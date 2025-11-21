ETV Bharat / state

প্রচুর পিস্তল-কার্তুজ-সহ বহরমপুরে গ্রেফতার 2, অস্ত্র পাচারে মহিলা-যোগে চিন্তায় পুলিশ

এই প্রথম জেলায় অস্ত্র পাচারে গ্রেফতার মহিলা ৷ জেলা পুলিশের দাবি, অস্ত্র পাচারে মহিলাদের প্রত্যক্ষ যোগ বিধানসভা নির্বাচনের আগে উদ্বেগের ।

প্রচুর পিস্তল-কার্তুজ-সহ বহরমপুরে গ্রেফতার 2 (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 3:37 PM IST

বহরমপুর, 21 নভেম্বর: প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ-সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল বহরমপুর থানার পুলিশ । শুক্রবার সকালে বহরমপুর শহরের স্টেডিয়াম এলাকা থেকে এক মহিলা-সহ দু'জনকে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় । তাঁদের কাছ থেকে 7.65 বোরের আটটি অত্যাধুনিক পিস্তল, 100 পিস কার্তুজ, 16টি ম্যাগাজিন-সহ 10 হাজার টাকার ভারতীয় জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ । ধৃতদের নাম আলফাজ মণ্ডল ও মনিকা বিবি । দু'জনেরই বাড়ি জলঙ্গি থানার ঘোষপাড়ায় । আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে মহিলাদের জড়িত থাকার ঘটনায় মাথায় হাত পড়েছে পুলিশ প্রশাসনের ।

এদিন বহরমপুর থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাজপ্রীত সিং বলেন, ধৃতরা বহরমপুরে অস্ত্র হাতবদল করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল । তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে । উদ্ধার হয়েছে প্রচুর অস্ত্র । পাচারের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্ত করা হচ্ছে । আজ ধৃতদের দশ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হচ্ছে ।

প্রচুর পিস্তল-কার্তুজ-সহ বহরমপুরে গ্রেফতার 2 (নিজস্ব ভিডিয়ো)

অভিযোগ, পুলিশের চোখে ধুলো দিতে মাদক পাচারে মহিলা ও নাবালকদের ব্যবহার করত পাচার চক্রের পাণ্ডারা । মূলত টাকার লোভ দেখিয়েই মাদক পাচারে মহিলা ও নাবালকদের কাজে লাগানো হত । তবে এর আগে আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে মহিলাদের নাম উঠে আসেনি । এই প্রথম জেলায় অস্ত্র পাচারে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ । যা দেখে পুলিশের কপালে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে । জেলা পুলিশের একাংশের দাবি, অস্ত্র পাচারে মহিলাদের প্রত্যক্ষ যোগ বিধানসভা নির্বাচনের আগে খুবই উদ্বেগের ।

বহরমপুর মোহনা বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া স্টেডিয়াম মাঠ । তার ঢিল ছোড়া দূরে রয়েছে বহরমপুর থানা । অস্ত্র কারবারিরা কার্যত থানার অদূরে বসেই অস্ত্রের হাতবদল করছিল । কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি । তার আগেই পুলিশ অস্ত্র কারবারিদের দু'জনকে হেফাজতে নিয়ে নেয় । এত আগ্নেয়াস্ত্র কোথায়, কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বিহারের মুঙ্গের থেকেই পিস্তল, ম্যাগাজিন, কার্তুজ আনা হয়েছিল ।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে যাবে । মুর্শিদাবাদে নির্বাচন মানেই রক্তক্ষয় । অতীতের ইতিহাস অন্তত এমনই সাক্ষ্য দিচ্ছে । ফলে জেলায় একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, বোমা, বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে । জেলা পুলিশ গোপন মোবাইল নম্বর ছড়িয়ে জেলাজুড়ে অভিযান শুরু করেছে । গত এক মাসে জেলা থেকে 1746টি বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ । মোট 35টি মামলা রুজু করে পুলিশ ইতিমধ্যে 27 জনকে গ্রেফতার করেছে । জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ বলেন, জেলাকে বোমা মুক্ত করাই লক্ষ্য।

