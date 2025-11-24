কসবা হত্যাকাণ্ড: ডেটিং অ্যাপে পরিচয়-যৌনতা ! আদর্শের এটিএম পিন বদলে টাকা তোলেন কমল-ধ্রুব

কসবা হত্যাকাণ্ড: ডেটিং অ্যাপে পরিচয়-যৌনতা ! আদর্শের এটিএম পিন বদলে টাকা তোলেন কমল-ধ্রুব
লিভ-ইন পার্টনার ছিলেন কমল-ধ্রুব ৷ 20 নভেম্বর পরিচয়ের পর 21 নভেম্বর কসবার হোটেলে রুম ভাড়া করেন আদর্শ ৷
Published : November 24, 2025 at 7:16 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: কসবা হত্যাকাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন লালবাজারের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার ৷ বীরভূমের দুবরাজপুরের যুবক আদর্শ লোসালকাকে খুনে ধৃত ধ্রুব মিত্র এবং কমল সাহা লিভ-ইন পার্টনার ছিলেন ৷ দমদমে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তাঁরা ৷ শুক্রবার রাতে আদর্শকে খুনের পর তাঁর দু’টি মোবাইল ফোন ও এটিএম কার্ড নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন অভিযুক্ত যুবক-যুবতী ৷ এমনকি মৃতের এটিএম কার্ডের পিন বদলে টাকাও তুলেছিলেন অভিযুক্তরা ৷
এ দিন সাংবাদিক বৈঠক করে গোয়েন্দা প্রধান বলেন, "একটি ডেটিং অ্যাপে যুবতী কমল সাহার সঙ্গে আদর্শের পরিচয় হয় 20 নভেম্বর ৷ তারপর তাঁরা দেখা করার জন্য 21 নভেম্বর রাত সাড়ে ন’টায় কসবার হোটেলে রুম ভাড়া নেন ৷ আদর্শ লোসালকা দু’টি রুম ভাড়া করেছিলেন ৷ এরপর রাতে বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করা হয় ৷ তিনজনে মিলে পার্টি করেন ৷"
তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, হোটেলের ঘরে ধস্তাধস্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে ৷ ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ৷ আর আদর্শের শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ৷ রূপেশ কুমার বলেন, "ধস্তাধস্তির জেরে আদর্শ পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান ৷ এরপর তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন ধ্রুব এবং কমল ৷ এরপর তাঁরা মৃতের ওয়ালেটে থাকা দেড় হাজার টাকা, দু’টি মোবাইল ফোন ও এটিএম কার্ড নিয়ে শুক্রবার রাত 2টো নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে যান ৷"
গোয়েন্দা প্রধান জানিয়েছেন, রাতেই উলটোডাঙায় একটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএমে যান কমল এবং ধ্রুব ৷ আদর্শের ফোন লক থাকায় সিম কার্ড খুলে নিজেদের ফোনে লাগিয়ে অন করেন তাঁরা ৷ এরপর 'ফরগট পিন' করে ওটিপি দিয়ে এটিএম কার্ডের পিন বদলে 11 হাজার টাকা তোলা হয় ৷ পরে ট্রেন ধরে দু’জনে মিলে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান ৷ পরে পুলিশ দু’জনকে গ্রেফতার করে ৷"
তিনি জানিয়েছেন, ধ্রুব মিত্রর বাড়ি নদিয়ার কুপার স্ক্যামে এবং কমলের বাড়ি ব্যারাকপুরের মোহনপুরে ৷ দু’জন কাপল ছিলেন ৷ তাঁরা দমদমে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে লিভ ইন করতেন ৷ তবে, খুনের কারণ সম্পর্কে এখনও কোনও তথ্য পুলিশের হাতে আসেনি ৷ এর জন্য ধৃতদের জেরা করা হবে ৷ তবে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতদের বয়ানে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে ৷ সেই বিষয়গুলি পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদে স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান ৷
তবে, পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, কমল এবং ধ্রুব আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ ট্রেনে করে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন তাঁরা ৷ অন্তত তিন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেও আত্মগোপনের উপায় না-পেয়ে কসবা থানায় গিয়ে ধরা দেন তাঁরা ৷
উল্লেখ্য, 22 নভেম্বর অর্থাৎ শনিবার দুপুরে কসবার হোটেলে চেক-আউটের সময় পেরিয়ে গেলেও, কেউ রুমের দরজা না-খোলায় সন্দেহ হয় কর্মীদের ৷ এরপর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঘর খুললে আদর্শের নিথর ও বিবস্ত্র দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ এরপরেই হোটেল কর্তৃপক্ষ কসবা থানায় খবর দেয় ৷