ETV Bharat / state

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে হত্যাকাণ্ডে ওড়িশা থেকে গ্রেফতার 2, এখনও স্পষ্ট নয় মোটিভ

ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছে, রাহুলকে চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে । কিন্তু এই খুনের পিছনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷

Park Street hotel murder case
পার্ক স্ট্রিট থানা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 অক্টোবর: পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে পাঁচদিনের মাথায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে ৷ ধৃতরা হলেন নিহত যুবক রাহুল লালের দুই সঙ্গী শক্তিকান্ত বেহরা ও সন্তোষ বেহরাকে । দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর ওড়িশা থেকে তাঁদের পাকড়াও করা হয় শুক্রবার ৷

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ঘটনার পূর্ণ চিত্র জানতে এবং খুনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।"

গত 24 অক্টোবর পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেলের তিনতলার রুম নম্বর 302 থেকে উদ্ধার হয় রাহুল লালের দেহ । ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায়, বক্স খাটের ভিতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে দেহটি । হোটেলের কর্মচারীরা প্রথমে ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেন । খবর দেওয়া হয় থানায় । এরপর লালবাজারের হোমিসাইড শাখা ও সায়েন্টিফিক উইং ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে ।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হয়, এটি একটি খুনের ঘটনা । তবে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন না-থাকায় মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হচ্ছিল না । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যায়, রাহুলকে চাদর পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় রাহুল ও তাঁর দুই সঙ্গীই ওই হোটেলে ছিলেন । তিন দিন আগে তাঁরা একসঙ্গে রুম বুক করেছিলেন ।

তবে তদন্তে আরও এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে, আধার কার্ডের ভিত্তিতে ঘরটি বুক করা হয়েছিল, সেটি ভুয়ো । আধার কার্ডে যাঁর নাম ছিল, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে পুলিশ জানতে পারে তিনি জীবিত এবং ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । এই ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করেই হোটেলে উঠেছিলেন রাহুল ও তাঁর দুই সঙ্গী ।

ময়নাতদন্তের পর পুলিশ নিশ্চিত হয় এটি পূর্বপরিকল্পিত খুন । ঘটনার পর থেকেই দুই সঙ্গী পলাতক ছিল । তাঁদের সন্ধানে পুলিশ একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চালায় । অবশেষে ওড়িশার একটি এলাকা থেকে সূত্র ধরে ধরা পড়ে শক্তিকান্ত বেহরা ও সন্তোষ বেহরা । শুক্রবার রাতে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় তাঁদের গ্রেফতার করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুনের পিছনে আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তিগত বিবাদ থাকতে পারে । তবে সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও জানা যায়নি ।

তদন্তকারীদের একাংশের দাবি, ধৃত দুই অভিযুক্তের সঙ্গে রাহুলের পুরনো পরিচয় ছিল । তারা একসঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও কাজে যুক্ত ছিল বলেও অনুমান । তবে সেই ব্যবসা বৈধ না অবৈধ, তা এখনও জানা যায়নি । পুলিশের এক কর্তা জানান, ঘটনার অনেক দিক এখনও স্পষ্ট নয় । তবে তদন্ত দ্রুত এগোচ্ছে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদেই বেরিয়ে আসবে আসল রহস্য ।

পার্ক স্ট্রিটের ব্যস্ত এলাকায় হোটেলের ভিতর এমন খুনে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় । হোটেল কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা পুলিশের তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছে । লালবাজার সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাহুলের পরিবারের সঙ্গেও ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে পুলিশ । তদন্তকারীরা মনে করছেন, অভিযুক্তদের জেরা চালালেই উন্মোচিত হবে পার্ক স্ট্রিটের সেই বন্ধ ঘরের অন্ধকার রহস্য ।

TAGGED:

PARK STREET MURDER CASE
PARK STREET INCIDENT
পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খুন
পার্ক স্ট্রিটে খুন
PARK STREET HOTEL MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.