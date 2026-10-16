টিফিনের পয়সায় দুর্গাপুজো ! মাত্র 500 টাকায় প্রতিমা গড়ে মণ্ডপ সাজাল মালদার দুই খুদে

টিফিনের পয়সায় দুর্গাপুজো ! মাত্র 500 টাকায় প্রতিমা গড়ে মণ্ডপ সাজাল মালদার দুই খুদে
Durga Puja on tiffin money: পুজো করার জন্য সব সময় বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় না । প্রয়োজন ইচ্ছে, উদ্যোগ আর একসঙ্গে কিছু করে দেখানোর আনন্দ।
Published : October 16, 2026 at 10:58 AM IST
মালদা, 16 অক্টোবর: বড় বাজেটের পুজো নয়, নেই আলোর রোশনাই কিংবা চোখধাঁধানো মণ্ডপ । আছে শুধু দু'জন খুদের স্বপ্ন, টিফিনের পয়সা জমিয়ে গড়ে তোলা দুর্গাপ্রতিমা আর নিজের হাতে সাজানো পুজোমণ্ডপ । সব মিলিয়ে খরচ মাত্র 500 টাকা ! মালদা শহরের মালঞ্চপল্লির দুই খুদে অরিত্র মণ্ডল ও অরূপ সিংহের উদ্যোগ এখন নজর কেড়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের । তাদের ছোট্ট প্রয়াসে মুগ্ধ হয়ে অনেকেই এগিয়ে আসছেন চাঁদা নিয়ে । শহরের বিগ বাজেটের পুজোর ভিড়ে নিজেদের মতো করে দেবী আরাধনার এই উদ্যোগই এখন দুই বন্ধুর কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ।
মালঞ্চপল্লির বাসিন্দা অরিত্রর বয়স 10 বছর । সে স্থানীয় একটি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে । অন্যদিকে, 11 বছরের অরূপ মালদা টাউন হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া । গত বছর এলাকার দুর্গাপুজো দেখতে দেখতে দু'জনের মনেও ইচ্ছে জাগে, নিজেরাই যদি প্রতিমা তৈরি করে পুজো করতে পারত ! কিন্তু সেবার হাতে সময় ছিল কম । ফলে ইচ্ছে থাকলেও মনের মতো করে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এবার অনেক আগে থেকে পরিকল্পনা শুরু করে দুই বন্ধু ।
ইচ্ছেপূরণ করতে টিফিনের পয়সা জমাতে থাকে তারা । ধীরে ধীরে জমে ওঠে ছোট্ট পুজোর পুঁজি । তার পর বাজার থেকে রং, শাড়ি ও প্রতিমা সাজানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনে দু'জনে । নিজেদের ভাবনা আর হাতের কাজেই তৈরি করে দুর্গাপ্রতিমা । বাদ যায়নি মণ্ডপ তৈরির কাজও । প্রতিমা গড়া থেকে রং করা, সাজসজ্জা থেকে মণ্ডপ তৈরি- সবেতেই হাত লাগিয়েছে দুই খুদে । প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে তৈরি হয়েছে তাদের স্বপ্নের পুজো ।
অরূপের কথায়, "আমরা বড় প্যান্ডেল করেছি । ঠাকুর একটু ছোট হয়েছে । তবে এ বার গত বছরের তুলনায় বড় প্রতিমা তৈরি করেছি । টিফিনের পয়সা জমিয়ে বাজার থেকে রং কিনে ঠাকুরে রং করেছি । শাড়ি ও সাজসজ্জার জিনিস কিনে প্রতিমা সাজিয়েছি । সব মিলিয়ে আমাদের 500 টাকা খরচ হয়েছে । আশপাশে বিভিন্ন পুজো দেখে আমাদেরও ইচ্ছে হয়েছিল, আমরাও পুজো করব । সেই ভাবনা থেকেই শুরু করেছি ।"
অরিত্র জানায়, গত বছর পুজো করার ইচ্ছে হলেও সময়ের অভাবে সে ভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়নি । তাই এ বার আগে থেকেই পরিকল্পনা করেছিল তারা । তার কথায়, "আমরা টিফিনের টাকা জমিয়ে প্রতিমা তৈরি করেছি, প্যান্ডেলও বানিয়েছি । আমাদের প্রায় এক মাস সময় লেগেছে । এখন এলাকার অনেকেই আমাদের ঠাকুর দেখে চাঁদা দিচ্ছেন । আগামী দিনে আরও বড় প্রতিমা তৈরি করব ।"
দুই খুদের এই উদ্যোগে খুশি তাদের পরিবারের সদস্যরাও । ছোট থেকেই শিল্পের প্রতি এমন আগ্রহ দেখে তাঁদের আশা, ভবিষ্যতে বড় শিল্পী হয়ে উঠবে অরিত্র ও অরূপ । তবে আপাতত তাদের কাছে শিল্পী হয়ে ওঠার স্বপ্নের চেয়েও বড় আনন্দ, নিজেদের হাতে তৈরি প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে পুজো করা ।
বড় পুজোর জাঁকজমকের মধ্যে দুই বন্ধুর এই ছোট্ট আয়োজন যেন অন্য এক বার্তা দিচ্ছে । পুজো করার জন্য সব সময় বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় না । প্রয়োজন ইচ্ছে, উদ্যোগ আর একসঙ্গে কিছু করে দেখানোর আনন্দ ।