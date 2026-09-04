প্রিজন ভ্যান থেকে ঝাঁপ দুই বাংলাদেশির, একজন ধরা পড়লেও খোঁজ নেই দ্বিতীয় বন্দির

প্রিজন ভ্যান থেকে ঝাঁপ দুই বাংলাদেশির, একজন ধরা পড়লেও খোঁজ নেই দ্বিতীয় বন্দির
শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ৷ দু’জনেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্য়ায় তারা ধরা পড়ে ৷
Published : September 4, 2026 at 9:00 PM IST
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), 4 সেপ্টেম্বর: রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছে দুই যুবক ৷ তাদের পিছু ধাওয়া করছে পুলিশ ৷ ভরদুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ৷ পথচলতি মানুষ, স্থানীয় বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝার চেষ্টা করেন ঘটনাটি ঠিক কী ?
শুক্রবার দুপুরে ঠিক কী ঘটেছিল রঘুনাথগঞ্জে ? পুলিশের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, দু’জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছিল ৷ তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেই সময় পুলিশের গাড়ি থেকে দুই বাংলাদেশি ঝাঁপ দেয় ৷
শেষপর্যন্ত স্থানীয়দের চেষ্টাতেই একজনকে ধরে পুলিশ ৷ কিন্তু দ্বিতীয়জনকে এখনও ধরা যায়নি ৷ আপাতত তার সন্ধানে তল্লাশি চলছে ৷ জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার সুরিন্দর সিং বলেন, ‘‘একজনকে ফের পাকড়াও করা হয়েছে । অন্যজনও ধরা পড়বে । চারিদিক নাকাবন্দি করে রাখা হয়েছে ।’’
পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ দুই বাংলাদেশির
পুলিশের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণসাইল মোড় এলাকা থেকে দুই যুবককে আটক করা হয় ৷ দু’জনই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷ তাদের নাম আনারুল শেখ এবং মহম্মদ রুবেল শেখ ৷ তারা বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা ৷ দু’জনেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে পদ্মার ওপারে যাওয়ার ছক কষছিল । কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় ৷ তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে ৷
রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ দু’জনকে থানায় এনে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালায় । শুক্রবার দু’জনকে লালগোলার পদ্মাভবনের হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর কথা ছিল ৷ তার আগে শারীরিক পরীক্ষার জন্য প্রিজন ভ্যানে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আনা হয় আনারুল ও রুবেলকে । কিন্তু সুযোগ বুঝে দু’জনই পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে চম্পট দেয় ।
মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । রাস্তা দিয়ে আনারুল ও রুবেল দৌড়াতে শুরু করে ৷ তাদের পিছনে দৌড় দেয় পুলিশ ৷ এই পরিস্থিতিতে পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা চমকে যান ৷ পরে যখন বুঝতে পারেন যে প্রিজন ভ্যান থেকে দু’জন পালিয়েছে, তখন সাধারণ মানুষও পুলিশের সঙ্গে দৌড় দেন ৷
স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ দাস বলেন, ‘‘আমি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ৷ দেখি দু’জন দৌড়ে আসছে ৷ পুলিশ ধরতে বলছে ৷ আমি সাইকেল ফেলে দিয়ে ওদের আটকে দেব ভেবেছিলাম ৷ কিন্তু তার আগেই ওরা পালিয়ে যায় ৷ এর পর একজন পুলিশকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে কিছুটা এগিয়ে যাই ৷ সে সময় তাদের ধরতে পারিনি ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পরে ফেরার সময় দেখি পলাতকদের মধ্য়ে একজন যাচ্ছে ৷ তখন আমি তাকে ধরি ৷ আশপাশে যারা ছিল, তারাও এগিয়ে আসে ৷ পরে পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হয় ৷’’ এদিকে অন্যজন এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে । তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । নাকা চেকিং বসানো হয়েছে সমস্ত রাস্তায় ।
কীভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ আনারুল-রুবেলের ?
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আনারুল ও রুবেল মাস দুয়েক আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ৷ দালাল ধরেই তারা ভারতে আসে ৷ সেই দালাল মারফতই জাল আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করায় ৷ তার পর দক্ষিণ ভারতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে চলে যায় ৷ সম্প্রতি তারা বাংলাদেশে ফিরবে বলে ঠিক করে ৷ সেই কারণেই দক্ষিণ ভারত থেকে তারা পশ্চিমবঙ্গে আসে ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তারা সীমান্ত পেরিয়ে ফেরার চেষ্টায় ছিল ৷
প্রশ্ন পুলিশের ভূমিকায়
বহরমপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জে । মাসদুয়েক আগেও বাংলাদেশের বন্দি পালানোর ঘটনা ঘটেছিল ৷ ওই ঘটনা ঘটেছিল বহরমপুরে ৷ ওই ঘটনায় তিনজন বাংলাদেশি প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ৷ সেই ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৷ সেখানে ওই তিনজন বাংলাদেশিকে আনা হয়েছিল শারীরিক পরীক্ষা করাতে । পুলিশ আর তাদের নাগাল পায়নি । বারবার একই ঘটনা ঘটায় কর্তব্যরত পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । তবে এই নিয়ে পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷