অনুপ্রবেশের অভিযোগ, এনজেপি স্টেশনে ট্রেন থেকে ধৃত 2 বাংলাদেশি
Infiltrator Arrest at NJP Station: ভারতে প্রবেশের উপযুক্ত ও বৈধ কোনও নথিপত্র তাঁরা দেখাতে পারেননি । সেই কারণে শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ।
Published : October 27, 2026 at 5:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 27 অক্টোবর: বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে দূরপাল্লার ট্রেনে চড়ে কেরলম যাওয়ার পথে গ্রেফতার দুই বাংলাদেশি মহিলা । শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে রেল পুলিশ ।
পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম রাবিয়া আক্তার ও শিউলি আক্তার । দু'জনেই বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা । রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি জিআরপি'র স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং এনজেপি জিআরপি যৌথভাবে এনজেপি স্টেশনে একটি বেঙ্গালুরুগামী দূরপাল্লার ট্রেনের জেনারেল কামরায় তল্লাশি অভিযান চালায় । সেই সময়ই ট্রেনটি থেকে ওই দুই মহিলাকে আটক করা হয় ।
পরবর্তী সময়ে শিলিগুড়ি জিআরপি থানায় এনে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভারতে প্রবেশের উপযুক্ত ও বৈধ কোনও নথিপত্র তাঁরা দেখাতে পারেননি । বৈধ কাগজপত্র না থাকায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ।
প্রাথমিক তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মেঘালয়ে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে ঢোকার পর ওই দুই মহিলা সেখান থেকে কেরলমের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে প্রথমে অসমে যান । অসমের কামাক্ষ্যা থেকে তাঁরা ট্রেন ধরেন । তবে ঠিক কী কারণে বা কার সাহায্যে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং কেরলম যাওয়ার নেপথ্যে মূল উদ্দেশ্য কী ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এর পিছনে কোনও বড় ধরনের পাচার চক্র বা অন্য কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ।
ঘটনা প্রসঙ্গে ডেপুটি এসআরপি অনুপম মজুমদার জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনজেপি স্টেশনে অভিযান চালিয়ে এই দুই বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের কাছে ভারতে থাকার বা প্রবেশের সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি । কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে ঢুকেছিলেন এবং কেরলম যাচ্ছিলেন, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি পুরো বিষয়টির তদন্ত শুরু করা হয়েছে ।