েছে, ‘‘বিশেষজ্ঞদের থেকে ছাড়পত্র নিয়েই আমরা রাজ্যের বুকে প্রতি জেলার ক্লাস্তারগুলোতে এই বাজি তৈরির উদ্যোগ নেব।’’

