রাজারহাটে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে দেড় কোটির প্রতারণা ! মাইসুরুতে গ্রেফতার 2

রাজারহাটে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে দেড় কোটির প্রতারণা ! মাইসুরুতে গ্রেফতার 2
ডিজিটাল জালিয়াতির শিকার হলেন রাজারহাটের এক বাসিন্দা । সেই মামলার তদন্তে নেমে বড় সাফল্য পেল নারায়ণপুর থানার পুলিশ ।
Published : November 25, 2025 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 25 নভেম্বর: পুলিশ সেজে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ভয় দেখিয়ে রাজারহাটের বাসিন্দার কাছ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ ৷ তদন্তে নেমে কর্ণাটকের মাইসুরু থেকে দুই অভিযুক্তকে ধরল বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ ৷ ধৃতদের মাইসুরুর আদালতে পেশ করে পাঁচদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে পান তদন্তকারীরা । তারপর রাজ্যে এনে চলতি সপ্তাহেই ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে হাজির করা হয় ৷ ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ।
সাম্প্রতিককালে ডিজিটাল অ্যারেস্টের নামে প্রতারণা নতুন আতঙ্ক । সাইবার অপরাধীরা নিজেকে কখনও পুলিশ, কখনও ইডি, কখনও সিবিআই অফিসার বলে দাবি করে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে বলছে, তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে ৷ তাঁদের নামে গ্রেফতারির পরোয়ানাও নাকি জারি হয়েছে । এরপরই শুরু হয় ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের চক্র । রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমন বহু ঘটনার অভিযোগ মিলছে । ঠিক তেমনই জালিয়াতির শিকার হলেন রাজারহাটের এক বাসিন্দা । এবার সেই মামলায় বড় সাফল্য পেল নারায়ণপুর থানার পুলিশ ।
অভিযোগ, রাজারহাটের সিখের বাগান এলাকার বাসিন্দা সুনীতকুমার রায়ের কাছে চলতি বছরের 8 সেপ্টেম্বর একটি ফোন আসে । ফোনের অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে পুলিশ আধিকারিক পরিচয় দিয়ে দাবি করেন, সুনীত নাকি কাউকে আপত্তিকর বার্তা পাঠিয়েছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে 'হিউম্যান ট্র্যাফিকিং'-এর মামলা রুজু হয়েছে । ফোনে এও বলা হয়, সুনীতের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভিডিয়ো কলেও যুক্ত করা হয় ৷ যেখানে নকল কোর্টরুম ও পুলিশি সাজসজ্জা দেখিয়ে আরও ভয় ধরানো হয় সুনীতকে ।
এই ভয়েই 9 সেপ্টেম্বর থেকে 24 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট এক কোটি 4 লক্ষ 70 হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন সুনীত । পরে বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন । এরপরই নারায়ণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণপুর থানায় মামলা রুজু হয় । তদন্তে নেমে বিধাননগর কমিশনারেটের একটি দল কর্ণাটকের মাইসুরুতে অভিযান চালায় । সেখানে চক্রের সঙ্গে যুক্ত দুই মূল অভিযুক্ত নবীন আর (35) ও ইন্দ্রধনুষ জে (33)-কে গ্রেফতার করা হয় । দু'জনই মাইসুরুর নরসিমহা রাজা মহল্লার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, চক্রটির পেছনে আরও বড় নেটওয়ার্ক কাজ করছে কি না, টাকা কোথায় গেল, কীভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই কৌশলে প্রতারণা চালানো হচ্ছে, সব দিক তদন্তে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণায় সাধারণত তিনটি ধাপ দেখা যায় ৷ প্রথমে ভয় দেখানো, তারপর নকল অফিসার বা আদালতের পরিবেশ তৈরি করে মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ এবং শেষে কেস মেটানোর নামে টাকা আদায় । পুলিশ সকলকে সতর্ক করে বলেছে, কোনও সরকারি সংস্থা কখনও ফোন বা ভিডিয়ো কলে কাউকে ডিজিটালি গ্রেফতার করে না । এমন ফোন এলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । তাও মানুষ ভুল করছেন ৷"