নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার দুই

নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, গ্রেফতার দুই
পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মেমারি থানার পুলিশ। একাধিক ধারায় মামলাও রুজু হয়েছে ৷
Published : July 24, 2026 at 12:31 PM IST
মেমারি, 24 জুলাই: নাবালিকাকে তুলে নিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ৷ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে মেমারি থানার পুলিশ । পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানা এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয় ৷ নির্যাতিতা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘটনার নেপথ্যে পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন রাতে বাড়িতে মা ও মেয়ে ছিলেন। নাবালিকা শৌচালয়ে গেলে কয়েকজন দুষ্কৃতী জোর করে তাকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ এরপর নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তার উপর যৌন নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ ৷ অভিযোগ, অত্যাচারের পর অচৈতন্য অবস্থায় নির্যাতিতাকে বাড়ির উঠোনে ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরে গোঙানির শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করেন ৷ প্রথমে পাহাড়হাটি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হলেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মেমারি থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ দু'জনেই মেমারি এলাকার বাসিন্দা বলে খবর ৷ তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, প্রায় এক বছর আগে ওই নাবালিকার বিয়ে হয়েছিল ৷ প্রেমের সম্পর্কের সূত্রে পাশের বাড়ির এক যুবককে বিয়ে করলেও মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই সম্পর্ক ভেঙে যায় ৷ এরপর থেকে বাপের বাড়িতেই থাকত সে ৷ পরিবারের অভিযোগ, এরপর থেকেই বিভিন্নভাবে তাকে উত্যক্ত করত বেশ কয়েকজন যুবক ৷ সেই ঘটনার সঙ্গে এই অপরাধের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সমস্ত অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। নির্যাতিতার শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি ফরেনসিক পরীক্ষা করে অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজও চলছে ৷ ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে আইনের আওতায় এনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে ৷