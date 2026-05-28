LPG সিলিন্ডার চুরি করে চড়া দামে বিক্রি! জলপাইগুড়িতে ডেলিভারি বয়-সহ ধৃত 2

LPG সিলিন্ডার চুরি করে চড়া দামে বিক্রি! জলপাইগুড়িতে ডেলিভারি বয়-সহ ধৃত 2
জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের ভিত্তিতে দু’জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে৷ উদ্ধার হয়েছে 16টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার৷
Published : May 28, 2026 at 9:39 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 মে: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের সংকট তৈরি হয়েছে বিশ্বজুড়ে৷ সেই আঁচ থেকে বাদ পড়েনি ভারতও৷ তাই রান্নার গ্যাসের বুকিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু নতুন নিয়ম করেছে কেন্দ্রীয় সরকার৷ যার জেরে সিলিন্ডার বুক করে না পাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকে৷ এই পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে গৃহস্থের বাড়ি ও দোকান থেকে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি এবং তা পরে চড়া দামে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে৷
ঘটনাস্থল জলপাইগুড়ি৷ এই ঘটনায় বুধবার রাতে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ৷ ধৃতদের মধ্যে একজন আবার গ্যাস সিলিন্ডারের ডেলিভারি বয়৷ উদ্ধার হয়েছে 16টি গ্যাস সিলিন্ডার৷ যদিও এই বিষয়ে পুলিশের তরফে কেউ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷
তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে দু’জন ধরা পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনের নাম রবি রায় এবং দ্বিতীয় জনের নাম সজল রায়৷ রবি রায় গ্যাসের ডেলিভারি বয়ের কাজ করেন৷ অন্যদিকে সজল রায় গৃহস্থের বাড়ি ও দোকান থেকে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার চুরি করার কাজ করতেন৷ এর জন্য দিনের বেলা রেকি করতেন৷ তার পর রাতে সেই গ্যাস সিলিন্ডার চুরি করতেন তিনি৷
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পেতে অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন৷ তাই দ্রুত সিলিন্ডার পাওয়ার আশায় অনেকে ডেলিভারি বয় রবি রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন৷ রবি রায় চড়া দামে তাঁদের সিলিন্ডার বিক্রি করতেন৷ সজল রায় গৃহস্থের বাড়ি ও দোকান থেকে যে সিলিন্ডার চুরি করতেন, সেই সিলিন্ডারই চড়া দামে ডেলিভারি বয় রবি রায় বিক্রি করতেন৷
যুদ্ধের কারণে যে সময় থেকে রান্নার গ্যাস নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে, সেই সময় থেকেই এই চক্র সক্রিয় হয়েছে বলে পুলিশ জানতে পেরেছে৷ একাধিক বাড়ি থেকে সিলিন্ডার চুরি হওয়ার পর পুলিশের কাছে জমা পড়তে শুরু করে৷ তার মধ্যে একটি অভিযোগ করেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ধাপগঞ্জের বাসিন্দা সম্রাট দাস৷ জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানায় তিনি এই অভিযোগ দায়ের করেন৷
কোতয়ালি থানা সূত্রে খবর, সম্রাট দাস নামে এক ব্যক্তি কোতয়ালি থানায় অভিযোগ করে জানান যে গত 16 মে ধাপগঞ্জ বাজারে তাঁর দোকান থেকে দু’টো গ্যাস সিলিন্ডার চুরি যায়। কোতোয়ালি থানার পুলিশ অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে। গত 27 মে পুলিশ কেস রেজিস্ট্রার করে তদন্ত নামে। তদন্ত নেমে প্রথমে ধাপগঞ্জের বাসিন্দা সজল রায়কে আটক করে পুলিশ।
তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ধাপগঞ্জের আর এক বাসিন্দা রবি রায়ের খোঁজ পান তদন্তকারীরা। দু’জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে গড়ালবাড়ি, খড়িয়া, মণ্ডলঘাট এলাকা থেকে গত একমাসে সিলিন্ডার চুরি করে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে 16টি গ্যাস সিলিন্ডার৷ তার পরই পুলিশ গ্রেফতার করে ডেলিভারি বয় রবি রায় ও সজল রায়কে৷
জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘‘এই চক্রে আরও অনেকে জড়িত থাকতে পারে৷ সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ ধৃতদের জেরা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে৷’’