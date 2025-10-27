ETV Bharat / state

কাজের খোঁজে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ ! গ্রেফতার 2 বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের পর কলকাতা ও চেন্নাইয়ে বেশ কিছুদিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার অভিযোগ ৷ কাজের খোঁজে এসেছিলেন, দাবি ধৃতদের ৷

BANGLADESHI INTRUDER
কাজের খোঁজে কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার 2 বাংলাদেশি ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 5:23 PM IST

মালদা, 26 অক্টোবর: বৈধ নথি ছাড়াই কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন দুই বাংলাদেশি ৷ বেশ কয়েকমাস ভারতে থাকার পর অবশেষে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন তাঁরা ৷ মালদা জেলার ইংরেজবাজারের সুস্থানি মোড়ের ঘটনায় আদালত এই দুই অনুপ্রবেশকারীকে 8 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷ অভিযুক্তরা দাবি করেছেন, ভারতে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তাঁদের ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশের পেট্রোলিং ভ্যান সুস্থানি মোড় এলাকায় টহল দিচ্ছিল ৷ সেখানে সন্দেহজনকভাবে দুই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুলিশ আধিকারিকরা ৷ জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে ওই দু’জন বাংলাদেশি ৷ তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের থেকে বাংলাদেশের দু’টি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয় ৷

তবে, তাঁদের কাছে ভারতে আসার কোনও বৈধ নথি ছিল না ৷ আর প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখাতে না-পারায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ ধৃতদের নাম মহম্মদ রাসেল মিয়াঁ (33) ও মহম্মদ রিফত (20)। রাসেলের বাড়ি বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানা এলাকায় ৷ মহম্মদ রিফত বাংলাদেশের রংপুর জেলার গোপীনাথপুরের বাসিন্দা ৷

অনুপ্রবেশকারীরা আদালতে যাওয়ার সময় দাবি করেন, "10-12 দিন ধরে আমরা মালদায় আছি ৷ কোন সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছি জানি না ৷ বাংলাদেশের একজন ভারতে ইলেক্ট্রনিকসের কাজ পাইয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল ৷ তাই এসেছিলাম ৷"

পুলিশ সূত্রে খবর, পুলিশি জেরায় বিভিন্ন সময় বিভিন্নরকম বয়ান দিয়েছে ধৃতরা ৷ তবে, প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা কয়েক মাস আগে আলাদা আলাদাভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন ৷ দু’জনেই কাজের খোঁজে এদেশে আসার কথা জানিয়েছে ৷ তাঁদের মুখে উঠে এসেছে কয়েকদিন কলকাতাতে থেকে কাজের খোঁজ চালানোর প্রসঙ্গও ৷ তবে, কাজ না-মেলায় ধৃতরা চেন্নাইয়ে পাড়ি দিয়েছিল বলেও পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে ৷

তবে, চেন্নাইতেও কাজ না-পাওয়ায় প্রায় 12 দিন আগে মালদায় ফিরে আসে তাঁরা ৷ তবে, মালদায় আসার পিছনে কাজের সন্ধান নাকি, বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ধৃতদের, তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে পুলিশ ৷ ধৃতদের জেরা করে এ নিয়ে আরও তথ্য সন্ধান করবেন তদন্তকারীরা ৷

এ নিয়ে মালদা জেলা পুলিশের সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, "প্রয়োজনীয় নথিপত্র না-থাকায় দু'জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতদের জেলা আদালতে তুলে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে ৷"

