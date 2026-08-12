আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার দুই

আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ মুর্শিদাবাদে গ্রেফতার দুই
ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি সেভেন এমএম পিস্তল, 10টি খালি ম্যাগজিন ও সেভেন এমএম বোরের 35টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । তারা মালদার বাসিন্দা বলে খবর ৷
Published : August 12, 2026 at 2:06 PM IST
জিয়াগঞ্জ, 12 অগস্ট: দেদার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ঢুকছে মুর্শিদাবাদে । মঙ্গলবার রাতে যৌথ অভিযান চালায় মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এসওজি (স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ) ও জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ তাতেই প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, ম্যাগাজিন ও কার্তুজ-সহ দু'জন গ্রেফতার হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি সেভেন এমএম পিস্তল, 10টি খালি ম্যাগাজিন ও সেভেন এমএম বোরের 35টি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । ধৃতদের নাম খালেক শেখ ও সুরজ মণ্ডল । দু'জনেই মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকার বাসিন্দা ।
এই বিষয়ে মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সচিন মাক্কার জানান, দু'জনেই সরবরাহকারী হিসাবে কাজ করত । অস্ত্রের হাত বদল করতে এসেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে । ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে অস্ত্র পাচার চক্রের মূল পাণ্ডাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করা হচ্ছে । মুর্শিদাবাদে কাকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি দেওয়া হত, খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক মঞ্জুর করেন ৷
ওই দুই কারবারি পুলিশের জেরায় জানিয়েছেন তারা ধুলিয়ান ফেরিঘাট পেরিয়ে মুর্শিদাবাদ ঢুকেছিল । সেখান থেকে নিমতিতায় ট্রেন ধরে আজিমগঞ্জে নেমে ফের গঙ্গা পার হয় । এই পথে পুলিশ বা রেল পুলিশের কারও নজর পড়ল না আগ্নেয়াস্ত্র কারবারিদের উপর ? উঠছে সেই প্রশ্ন ।
অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদে মাস দু'য়েকের মধ্যে রেজিনগর বিধানসভার উপ-নির্বাচন হওয়ার কথা । রেজিনগর এমনিতেই উত্তপ্ত । পুলিশের একাংশের অনুমান আগ্নেয়াস্ত্রগুলি রেজিনগর পাঠানোর ছক ছিল । আবার কেউ বলছেন, বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যেই সেগুলি জিয়াগঞ্জে মজুত করা হচ্ছিল ।
একাধিকবার জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের বলতে শোনা গিয়েছে, বিহারের মুঙ্গের থেকে প্রায় সস্তার আগ্নেয়াস্ত্র মুর্শিদাবাদে ঢুকছে ফরাক্কা, উমরপুর, সামশেরগঞ্জ করিডোর দিয়ে । সেই অস্ত্র মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে । কিছু সীমান্ত পেরিয়ে পড়শি বাংলাদেশেও যাচ্ছে ।
জেলা পুলিশের দাবি, ঝাড়খণ্ড সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েও লাভ হয়নি । অস্ত্র কারবারিরা বারবার রুট বদল করেছে । মহিলাদের কাজে লাগিয়ে পুলিশের নজর এড়ানোর চেষ্টাও করেছে । এবার মুর্শিদাবাদে অস্ত্র ঢুকল বারহাবড়া থেকে । পুলিশের জেরায় ধৃতরা স্বীকার করেছে তারা বারহাবড়া থেকে অস্ত্রগুলি এনে জিয়াগঞ্জে হাত বদল করত । তবে, জিয়াগঞ্জে কাকে এই বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হত মঙ্গলবার রাতে ম্যারাথন জেরা চালিয়েও পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি ।