বাঁকুড়ায় তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই যুবক

বাঁকুড়ায় তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার দুই যুবক
2 সেপ্টেম্বরের ঘটনা ৷ বাঁকুড়া সদর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ অভিযুক্ত দু’জনকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত ৷
Published : September 7, 2026 at 7:26 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 7:38 PM IST
বাঁকুড়া, 7 সেপ্টেম্বর: বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার এক তরুণী ৷ জঙ্গলমহলের জেলা বাঁকুড়ায় এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ আদালতের নির্দেশে তারা আপাতত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ৷
ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার (2 সেপ্টেম্বর) ৷ অভিযোগ, সেদিন বাঁকুড়া শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে হরিয়ালগাড়া গ্রামে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন ওই তরুণী । সেখানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা গল্প করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দুই যুবক হঠাৎ তাঁদের পথ আটকায় । কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে নগদ পাঁচ হাজার দাবি করা হয় । টাকা নেই জানালে তরুণীর বন্ধুকে হেনস্তা করা হয়েছিল ৷
নির্যাতিতার দাবি, বিষয়টি সামলাতে তিনি অনলাইনে টাকা ট্রান্সফার করতে চান ৷ কিন্তু দুষ্কৃতীরা রাজি হয়নি । এর পর অভিযুক্তরা যুবককে মারধর করে ৷ তরুণীকে টেনে পাশের জঙ্গলেনিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয় ৷ তার পর দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে চলে যায় ৷ এর পর বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন তরুণী ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে আতঙ্কে ছিলেন ওই তরুণী ৷ তারপর আতঙ্ক কাটিয়ে পরদিন তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ বাঁকুড়া সদর থানায় মারধর, জোর করে টাকা আদায়, শ্লীলতাহানি ও গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলে শুরু হয় তদন্ত ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণী এবং তাঁর বন্ধুর বয়ানের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তকে খুঁজে বের করা হয় ৷ তাদের গ্রেফতার করে রবিবার আদালতে পেশ করা হলে ধৃতদের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠান বিচারক ৷
গত মাসের শেষের দিকে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়ে এক আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ৷ সম্প্রতি তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয় ৷ ওই ঘটনার তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই বধূ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ৷ ফেরার সময় পরিচিত একজনের সঙ্গে যাচ্ছিলেন ৷ সেই ব্যক্তি প্রথমে তাঁকে ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ৷ পরে সেখানে হাজির হয় আরও সাতজন ৷ ওই সাতজন বধূকে কাছের একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে ৷