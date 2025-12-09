ফেসবুকে পাত্রী খুঁজে বিয়ে, পরিবারের দুশ্চিন্তা কাটিয়ে 'ফ্যামিলিম্যান' আড়াই ফুটের দীপঙ্কর

ফেসবুকে পাত্রী খুঁজে বিয়ে, পরিবারের দুশ্চিন্তা কাটিয়ে 'ফ্যামিলিম্যান' আড়াই ফুটের দীপঙ্কর
এত কম উচ্চতার ছেলের বিয়ে কীভাবে হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল পরিবারের । নন্দিনীর বাড়িতেও ছিল একই উদ্বেগ ৷
Published : December 9, 2025 at 7:58 PM IST
বালুরঘাট, 9 ডিসেম্বর: বিয়ে করে সুখে-শান্তিতে সংসার করছেন গ্রামের সবচেয়ে ছোট্ট ছেলে দীপঙ্কর । ফেসবুকে নিজেই পাত্রী খুঁজে তিনি রাজি করিয়েছেন পরিবারকে ৷ ছেলের আবদার ফেলেননি বাবা-মা ৷ শাস্ত্রমতে সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন নবদম্পতি ৷ দীপঙ্করের মতোই তাঁর স্ত্রী নন্দিনীও সম্ভবত গ্রামের সবথেকে ছোট্ট বউমা ৷ না, বাল্য বিবাহ নয় ৷ ছোট্ট ছেলে বা বউমা কেউই নাবালক নন ৷ বয়সে নয়, তাঁরা আসলে মাথায় ছোট ৷ দীপঙ্কর লম্বায় মাত্র আড়াই ফুট ৷ আর তাঁর স্ত্রীর উচ্চতা তাঁর থেকে সামান্য বেশি, তিন ফুট ৷
দীপঙ্কর বৈবাহিক জীবন শুরু করায় খুশি বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া অঞ্চলের আমতলি গ্রামের বাসিন্দারা । আড়াই ফুটের দীপঙ্কর ও তিন ফুট উচ্চতার নন্দিনীর বিয়েই এখন গ্রামের অন্যতম চর্চার বিষয় ৷ দীপঙ্করের বয়স 21 বছর আর নন্দিনীর বয়স 20 ৷ বয়সে ছোট না-হলেও, উচ্চতায় গোটা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলে দীপঙ্কর বর্মন ওরফে ছোটন । ত্রিপল ও টিনের চালের ঘর থেকে বাবা-মা ও দাদাকে নিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিন গুজরান করেন ৷ এত কম উচ্চতার ছেলের বিয়ে কীভাবে হবে, কীভাবে পাত্রী জুটবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল পরিবার । নন্দিনীর বাড়িতেও ছিল একই উদ্বেগ ৷ মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে এই নিয়ে ভেবে ভেবে ঘুম উড়েছিল তাঁর বাবা-মায়ের ৷ তবে সবার দুশ্চিন্তা কাটিয়ে নিজেরাই সোশাল মিডিয়া থেকে পছন্দসই জীবনসঙ্গী খুঁজে নিয়েছেন এই যুগল ৷
পাত্রী দুর্গাপুরের বাসিন্দা চণ্ডী করমোদকের মেয়ে নন্দিনী ৷ ফেসবুকের মাধ্যমেই তাঁর খোঁজ পান দীপঙ্কর ৷ মাসদুয়েক আগে মেসেঞ্জারে ভিডিয়ো কলে প্রথম দেখা ৷ আর প্রথম দেখাতেই মন দেওয়া নেওয়া হয়ে যায় আড়াই ফুটের পাত্র ও তিন ফুটের পাত্রীর ৷ তাঁদের ভালোবাসাকে মর্যাদা দিয়ে বিয়েতে রাজি হয়ে যায় দুই পরিবার ৷ শাস্ত্র মেনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হয় ৷ নন্দিনীকে পেয়ে দীপঙ্কর এখন পাক্কা 'ফ্যামিলিম্যান' ৷ সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যুগলের পরিবারের লোকজন ।
দীপঙ্কর জানায়, "ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে নন্দিনীকে পেয়েছি । ঘটকের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম ৷ দীর্ঘদিন ধরে আমার উচ্চতার মেয়ে পাওয়া যাচ্ছিল না । এরপরে ফেসবুকে নন্দিনীকে পেয়ে ফোনে যোগাযোগ করি । সে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল এলাকায় তার মামার বাড়িতে বিয়েতে এসেছিল ৷ আমি সেখানেই চলে যাই এবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে এসে বিয়ে করি ।"
দীপঙ্করের স্ত্রী নন্দিনীর কথায়, "ফেসবুকে যোগাযোগ হয়েছিল । ভিডিয়ো কলে কথা বলি ৷ আমি মামার বাড়িতে বিয়েতে আসায় ও আমাকে দেখতে যায় ৷ আমারও ওকে দেখে পছন্দ হয় । এরপরে আমাকে নিয়ে আসে এবং বিয়ে করে ৷ আমরা দু'জনেই এখন বিবাহিত জীবনে খুশি ।"
দীপঙ্করের মা কল্পনা রায় বর্মন জানান, "জন্ম থেকেই এরকম ছিল ৷ দেখতে অনেকটা ব্যাঙের মতো ছিল ৷ হাত-পা গুলো ছোট ছোট । আমরা কোনওদিন ভাবতে পারিনি ছেলের বিয়ে দেব । ছেলে নিজে পছন্দ করে মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে ৷ আমরা খুবই খুশি ।"
এই বিয়ের পর থেকেই 'ছোট্ট' দম্পতিকে দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন গ্রামবাসীরা ৷ তবে হতদরিদ্র এই পরিবারে আজও সরকারি উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি ৷ শান্তিতে সংসার করছেন ঠিকই, তবে পেট চালাতে সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে নবদম্পতিকে ৷ ভালোবাসার বাঁধনে নতুন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা চান সরকারি সাহায্য ৷