মমতার বাড়ির সামনে ডিম-হামলায় রাতেই থানায় কুণাল ! 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার 2

মমতার বাড়ির সামনে ডিম-হামলায় রাতেই থানায় কুণাল ! 24 ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার 2
সোমবার সন্ধেয় কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বৈঠক শেষে বাইরে আসার পর কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়, ডিম লাগে তাঁর মাথায় ও পিঠে ।
Published : June 16, 2026 at 2:08 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করল পুলিশ । ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের নাম চন্দন কয়াল ও রবি কয়াল ।
সোমবার সন্ধেয় কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছিলেন কুণাল ঘোষ । সেই সময় আচমকাই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় । ডিম গিয়ে লাগে তাঁর মাথায় ও পিঠে । ঘটনাস্থলেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে কুণাল এই ঘটনাকে 'অসভ্যতা' ও 'বাঁদরামি' বলে কটাক্ষ করেন । পাশাপাশি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের মতো উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ।
ঘটনার পর সোমবার রাতেই কালীঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কুণাল । অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান তিনি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার দুপুরে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ।
মঙ্গলবার সকালে এ ব্যাপারে ফেসবুকে দীর্ঘ পোস্ট করে কুণাল লেখেন, "মিডিয়ার অনুরোধে নিরস্ত্র ও নিরাপত্তাহীন অবস্থায় একা দাঁড়িয়েছিলাম । ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকার সুযোগে ডিম ছুড়ে পালিয়েছে । পুলিশ তখন কার্যত দর্শকের ভূমিকায় ছিল । তারপরও আমি হেঁটে বেরিয়েছি, রাতে একাই থানায় গিয়েছি । এই ধরনের ঘটনায় আমি ভীত নই ।"
পোস্টে তিনি আরও জানান, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিতা করলেও ব্যক্তিগত আক্রমণের রাজনীতি কখনও সমর্থন করেননি । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপেরও প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি । কুণালের কথায়, "বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই চলবে, কিন্তু মানুষের পরিষেবা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রশ্নে আমি আপস করব না ।"
ডিম ছোঁড়া জা.. নো.. য়ারটার বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় FIR করলাম। রাত 11: 15তে। একা এসেছি। ওই কটা ছেলে জড়ো হয়ে আবার অসভ্যতা করতে এসেছিল। সে যাক, বিকেলের বাঁ.. দরটাকে গ্রেপ্তার করতে হবে অবিলম্বে। pic.twitter.com/TerFMyFjzt— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) June 15, 2026
ঘটনাকে ঘিরে আরও বিতর্ক তৈরি হয়েছে কুণালের একটি অভিযোগে । তিনি দাবি করেছেন, ডিম ছোড়ার ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি অভিযানের সময় পুলিশের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সিজার লিস্টে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে । সেই সূত্র টেনে কুণালের প্রশ্ন, "তাহলে কি আগে থেকেই কোনও রকম রেকি করা হয়েছিল ? জেড ক্যাটেগরির নিরাপত্তায় থাকা একটি বাড়ির সামনে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল ?" তবে গোটা ঘটনার মধ্যেও নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে কটাক্ষ করতে ভোলেননি তৃণমূল বিধায়ক । সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "আমি ডিম ভালোবাসি ।"
ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে । নিরাপত্তা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক শিষ্টাচার এবং বিরোধিতার ভাষা- সবকিছু নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বঙ্গ রাজনীতিতে ।