বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ওঙ্কারনাথের' নামে দু'টি চেয়ার, ধর্মীয় ব্যক্তির নামে কেন ? জল্পনা তুঙ্গে

ওঙ্কারনাথ মিশন রিসার্চ সেন্টার ফর ইন্দোলজিক্যাল স্টাডিজের সঙ্গে একটি মউ চুক্তি সাক্ষর করল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷

BISWA BANGLA BISWABIDYALAY
ধর্মীয় ব্যক্তির নামে চেয়ার কেন ? (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
বোলপুর, 5 ডিসেম্বর: বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের করা হল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে দু'টি 'শ্রী শ্রী ওঙ্কারনাথ' চেয়ার ৷ পাশাপাশি ওঙ্কারনাথ মিশন রিসার্চ সেন্টার ফর ইন্দোলজিক্যাল স্টাডিজের সঙ্গে একটি মউ চুক্তি সাক্ষর করল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ তবে রাজ্যের মধ্যে প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় কোন ব্যক্তির নামে 'চেয়ার' হল ৷ তাও আবার ঠিক বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে। তা নিয়েই জল্পনা তুঙ্গে ৷ যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর দাবি, এই চুক্তির ফলে নতুন গবেষণা, শিক্ষা, দর্শনের দিগন্ত খুলে গেল ৷

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি বলেন, "2টো চেয়ার করা হয়েছে, একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক স্তরের ৷ এর ফলে সাংস্কৃতিক, বৈদিক, যোগা, প্রাচীন ইতিহাস, ফাইন আর্টস প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার, পড়াশোনার নতুন দরজা খুলল ৷ ওঙ্কারনাথ মিশনের সঙ্গে আমাদের মউ সাক্ষরিত হয়েছে । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের এই বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ আর ওঙ্কারনাথ মিশনের ভালো চান মুখ্যমন্ত্রী। তাই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি ।"

Biswa Bangla Biswabidyalay
ধর্মীয় ব্যক্তির নামে চেয়ার নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

বীরভূমের শিবপুর মৌজায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী গড়ে উঠেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ পঠন-পাঠন আগেই শুরু হলেও 2024 সালের 18 ফেব্রুয়ারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ওঙ্কারনাথ মিশন রিসার্চ সেন্টার ফর ইন্দোলজিক্যাল স্টাডিজের একটি মউ চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে । এই মিশনের প্রধান কার্যালয় হল কলকাতার মহামিলন মঠ ৷ মউ চুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি । আর ওঙ্কারনাথ মিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, মিশন সভাপতি কিঙ্কর প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, আমেরিকার বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ডঃ এল শঙ্কর ও সঙ্গীতনাট্য একাদেমি পুরষ্কার প্রাপ্ত শিল্পী তরুণ ভট্টাচার্য।

চুক্তি অনুযায়ী, দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে বক্তৃতা, কর্মশালা, গবেষণা প্রভৃতির আয়োজন করবে ৷ এছাড়া, ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, চিন্তা, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, শ্রী ওঙ্কারনাথের বেদ-বেদান্ত ভাষ্য প্রভৃতি নিয়েও চর্চা হবে ৷ যুব সমাজের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ছড়িয়ে দেওয়াই মূল লক্ষ্য এই চুক্তির ৷ এই চুক্তির পাশাপাশি বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় 'অনন্তশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল' নামে দুটি 'চেয়ার' করে ৷ একটি জাতীয় ও একটি আন্তর্জাতিক স্তরের চেয়ার।

Biswa Bangla Biswabidyalay
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইটিভি ভারত)

তবে, সম্ভবত রাজ্যের মধ্যে প্রথম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ধর্মীয় ব্যক্তির নামে কোন 'চেয়ার' হল ৷ তাও আবার ঠিক যখন রাজ্যজুড়ে চলছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ ৷ হিন্দু-মুসলমান ভোট ভাগাভাগি নিয়ে বিজেপি-তৃণমূল-বামেদের তরজা তুঙ্গে। আর মাত্র কয়েক মাস বাকি বিধানসভা নির্বাচনের ৷ ঠিক সেই আবহে রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় ব্যক্তির নামে চেয়ার নিয়ে জোরচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

মুম্বই থেকে ওঙ্কারনাথ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সভাপতি কিঙ্কর বিঠল রামানুজ মহারাজ ভিডিও বার্তায় বলেন, "শ্রী ভগবান ওঙ্কারনাথদেব বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের পথিকৃৎ। বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের দরবারে বাংলার শিক্ষা, দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ৷ এই মউ চুক্তি বাংলাকে নতুন পথ দেখাবে ৷"

