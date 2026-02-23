শহরে গোয়েন্দা অভিযানে সাফল্য! বিটি রোডে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার 2

শহরে গোয়েন্দা অভিযানে সাফল্য! বিটি রোডে প্রচুর গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার 2
বিটি রোডের পূর্ব দিকের সিঁথি বাসস্ট্যান্ডের সামনে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটকানো হয় । জেরায় ধৃতরা মাদকের কোনও বৈধ কাগজপত্র দিতে পারেননি বলে দাবি পুলিশের ।
Published : February 23, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা পুলিশের নগরপাল হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সুপ্রতীম সরকার সাইবার অপরাধ ও মাদক কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশকে আরও ভালো ভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । এবার সেই রাশ ধরেই উত্তর কলকাতায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । কলকাতা পুলিশের নারকোটিক্স ইউনিটের বিশেষ অভিযানে উত্তর কলকাতার বিটি রোডে সিঁথি বাসস্ট্যান্ডের সামনে থেকে উদ্ধার হল প্রায় 33.745 কেজি গাঁজা । এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু’জনকে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার অভিযানে নেমে বিটি রোডের পূর্ব দিকের সিঁথি বাসস্ট্যান্ডের সামনে সন্দেহজনক একটি গাড়িকে আটকানো হয় । ধৃতরা একটি মাহিন্দ্রা এক্সইউভি - থ্রিএক্সও গাড়িতে করে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে উত্তর কলকাতার দিকে আসছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে । তল্লাশিতে গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয় । বাজেয়াপ্ত মাদকের পরিমাণ প্রায় 33 কেজি 745 গ্রাম । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "এই প্রকারের অভিযান আরও চলবে ৷"
লালবাজার সূত্রের খবর, ধৃত দু’জন হলেন রোহিত অধিকারী (25) ৷ তিনি টালা থানা এলাকার বেলগাছিয়া রোডের বাসিন্দা ৷ অপরজনের নাম মিঠুন ঘোষ (33)৷ তিনি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা । জেরায় ধৃতরা মাদকের কোনও বৈধ কাগজপত্র বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি বলে দাবি পুলিশের ।
তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, গাঁজার চালানটি শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে করে দক্ষিণেশ্বর হয়ে কলকাতায় আনা হচ্ছিল । উত্তর কলকাতার কোনও এলাকায় তা সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের । উদ্ধার হওয়া গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর কাশীপুর থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদক চক্রের সঙ্গে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
লালবাজারের গোয়েন্দাদের অনুমান, ধৃতদের দুই যুবকের সঙ্গে একটা সক্রিয় মাদক কারবার চক্রের যোগ আছে । এই চক্রটি উত্তর পূর্ব ভারতেও সক্রিয় থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন তদন্তকারীরা । ফলে ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য বের করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কলকাতা পুলিশের নারকোটিক্স বিভাগ ।
এর আগে, ওড়িশা থেকে মাদক নিয়ে কলকাতায় ঢোকার অভিযোগে খিদিরপুর থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ৷ উদ্ধার হয় 125 কেজি গাঁজা ৷ এই ধরনের মাদক দ্রব্য় কলকাতায় এনে কোথায় কোথায় পাচার করার চেষ্টা চলছে, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷