ETV Bharat / state

কার্শিয়াংয়ে দেখা মিলল দুটি কালো চিতার, উচ্ছ্বসিত বন দফতর

বন দফতরের আধিকারিকরা আশাবাদী যে, এই দুটি যদি দম্পতি হয়, তবে শাবক কালো চিতার জন্ম দিতে পারে ৷

BLACK LEOPARDS IN DARJEELING
কার্শিয়াংয়ে দেখা মিলল একসঙ্গে দুটি কালো চিতার (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 25 জানুয়ারি: এবার এক দুর্লভ দৃশ্যের সাক্ষী বন দফতর। এর আগে বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ের জঙ্গলে কালো চিতার দেখা মিলত। কিন্তু এবার একসঙ্গে দুটি কালো চিতার দেখা মিলল ! রবিবার সকালে ওই দুটি কালো চিতার ছবি প্রকাশ করেছে কার্শিয়াং বনবিভাগ। আর এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক উচ্ছ্বসিত বন দফতরের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিক সকলেই ৷ সচরাচর দুটি কালো চিতাকে একসঙ্গে দেখা যায় না। এই দুটি চিতার দম্পতি হওয়ার সম্ভবনাই বেশি বলছে বন বিভাগের লোকজন ৷

একই সঙ্গে, বন দফতরের আধিকারিকরা আশাবাদী যে, এই দুটি যদি দম্পতি হয়, তবে শাবক কালো চিতার জন্ম দিতে পারে ৷ আর তাতে পাহাড়ে কালো চিতার সংখ্যা বাড়বে ৷ এই বিষয়ে কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, "কার্শিয়াংয়ের ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে ওই দুটি কালো চিতা বা ম্যালানিস্টিক লেপার্ডের দেখা মিলেছে। এর আগে যখন একাধিকবার কালো চিতার দেখা মিলেছিল তখন তাদের উপর নজরদারির জন্য ট্র‍্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। সেই ট্র‍্যাপ ক্যামেরাতেই ওই দুই কালো চিতাবাঘের ছবি ধরা পরে। এবার কালো চিতার সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।"

কার্শিয়াংয়ে দেখা মিলল একসঙ্গে দুটি কালো চিতার (ইটিভি ভারত)

সলটরি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমেল প্রোটেকশনের সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, "ওই একসঙ্গে থাকা দুটি কালো চিতা ভাইবোন বা দম্পতি কি না, তা তাদের লিঙ্গ নির্ধারণ বা তাদের গায়ের স্ট্রাইপ দেখে নির্ধারণ করা যাবে। তবে একসঙ্গে এভাবে দুটি চিতার দেখা মেলাটা সতিই খুব দুর্লভ ও বন দফতরের জন্য ভালো খবর।" প্রসঙ্গত, মেলানিস্টিক লেপার্ড আদতে চিতার এক প্রজাতি। জিনগত ত্রুটির কারণে তাদের শরীরে মেলানিন নামে হরমোন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তাদের ব্ল্যাক প্যান্থারের মতো দেখতে। এর আগেও কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলে একাধিকবার কালো চিতার দেখা মিলেছিল। সম্প্রতি একটি ম্যালানিস্টিক বার্কিং ডিয়ারের দেখাও মিলেছিল ৷

তবে ওই দুটো কালো চিতার ছবি দেখে তারা দম্পতি না কি ভাইবোন, তা জানতে বিশ্লেষণ করতে শুরু করেছেন বন দফতরের বিশেষজ্ঞেরা। দম্পতি হলে শাবকও থাকতে পারে বলে মনে করছে। সে ক্ষেত্রে কার্শিয়াঙের জঙ্গলে আরও দুটো কালো চিতা থাকবে বলেও মনে করছে। আবার ভাইবোন হলেও আরও কালো চিতা থাকার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

TAGGED:

MALANISTIC LEOPARD
BLACK LEOPARDS KURSEONG
কার্শিয়াং কালো চিতা
BLACK LEOPARDS IN DARJEELING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.