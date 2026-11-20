এক মাসের মাথায় ফের শিলিগুড়িতে অনুপ্রবেশ, পুলিশের জালে 2 বাংলাদেশি
Bangladeshi Arrest in Siliguri: দুটি পৃথক ঘটনায় এক বাংলাদেশি যুবক ও মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ সীমান্ত পেরিয়ে আত্মগোপন ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে ৷
Published : November 20, 2026 at 5:09 PM IST
শিলিগুড়ি, 20 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গের সীমান্তবর্তী এবং রেল করিডোর এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ ও রেল প্রশাসন । শিলিগুড়িতে পৃথক দু'টি অভিযানে এক বাংলাদেশি যুবক ও এক মহিলাকে আটক করেছে জিআরপি ।
একটি ঘটনায় 14 বছর ধরে নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে নকশালবাড়িতে বসবাস এবং নেপালে যাতায়াতের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ । অন্যদিকে, সূত্র মারফত খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে ট্রেন থেকে এক বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করেছে জিআরপি । পরপর দু'টি ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা ও রেলপথের নজরদারি নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
নকশালবাড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির প্রকৃত নাম কাশিম ইসলাম ৷ বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় । কিন্তু এদেশে তিনি রোহিত বর্মন নামে পরিচিত ছিলেন । প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় 14 বছর আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন কাশিম । এরপর কলকাতায় কাজ করার সূত্রে এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ৷ পরবর্তীতে তাঁকে বিয়ে করে নকশালবাড়ির ফুটানি মোড় এলাকায় পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন ।
আসল পরিচয় গোপন রাখতে তিনি অধিকাংশ সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালে গিয়ে থাকতেন বলে পুলিশ জানতে পারে । সম্প্রতি তাঁর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসায় বৃহস্পতিবার ফুটানি মোড় এলাকায় হানা দেয় পুলিশ । জিজ্ঞাসাবাদে আসল পরিচয় স্বীকার করলে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করার সময় ধৃত দাবি করেন, নিজের ধর্ম পছন্দ না হওয়াতেই তিনি নাম পরিবর্তন করেছিলেন । তবে নেপালে তাঁর যাতায়াতের প্রকৃত কারণ এবং নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তাঁকে তিনদিনের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ।
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারই এনজেপি স্টেশনে একটি যৌথ অভিযান চালিয়ে ওদেরা আক্তার নামে বছর ত্রিশের এক বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করে শিলিগুড়ি জিআরপির এসওজি টিম এবং এনজেপি জিআরপির পুলিশ ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা । গত 17 নভেম্বর সিলেট-মেঘালয় সীমান্তবর্তী রুট ব্যবহার করে তিনি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন । এরপর গুয়াহাটির কামাখ্যা স্টেশন থেকে ডাউন চারলাপল্লি এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় চেপে হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । আগে থেকেই তদন্তকারী আধিকারিকদের কাছে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য ছিল । সেই সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার ট্রেনটি এনজেপি স্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতেই তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয় ।
কী উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, হায়দরাবাদে যাওয়ার পিছনে কোনও চক্র কাজ করছে কি না এবং এই অনুপ্রবেশে অন্য কেউ সাহায্য করেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে জিআরপি । শুক্রবার প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ওই মহিলাকে জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হয়েছে ।
সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকা কিংবা ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার এই দুটি ঘটনাই প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে । পুরো ঘটনার নেপথ্যে কোনও বড়সড় অনুপ্রবেশকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা জানতে যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা দফতর ।