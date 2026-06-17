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মমতার আমলের দুর্নীতি-নারী নির্যাতনের তদন্ত, কোন ভবন থেকে কাজ করবে জোড়া কমিশন

বিচারপ্রার্থীদের সুবিধার জন্য একই ভবনে নারী নির্যাতন ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত কমিশনের অফিস ৷ থাকবে অনলাইনে অভিযোগ জানানোর সুবিধাও ৷

State Inquiry Commissions
এইচআরবিসি ভবনে বসবে নারী নির্যাতন ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে গঠিত জোড়া কমিশন ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 17, 2026 at 5:19 PM IST

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কলকাতা, 17 জুন: ​পালাবদলের পর পূর্বতন শাসকদলের বিরুদ্ধে ওঠা পাহাড়প্রমাণ অভিযোগের কিনারা করতে কড়া পদক্ষেপ করছে বর্তমান সরকার ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে ইতিমধ্যেই দু'টি পৃথক তদন্ত কমিশন গঠন করেছে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার ৷ এবার সেই দুই কমিশনের প্রশাসনিক কার্যালয় কোথায় হবে, তা চূড়ান্ত করে ফেলল নবান্ন ৷

প্রশাসন সূত্রের খবর, গঙ্গাপাড়ের পরিচিত এইচআরবিসি বা হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স ভবন থেকেই নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবে এই জোড়া কমিশন ৷ কলকাতা ময়দানের অদূরে, সেন্ট জর্জেস গেট রোড বা মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণিতে অবস্থিত সরকারি ভবনকে তদন্তকারী দলের কার্যালয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, এই ভবনেই সমস্ত অভিযোগ জমা নেওয়া থেকে শুরু করে তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ের যাবতীয় প্রশাসনিক রূপরেখা তৈরি হবে ৷

​দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে পূর্বতন সরকারের নানা কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ ছিল বলে অভিযোগ ৷ বিশেষ করে নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে দুর্নীতি এবং মহিলাদের উপর বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে পূর্বতন প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে ৷ সেই সমস্ত অভিযোগের গভীরে গিয়ে দোষীদের চিহ্নিত করতেই বর্তমান সরকারের এই তৎপরতা বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা ৷

দুই পৃথক কমিশনের জন্য একই ভবনকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে এক শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তা বলেন, "অভিযোগকারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই একটি ভবনে দুই কমিশনের কার্যালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যাতে বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষকে নিজেদের অভিযোগ জানাতে দোরে দোরে না-ঘুরতে হয় ৷"

​নবান্ন সূত্রে খবর, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্তভার যে কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার নেতৃত্বে থাকছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ৷ এই কমিশনের সদস্য-সচিব হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন রাজ্যের প্রবীণ ও দক্ষ পুলিশকর্তা কে. জয়রামন ৷

সরাসরি অভিযোগকারীদের বয়ান রেকর্ড করা, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও নথি সংগ্রহ করা, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সেই সমস্ত তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের কাজ চলবে এই কমিশনের কড়া নজরদারিতে ৷ অন্যদিকে, নারী নির্যাতনের মতো স্পর্শকাতর ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য যে পৃথক কমিশনটি গঠন করা হয়েছে, তার চেয়ারপার্সন পদে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের আরেক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ৷

এই কমিশনের সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আইপিএস অফিসার দময়ন্তী সেন ৷ রাজ্যের মহিলাদের উপর ঘটে যাওয়া বঞ্চনা, নির্যাতন এবং সেই সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতার দিকগুলি এই কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখবে বলে সরকারের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে ৷

​শুধুমাত্র সশরীরে উপস্থিত হয়েই নয়, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ডিজিটাল মাধ্যমকেও এই অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করা হচ্ছে ৷ রাজ্যের প্রত্যন্ত জেলার কোনও বাসিন্দা যাতে কলকাতায় না-এসেও সহজেই নিজের অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে প্রশাসন ৷

এ প্রসঙ্গে এক পদস্থ সরকারি আধিকারিকের বক্তব্য, "সাধারণ মানুষের জন্য অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়াকে আরও সহজ এবং নাগালের মধ্যে রাখতে, শুধু সরাসরি উপস্থিত হয়ে নয়, ইমেলের মাধ্যমেও অভিযোগ জমা দেওয়ার সুযোগ রাখা হবে ৷" জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই অভিযোগ জানানোর নির্দিষ্ট ইমেল আইডি এবং আনুষঙ্গিক নির্দেশিকা সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হতে পারে ৷

​প্রশাসনিক মহলের একাংশ মনে করছেন, এই দুই কমিশনের কার্যালয় সুনির্দিষ্ট হওয়ার ফলে তদন্ত প্রক্রিয়ার গতি আরও ত্বরান্বিত হবে ৷ পরিকাঠামোগত বাধা দূর হওয়ায় দ্রুত কাজে নামতে পারবেন কমিশনের সদস্যরা ৷ এ বিষয়ে প্রশাসনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "দুই কমিশনের জন্য নির্দিষ্ট কার্যালয় চূড়ান্ত হওয়ায় তদন্ত প্রক্রিয়া আরও দ্রুত শুরু করা সম্ভব হবে ৷ সেই সঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যম চালু হলে অভিযোগ জানানোর ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণও অনেক বাড়বে ৷"

এখন গোটা রাজ্যের নজর থাকবে গঙ্গার ধারের এই সরকারি ভবনের দিকে ৷ আগামী দিনে এই দুই কমিশনের কাছে ঠিক কত সংখ্যক অভিযোগ জমা পড়ে এবং সেই অভিযোগের সূত্র ধরে রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরের তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেটাই এখন দেখার ৷

TAGGED:

HRBC BUILDING KOLKATA
INSTITUTIONAL CORRUPTION
SUVENDU ADHIKARI
নারী নির্যাতনের তদন্ত কমিশন
STATE INQUIRY COMMISSIONS

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