সল্টলেকে মহিলার শ্লীলতাহানি ! অভিযুক্ত 13 বছর আগে পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ-কাণ্ডের দোষীরা

বাইপাসের ধারে নামী হোটেলে মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ অভিযুক্তদের ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু ৷

MOLESTATION CASE
প্রতীকী ছবি ৷ (ইটিভি ভারত গ্রাফিক্স)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 28, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
সল্টলেক, 28 অক্টোবর: 13 বছর আগে কলকাতার বহুচর্চিত পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন নাসির খান ৷ জেল খেটে ফেরার পর ফের শিরোনামে নাসির ৷ এবারেও এক মহিলার সম্মানহানি করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এবার তাঁর সঙ্গী জুনায়েদ খান নামে এক যুবক ৷ অভিযোগ, রবিবার রাতে বাইপাস সংলগ্ন এক হোটেলের নৈশ ক্লাবে এক মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং শ্লীলতাহানি করেন নাসির এবং জুনায়েদ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ৷ 26 অক্টোবর ঘটনার দিনে স্বামীর সঙ্গে বাইপাসের ধারে একটি নামী হোটেলের ক্লাবে গিয়েছিলেন তিনি ৷ অভিযোগ অনুযায়ী, সেখানেই অভিযুক্ত নাসির এবং জুনায়েদ তাঁকে অশালীনভাবে স্পর্শ করেন । ঘটনার পর বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা ৷

পুলিশ জানিয়েছে, মহিলার অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে, নাসির ও জুনায়েদের নামে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ দুই অভিযুক্তকে নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে ৷ এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "বিধাননগর দক্ষিণ থানায় এই মুহূর্তে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ সেই দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমেছে ৷ আমরা সব দিকগুলি খতিয়ে দেখছি ৷"

পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারিণীর মধ্যে কোনও পূর্বপরিচয় ছিল কি না, সেই সঙ্গে ওই রাতে আদতে কী ঘটেছিল ৷ এছাড়াও যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি, ঘটনার দিন ওই হোটেলে যে সকল কর্মীরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা-আলাদাভাবে কথা বলা হচ্ছে ৷

উল্লেখ্য, 2012 সালের 5 ফেব্রুয়ারি পার্ক স্ট্রিটের নামী পানশালা থেকে বেরোনোর পর এক যুবতীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পাঁচ যুবক ৷ এরপর গাড়িতেই তাঁকে গণধর্ষণ করেছিলেন নাসির-সহ পাঁচজন ৷ পরে তাঁকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় ওই 5 জন ৷

ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায় ৷ একে-একে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত নাসির খান, রুমান খান এবং সুমিত বজাজ ৷ মূল অভিযুক্ত কাদের খান এবং আলি পরে ধরা পড়েন ৷ 2015 সালে পাঁচজনই আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন ৷ দীর্ঘ জেলজীবন কাটানোর পর প্রথমে মুক্তি পান সুমিত, পরে 2023 সালে জেল থেকে ছাড়া পান নাসিরও ৷ তবে, মুক্তির দুই বছরের মাথায় ফের এক মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে তাঁর নাম জড়ালো ৷

