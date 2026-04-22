ফের ভাঙন হুমায়ুনের দলে, বীরভূমে তৃণমূলে যোগ দুই প্রার্থীর

ফের ভাঙন হুমায়ুনের দলে, বীরভূমে তৃণমূলে যোগ দুই প্রার্থীর
পাণ্ডবেশ্বরের পর সিউড়ি ৷ প্রথম দফা ভোটের একদিন আগে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির দুই প্রার্থী হাতে তুলে নিলেন তৃণমূলের পতাকা ৷
Published : April 22, 2026 at 8:07 AM IST
সিউড়ি, 22 এপ্রিল: পশ্চিম বর্ধমানের পর এবার বীরভূম ৷ রাজ্যে বহু চর্চিত হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বীরভূমের দুই প্রার্থীই যোগ দিলেন তৃণমূলে ৷ পাশাপাশি দুবরাজপুর ও সিউড়ি বিধানসভার পর্যবেক্ষক রুবিনা বিবি আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন ।
আবারও ভোটের একদিন আগেই বড়সড় ভাঙন হুমায়ুন কবীরের দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে ! মঙ্গলবার বেলা গড়াতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার চার জন একযোগে দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয় ৷ পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে শাসক শিবিরে নাম লেখান আম জনতা উন্নয়ন পার্টির রানিগঞ্জের প্রার্থী রাহুল ঘোষ, দুর্গাপুর পূর্বের রুবিয়া বেগম, বারাবনির অদ্বৈত দাস এবং পাণ্ডবেশ্বরের জাবেদ শেখ ।
তারপর এদিন সন্ধ্যায় হুমায়ুনের দলের নানুর বিধানসভার প্রার্থী কিরণ দাস ও দুবরাজপুর বিধানসভার এজেইউপির প্রার্থী শুভাশিস দাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন । তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল নেতা তথা বীরভূমের হাসন কেন্দ্রের প্রার্থী কাজল শেখ ।
দলবদলের পর রুবিনা বিবি বলেন , "বাবরি মসজিদ তৈরি করার যে আবেগ সৃষ্টি করেছিল, সেই আবেগ নিয়ে আমরা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম । পরে আমরা বুঝতে পারলাম হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে বিজেপির লোকরা সব সময় যোগাযোগ রাখছে । আমাকে নিয়মিত বিজেপির নেতারা ফোন করছে । টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছে । কিন্তু আমাদের ইমান এত ছোট না । তারপর আমরা আমাদের সভাধিপতি কাজলদার সঙ্গে যোগাযোগ করি ।"
হুমায়ুনের দলত্যাগী ওই দুই প্রার্থী এবং নেত্রী দাবি করেন, সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারবেন ৷ তাই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বলে দাবি তাদের ।
এই ঘটনায় বীরভূমের হাসন কেন্দ্রের প্রার্থী কাজল শেখ বলেন, "আমাকে এই দু'জন জানায়, হুমায়ুন কবীরের দল এক কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলে ভোটে দাঁড় করিয়ে এখন এক টাকাও দেয়নি । এনারা গয়না সুদে বন্ধক দিয়ে ভোটের প্রচারে অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছে । আমি ওনাদের জানাই আমরা গরীবের দল, যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হতে চান আসুন তৃণমূল কংগ্রেসে ।"
প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের বহিষ্কৃত ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর নিজে একটি দল গঠন করেন । পাশাপাশি বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ নামে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে সংবাদ শিরোনামে আসেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ করে দাবি করেন তাঁর দল ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব নয় । তারপরই তৃণমূল কংগ্রেস একটি একটি ভিডিও প্রকাশ করে । ওই বিতর্কিত ভিডিও ঘিরে তোলপাড় শুরু হয় রাজ্য রাজনীতিতে । তৃণমূল সরাসরি বিজেপির সঙ্গে 'ডিল'-এর অভিযোগ তুলেছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে । তাদের দাবি, বিপুল টাকার বিনিময়ে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে ভোটে প্রভাব ফেলতে চাইছেন তিনি । যদিও বিজেপি এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা তৃণমূলকেই আক্রমণ করেছে ।