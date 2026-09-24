আফগান নাগরিককে ভুয়ো সংশাপত্র, মালবাজার থেকে গ্রেফতার 2

আফগান নাগরিককে ভুয়ো সংশাপত্র, মালবাজার থেকে গ্রেফতার 2
Fake certificates issued to Afghan national: 18 সেপ্টেম্বর ওই আফগান নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। জেরায় তাঁর থেকে নকল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড পাওয়া যায়।
Published : September 24, 2026 at 1:26 AM IST
মালবাজার, 24 সেপ্টেম্বর: কালিম্পং থেকে আফগান নাগরিককে গ্রেফতারির ঘটনায় নয়া মোড় । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে সৈয়দ বেলাল নামে ওই ব্যক্তির কাছে বেশ কয়েকটি ভারতীয় পরিচয় পত্র পাওয়া গিয়েছে । আর সেই পরিচয় পত্র তৈরি করতে দরকারি বিভিন্ন ভুয়ো সংশাপত্র তৈরি হয়েছিল মালবাজার পুরসভা থেকে । এই ঘটনায় বুধবার দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সূত্রে খবর, চলতি মাসের 18 তারিখ ওই আফগান নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। জেরায় তাঁর থেকে নকল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত পরিচয় পত্র তৈরি করতেই ব্যবহার করা হয়েছিল মালবাজার পুরসভা থেকে ইস্যু হওয়া বিভিন্ন সংশাপত্র । তার মধ্যে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু-সহ নানা সংশাপত্র আছে । এমনই খবর এসে পৌঁছয় পুলিশের কাছে ।
এ কখা জানতে পেরে কালিম্পং পুলিশের একটি দল মালবাজারে আসে। স্থানীয় পুলিশের থেকে তাঁরা প্রসেনজিৎ দত্ত নামে এক ব্যক্তির খোঁজ পায় । এই প্রসেনজিৎ একসময় মালবাজার পুরসভার তরফে জন্ম ও মৃত্যুর সংশাপত্র তৈরি করতেন । কয়েকটি অভিযোগ পাওয়ার পর তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় । আফগান নাগিরকের গ্রেফতারি কাণ্ডেও তাঁর ভূমিকা সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
প্রসেনজিতের পর মেটলী থানার বাসিন্দা আসলাম খান নামক এক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় তাঁর কী ভূমিকা ছিল সে কথা এখনও পুলিশের তরফে প্রকাশ করা হয়নি । তবে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, আসলাম খানও জাল সংশাপত্র তৈরির সঙ্গে জড়িত ।
মূল অভিযুক্ত সৈয়দ বেলালকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল কালিম্পং থানার পুলিশ। মালবাজারে এসে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে সে । তাকে প্রথমে মঙ্গলবাড়ী এবং পরে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। কিছুক্ষণ বাদেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছা্ড়া পান তিনি ।
পরবর্তী সময়ে মালবাজার থানার কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে দুটি গাড়িতে করে তিন অভিযুক্তকে কালিম্পং নিয়ে যায় কালিম্পং থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন , "বর্তমান সরকার যে কাউকে রেওয়াত করবে না তা সবাই দেখতে পারছে এই ধরপাকড় তাই চলতেই থাকবে।"