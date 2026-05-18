রাজনীতির আগে মানুষের পরিষেবা, বিধাননগর পুরনিগমে বৈঠকের পর বার্তা বিজেপি বিধায়কের

সোমবার বিধাননগর পুরনিগমে গিয়ে বৈঠক করেন দুই বিজেপি বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও পীযূষ কানোরিয়া৷ সেখানে তাঁরা সরকারি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার বার্তা দেন৷

বিধাননগরে পুরনিগমে বৈঠকে দুই বিজেপি বিধায়ক এবং মেয়র-চেয়ারম্যান ও অন্যরা৷ সোমবার (নিজস্ব ছবি)
Published : May 18, 2026 at 5:32 PM IST

বিধাননগর, 18 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে৷ ক্ষমতায় এসেছে বিজেপির সরকার৷ কিন্তু প্রশাসেনর নিচেরস্তর, পুরসভা-পঞ্চায়েতগুলির অধিকাংশই এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে৷ এই পরিস্থিতিতে যাতে সাধারণ মানুষ যাতে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, সোমবার সেই বার্তাই দিলেন বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায়৷ জানালেন, মানুষ রাজ্যের শাসনভার অন্য একটি রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দিয়েছেন বলে নাগরিক পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটা উচিত নয়৷ বিজেপির সরকার ও তৃণমূলের পুরবোর্ডের পারস্পরিক সহযোগিতাতেই এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে৷

এদিন বিধাননগরে পুরনিগমে যান বিজেপির দুই বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ও পীযূষ কানোরিয়া৷ সেখানে তাঁরা পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত-সহ অন্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন৷ তার পর বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তাঁরা৷

বিধাননগর হাসপাতালে বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

বিধাননগরের বিধায়ক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এদিনের বৈঠককে সৌজন্যমূলক বলে ব্যাখ্যা করেন৷ তিনি জানান, বিধাননগর পুরনিগমের দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে থাকলেও সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে এলাকার তিনটি বিধানসভা আসনই বিজেপির দখলে চলে যাওয়ায় সংঘাত হতেই পারে৷ সেই পরিস্থিতিতে এড়াতেই এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার বলে তিনি জানিয়েছেন৷ আর এই সাক্ষাৎ যে দলের নির্দেশে সেটাও স্পষ্ট করে দেন এই বিজেপি বিধায়ক৷

কেন এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার, তার কারণ ব্যাখ্যা করে বিধাননগরের বিধায়ক বলেন, ‘‘এই সাক্ষাতের কারণ পরিষেবায় যেন কোনও ব্যাঘাত না ঘটে৷ যাঁরা পুরপিতা, পুরমাতা, বিধায়ক নির্বাচন করেছে, তাঁরা কোনও দোষ করেননি। তাঁরা আগে একটা দলকে বেছে নিয়েছিলেন৷ পরে তাঁদের মত পালটাতেই পারে। সেটাই লোকতন্ত্রের সব থেকে বড় পাওনা৷ কিন্তু পরিষেবাটা তো একই থেকে যাচ্ছে।’’

তিনি এই কথা যখন বলছেন, তখন তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত, বিধাননগরের ডেপুটি মেয়র৷ তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূলের৷ তাঁদের কথা উল্লেখ করে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সবার সামনে বলছি, কিছু ফাঁক-ফোকর সব জায়গায় থাকে, এখানেও আছে। সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি। বিশদে আমরা এখনই যাচ্ছি না৷ এই সংকল্প আমরা নিয়েছি যে বিধাননগর পুরনিগম ও ভারতীয় জনতা পার্টির যে তিনজন বিধায়ক রয়েছেন, তাঁরা পরিষেবার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করব৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘তবে এটা বলে শেষ করে চলে যাব না। শেষমেশ আমিও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সব্যসাচীদাও তাই, কৃষ্ণাদিও তাই, অনিতা ম্যাডামও তাই। এরা সবাই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিজের নিজের ঘরও আছে। নিজের নিজের চিন্তাধারা, রীতিনীতি আছে।’’ সেই কারণে দু’পক্ষের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে কিছু কমন অ্যাজেন্ডা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান৷

কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত নজর দেওয়া উচিত, সেটাও তুলে ধরেন বিধাননগরের বিধায়ক৷ তিনি বেহাল অবস্থায় থাকা রাস্তার কথা উল্লেখ করেন৷ সেই কাজ দ্রুত শুরুর কথা বলেন তিনি৷ রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক পীযূষ কানোরিয়া নিকাশি ব্যবস্থার দুর্দশা ও রাস্তা দখলের বিষয়টি তুলে ধরেন বলে তিনি জানান৷ একই সঙ্গে শারদ্বত মুখোপাধ্যায় জানান, পার্কিং ব্যবস্থা, ব্লিডিং প্ল্যানের অনুমোদনের পর তা বৈধভাবে হচ্ছে কি না, সেটাও নজরে রাখা জরুরি৷ এই বিষয়গুলি বিধাননগরের পুর-বোর্ডকে জানানো হয়েছে৷

এদিকে এদিন বিধাননগরের মাতৃসদন হাসপাতালেও যান শারদ্বত মুখোপাধ্যায়৷ সেখানে হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার মান খতিয়ে দেখেন তিনি। কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা নিয়ে সরাসরি কথা বলেন হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে। মাতৃসদনের পর তিনি যান বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসা পরিষেবা ও রোগীদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নিয়ে হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিধায়ক।

সেই প্রসঙ্গও সাংবাদিকদের সামনে তোলেন বিধাননগরের বিধায়ক৷ তিনি বলেন, ‘‘সকালে আমি সেখানে (মাতৃসদন হাসপাতাল) পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। গিয়ে বেহাল অবস্থা দেখে এসেছি। আমি মেয়র ম্যাডামকে বলেছি যে কী বাজে অবস্থা রয়েছে। মেয়র ম্যাডাম এটা অতটা অবগত ছিলেন না। পদক্ষেপ করবেন বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস বিধাননগর মাতৃসদনে এত সুন্দর পরিকাঠামো আছে, পরিষেবা দেওয়ার উপযুক্ত জায়গাই নেই। সেগুলো খতিয়ে দেখার জন্য ম্যাডামকে বলেছি।’’

অন্যদিকে রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক বিজেপির পীযূষ কানোরিয়া বলেন, ‘‘মানুষকে যেরকম কথা দিয়েছিলাম যে মানুষের কাজ হবে, জনগণের সেবা হবে, জনগণের কাজ হবে। তার জন্যে আজ এখানে সমন্বয় বৈঠকে আসতে হল। আমরা এসে প্রতিটা কাউন্সিলরকে ও মেয়রকে সামনে রেখে কর্পোরেশনের কমিশনারকে সামনে রেখে একটা বার্তা দিয়ে দিচ্ছি। নিকাশি ব্যবস্থা আর রাস্তার কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। বর্ষাকাল চলে এসেছে। তার আগে জল জমা আটকাতে কাজ করতে হবে৷ রাস্তার যা বেহাল অবস্থা, সেটাকে ঠিক করতে হবে। আজ সব কাউন্সিলর আর মেয়র ম্যাডামের সামনে আমরা এটা বলেছি। এখন ওঁরা আমাদের বলেছেন যে নিশ্চয়ই দেখবেন।’’

অন্যদিকে বিধাননগরের মেয়র তৃণমূলের কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘শারদ্বতবাবু, উনি একজন চিকিৎসক, উনি এসেছিলেন এবং পীযূষবাবুও এসেছেন। বিধায়ক হিসেবে কর্পোরেশনের সঙ্গে একসঙ্গে যেখানে ঠিক দরকার, যেটা ঠিক আছে, যেখানে কিছু চেঞ্জ করতে হবে, এইসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজ তো সবে শুরু। অবশ্যই বিধায়ক হিসেবে ওঁরা আসবেন, কথা বলবেন এবং মানুষের পরিষেবা আমরা যেভাবে দেওয়া উচিত, সেটাই চেষ্টা করি৷’’

কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে, মানুষ সেসব নিয়ে অভিযোগ করলে বিধাননগর পুরনিগম সেটা নিয়ে ব্যবস্থা নেয় বলে তিনি জানান৷ পরিকাঠামোগত কাজের ক্ষেত্রে পুরনিগনের অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন৷ এর পর কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, ‘‘ওঁরা (বিজেপি বিধায়করা) যেভাবে কর্পোরেশনকে সাজেশন দেবেন, আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং আমাদের বা ওঁদেরও কাজ হল মানুষের পরিষেবা দেওয়া। আমরা নিশ্চয়ই সেটা পরিপূর্ণভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমি কর্পোরেশনে আসি, চেষ্টা করি কাজ করার জন্য এবং ওঁরা কিছু কিছু আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন। সেটা নিয়েও আমরা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাব।’’

