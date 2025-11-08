বিধাননগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহরণ-খুন: গ্রেফতার রাজগঞ্জের বিডিও-র গাড়ির চালক-সহ 2
কলকাতায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ি চালাতেন ধৃত ব্যক্তি ৷ ঘটনায় গ্রেফতার আরেকজন পেশায় ঠিকাদার বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
Published : November 8, 2025 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 8 নভেম্বর: স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও খুনের মামলার তদন্তে বড় সাফল্য পেল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট ৷ অবশেষে এই ঘটনায় অভিযুক্ত দু’জনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা ৷ ধৃতদের নাম রাজু ঢালি এবং তুফান থাপা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের এক এলাকা থেকে দু’জনকে আটক করা হয় ৷ পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনায় নাম জড়ানো রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের গাড়ির চালক ছিলেন রাজু ঢালি ৷ বিডিও কলকাতায় এলে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করতেন রাজু ৷ অন্যদিকে, তুফান থাপা পেশায় ঠিকাদার হলেও, তিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ দু’জনের সঙ্গে রাজগঞ্জের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্কও ছিল ৷
সূত্রের দাবি, খুনের দিন রাজু ও তুফান দু’জনেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে, ব্যবসায়ীকে পরিকল্পনা করে অপহরণ করা হয়েছিল ৷ তারপরেই খুনের ঘটনাটি ঘটে ৷ তবে, খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই অপহরণ করা হয়েছিল কি না, তা এখনও চূড়ান্তভাবে কিছু জানাননি তদন্তকারীরা ৷
বিধাননগর কমিশনারেটের এক কর্তা বলেন, "অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতাই এই হত্যার মূল কারণ ৷" পুলিশ খুনে ব্যবহৃত গাড়ি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করেছে বলেও জানা গিয়েছে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের ঘটনায় আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই দিকেই এখন নজর দিচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অভিযুক্তদের প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ তাঁদের কাছ থেকে কোনও উত্তর না-পাওয়া, গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁদেরকে আমরা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেব ৷ এরপর জিজ্ঞাসাবাদে এই ঘটনায় আরও নতুন-নতুন তথ্য উঠে আসতে পারে ৷"