নরেন্দ্রপুরে ফ্ল্যাটের ভেতরে যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ, গ্রেফতার বন্ধু ও প্রেমিকা
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ ছেলের এভাবে মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা ৷ পরিবারের সকলেই চাইছেন আসল সত্য সামনে আসুক ৷
Published : April 13, 2026 at 11:40 AM IST
সোনারপুর, 13 এপ্রিল: আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে যুবকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার ৷ সোমবার ভোর থেকে চাঞ্চল্য দক্ষিণ 24 পরগনার রাজপুর-সোনারপুরের নবগ্রাম এলাকায় ৷ মৃতের নাম অরূপ মণ্ডল (37)। ঘটনায় গ্রেফতার যুবকের বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অরূপ ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন । শান্ত আবাসনের পরিবেশে হঠাৎ এই রক্তাক্ত ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ছড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে । যদিও অধিকাংশ আবাসিকই এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি, তবুও তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট উদ্বেগ লক্ষ্য করা গিয়েছে ।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, রবিবার গভীর রাত প্রায় 2টো নাগাদ এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে অরূপের মামা শঙ্কর নস্করের কাছে খবর পৌঁছয় । দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন পরিবারের সদস্যরা । সেখানে গিয়ে তাঁরা অরূপকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ । প্রাথমিক তদন্তে মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷ ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দু'টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং 6 রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে । এই অস্ত্রগুলি কীভাবে ওই ফ্ল্যাটে এল, সেগুলি বৈধ না অবৈধ, এবং কার দখলে ছিল—সবকিছুই খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল । একইসঙ্গে পুলিশ এটাও খতিয়ে দেখছে যে, এই ঘটনাটি যুবক নিজে ঘটিয়েছে, নাকি পরিকল্পিত খুন ।
ঘটনায় ধৃত মৃতের বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল সত্যিটা জানতে চাইছে পুলিশ । তদন্তকারীদের অনুমান, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা অন্য কোনও কারণ থেকেই এই ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে ৷ যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট কারণ সামনে আসেনি । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । পাশাপাশি, ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
মৃতের মামার বক্তব্য, এটা কোনওভাবেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা হতে পারে না ৷ মাথার ডানদিকে গুলি করার চিহ্ন রয়েছে ৷ অথচ তাঁর ভাগ্নে খাওয়া ছাড়া সমস্ত কাজ বাঁ-হাত দিয়ে করত ৷ সেক্ষেত্রে কীভাবে সে নিজেকে ডানদিকে গুলি করবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ৷
আরেক আত্মীয়র কথায়,"ওর অনেক বন্ধু ছিল কিন্তু সে অর্থে শত্রু ছিল কিনা তা বলা মুশকিল ৷ তবে মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তা জানতাম না ৷ আমাদের ধারণা ওর বান্ধবী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুই এই ঘটনা ঘটিয়েছে ৷"