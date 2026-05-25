কলকাতার মেয়রকে এড়িয়ে পুর-কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক বেহালার দুই বিধায়কের

কেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে বেহালার দুই বিধায়ক আলোচনা করলেন না, উঠছে সেই প্রশ্ন৷

পুর-কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক বেহালার দুই বিধায়কের (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 5:56 PM IST

কলকাতা, 25 মে: বিধানসভা এলাকায় পুর-পরিষেবা বৃদ্ধির দাবি নিয়ে সোমবার কলকাতার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিমের দুই বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ ও শঙ্কর শিকদার৷ তাঁদের দাবি, বিধানসভা এলাকার পুর পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দিয়েছেন কমিশনার৷

বিজেপির এই দুই বিধায়ক কেন পুর-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন? কেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে দেখা করলেন না? উঠেছে এই প্রশ্নও৷ যদিও এই নিয়ে ইন্দ্রনীল ও শঙ্করের দাবি, যাঁরা 15 বছর কিছু করেননি, তাঁদের আলাদা করে কিছু বলার নেই।

বেহালা পূর্বের বিধায়ক বিজেপির শঙ্কর শিকদার (নিজস্ব ছবি)

বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিমে এবারই প্রথম জিতেছে বিজেপি৷ বিধায়ক হয়েছেন ইন্দ্রনীল খাঁ ও শঙ্কর শিকদার৷ এদিকে কলকাতা পুরনিগমের বোর্ড এখন তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত৷ কিন্তু সেই বোর্ডকে এড়িয়েই সোমবার কলকাতার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করেন ইন্দ্রনীল খাঁ ও শঙ্কর শিকদার৷ তাঁরা বেহালার বেহাল দশার কথা তুলে ধরার সঙ্গে পুর-পরিষেবা ও কাঠামো মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা করেন৷ বিশেষ করে বর্ষার মরশুমে যাতে বেহালাবাসীর জল-যন্ত্রণা কমানো যায়, সেই বিষয়টি নিয়েও কথা হয় ওই বৈঠকে৷

বৈঠকের পর দুই বিজেপি বিধায়ক বলেন, ‘‘মানুষের যে সমস্ত অসুবিধা, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। বেহালায় একাধিক রাস্তার খারাপ হাল। মানুষের চরম ভোগান্তি হয়। কমিশনার ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়েছে। 30 মিনিটের বৃষ্টি হলে 3-4 দিন জলমগ্ন হয় যায়। কোথাও সাতদিন ধরে জল থাকে। ওয়ার্ড ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, যাতে আগামিদিনে জল নিকাশি সমস্যার যে অব্যবস্থা, সেটার সুরাহা হয়। পুর-পরিকাঠামো দ্রুততার সঙ্গে যেখানে যা প্রয়োজন, তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।’’

বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির ইন্দ্রনীল খাঁ (নিজস্ব ছবি)

তাঁরা আরও বলেন, ‘‘বেশকিছু দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা আছে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। 3-4 বছরের মধ্যে বেহালার বেহাল অবস্থা কাটবে। বৃষ্টির পর যাতে মানুষ রাস্তায় বের হতে পারে। কেইআইআইপি-র কাজ নিয়েও কথা হয়েছে। দ্রুত বাকি কাজ শেষ হবে। সব ওয়ার্ডে নিকাশির কাজ প্রায় হয়নি। ওয়াটার পকেটগুলো ব্যাপক কাজের দরকার। নিকাশিতেই বেশি জোর। রাস্তা জলের তলায় যাচ্ছে। ঝড় হলে তারপর মানুষ বের হতে পারছে না।’’

কলকাতার পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে (নিজস্ব ছবি)

মেয়রের সঙ্গে আলোচনা নয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিধায়কদের দাবি, ‘‘কমিশনার ম্যাডামের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তিনি সমস্ত ধরনের সাহায্য করবেন বলে জানান। তিনি যেখানে যা করণীয় নির্দেশ দিয়েছেন করতে। যাঁরা 15 বছর কিছু করেনি তাঁদের কী বলব। 15 বছর যারা বেহালার কাজ করেনি, তাদের সঙ্গে কী কথা। মানুষ যেভাবে আসছে অভিযোগ নিয়ে ভাবতে পারবেন না। বর্তমান পুরবোর্ড উজ্জ্বল শহর দেওয়ার বদলে কালি দিয়েছে। একদা দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মমতার আওতায় ছিল এই এলাকা, কেন উন্নয়ন হয়নি?’’

