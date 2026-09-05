যাদবপুরে গভীর রাতে যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত 2 বিজেপি কর্মী

যাদবপুরে গভীর রাতে যুগলের বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত 2 বিজেপি কর্মী
বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই মারধর করেছে ৷ তৃণমূলের তরফে বিজেপি'র তোলা অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে ৷
Published : September 5, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 5 সেপ্টেম্বর: গভীর রাত ৷ ঘড়িতে তখন প্রায় আড়াইটে ৷ সেই সময় রাস্তায় বচসায় জড়িয়ে পড়েন এক যুগল ৷ তাঁদের থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন দুই বিজেপি কর্মী ৷ শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে যাদবপুর থানা এলাকার লায়েলকা মাঠ এলাকায় ৷
বিজেপি'র দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ তবে তৃণমূল এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কর্মী-সমর্থকদের যোগ থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে যাদবপুর থানায় ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
যাদবপুরে আক্রান্ত বিজেপি কর্মী
বিজেপির দাবি, তাদের দলের কর্মী সৌম্যদীপ সাহা থাকেন যাদবপুর থানা এলাকার লায়েলকা মাঠ সংলগ্ন অঞ্চলে ৷ তিনি শুক্রবার রাত আড়াইটে নাগাদ বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলেন ৷ বেরিয়ে তিনি দেখেন এক যুগল রাস্তার মাঝে বচসায় জড়িয়ে পড়েছে ৷ প্রকাশ্য রাস্তায় এভাবে ঝামেলা না করে অন্যত্র গিয়ে কথা বলার জন্য তাঁদের অনুরোধ করেন সৌম্যদীপ ।
বিজেপির অভিযোগ, ওই যুগল সেখান থেকে তো যাননি ৷ উলটে সৌম্যদীপের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় ৷ সেই সময় সেখানে আরও কয়েকজন এসে উপস্থিত হয় ৷ তাঁরাই চড়াও হয় সৌম্যদীপের উপর ৷ হামলাকারীরা আধলা ইট দিয়ে সৌম্যদীপের মুখে সজোরে আঘাত করে । ইটের আঘাতে তাঁর মুখ ফেটে যায় এবং তিনি গুরুতর জখম হন ।
বিজেপির দাবি, পরিস্থিতি বুঝে সৌম্যদীপ ফোন করে তাঁর সহকর্মীদের ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠান । কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বিজেপির কয়েকজন কর্মী পৌঁছলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । দুই পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় বলে অভিযোগ । এই সংঘর্ষে বিজেপি যুব মোর্চার এক সাধারণ সম্পাদকও আহত হন । তাঁর মাথা ও চোখে ইটের আঘাত লাগে । পরে দুই আহত বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।
পুলিশে অভিযোগ দায়ের
বিজেপির পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ শনিবার যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্তরা । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ঘটনার নেপথ্যে ঠিক কী কারণে হামলা, কারা ঘটনায় জড়িত এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
কলকাতা পুলিশের সাউথ সাবার্বান ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘ঘটনাটি যেখানে ঘটেছে, তার আশেপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা সেই ভাবে পাওয়া যায়নি । তবে আমরা তদন্ত শুরু করে দিয়েছি ৷’’
রাজনৈতিক তরজা
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, লায়েলকা মাঠ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই অসামাজিক কার্যকলাপ এবং মদ ও নেশার আসর বসে । সেই সমস্ত কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় তাঁদের কর্মীদের উপর হামলা চালানো হয়েছে ৷ হামলাকারীরা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে পরিচয় দিয়েছিল ।
যদিও বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ঘটনার সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই । এটি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্তরের একটি ঝামেলা এবং রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই বিজেপি জোর করে তৃণমূলের নাম জড়ানোর চেষ্টা করছে বলে পালটা অভিযোগ তাদের ।
এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া নিতে যোগাযোগ করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষের সঙ্গে ৷ তিনি ইটিভি ভারত-এর প্রতিবেদককে বলেন, ‘‘তোমার কাছ থেকেই শুনছি । বিষয়টা নিয়ে খোঁজ নিই । তারপরেই এই নিয়ে কিছু বলতে পারব । আপাতত এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না ।’’