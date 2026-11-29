বিলাসবহুল চারচাকা গাড়িতে গরুপাচার ! হাতেনাতে গ্রেফতার 2 পাচারকারী
Cattle Smuggling in Asansol: কুলটির সাঁকতোড়িয়া এলাকা থেকে গরু চুরি ও পাচারের তদন্তে নেমে সাফল্য ৷
Published : November 29, 2026 at 8:50 PM IST
আসানসোল, 29 নভেম্বর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গরু চুরি ও পাচার চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশি তৎপরতা বেড়েছে ৷ তেমনই একটি গরু চুরি ও পাচারের তদন্তে নেমে অভিযানে চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ ৷ তাও আবার যে-সে ভাবে পাচার নয় ! একেবার বিলাসবহুল এসইউভি বা স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিক্যালে চাপিয়ে গরুপাচার হচ্ছিল বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, কুলটি থানার সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ি এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে একাধিক বাড়ি থেকে গরু চুরি হয়ে যাচ্ছিল ৷ কারা চুরি করছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, লোকজনের আড়ালে কীভাবে নিয়ে যাচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমে একটি সূত্র মারফত বিলাল কুরেশি এবং আকবর কুরেশি ওরফে গাপ্পু নামে দুই পাচারকারীর নাম জানতে পারে পুলিশ ৷ তাঁরা দু’জনেই সাঁকতোড়িয়ার কুরেশি মহল্লার বাসিন্দা ৷
প্রমাণ-সহ অভিযুক্তদের ধরার জন্য, তাঁদের উপর গোপনে নজরদারি শুরু করে সাঁকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ ৷ শেষ পর্যন্ত গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রেলপাড় এলাকায় হানা দেন তদন্তকারীরা ৷ জানা যায়, একটি বিলাসবহুল গাড়িতে করে দু’টি গরু পাচার করা হচ্ছিল ৷ সেই খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে গাড়ি দু’টিকে আটক করা হয় ৷ তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির পিছনের দিকে দু’টি গরুকে বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ ৷
এরপরেই গাড়ি ও গরু-সহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয় ৷ পরে ফাঁড়িতে নিয়ে এসে তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ বিলাসবহুল গাড়িতে গরুপাচার কেন করছিলেন তাঁরা ? জানা গিয়েছে, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি পুলিশের নজর এড়াতেই পাচারের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল বিলাসবহুল চারচাকা গাড়ি ৷ যাতে মানুষের সন্দেহ না-হয় ৷ এমনকি বিলাসবহুল গাড়ি খুব একটা তল্লাশিও হবে না, এই ভেবেই এমনটা করা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন আধিকারিকরা ৷
এই ঘটনা সম্পর্কে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "এই কাজে আর কারা যুক্ত এবং চুরি করা গরু কোথায় নিয়ে যাওয়া হত, তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ৷ কতদিন ধরে এই পদ্ধতিতে পাচার চলছিল, চক্রের পিছনে কোনও বড় মাথা রয়েছে কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"