শওকত টিকিট পেলে মানুষ তাকে বিসর্জন দেবে, তৃণমূল নেতাকে নিশানা ত্বহা সিদ্দিকীর

ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর দাবি, শওকতের বদলে কোনও সৎ ভালো লোককে টিকিট দিলে মানুষ তৃণমূলকে দু'হাত ভরে ভোট দেবে ৷

বাঁ-দিকে ফুরফুরার শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী ও তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা (ডান দিকে) (ইটিভি ভারত)
Published : March 16, 2026 at 11:23 AM IST

ফুরফুরা শরীফ (হুগলি), 16 মার্চ: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ফের সরব ফুরফুরার শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী । তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হলেও তিনি বারবার শওকতকে আক্রমণ শানিয়েছেন । আসন্ন বিধানসভা ভোটে (Assembly Elections 2026) তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লা (Saokat Molla)-কে প্রার্থী হলে মানুষ তাকে বিসর্জন দেবে ৷ রবিবার ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক শওকতের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন পীরজাদা ।

তিনি বলেন, "তৃণমূল শওকত মোল্লাকে টিকিট দিলে তাকে বিসর্জন দেবে মানুষ । এই ধরনের নেতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবসময় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে । তাদের থেকে সাবধান হওয়া উচিত ।" কোনও প্ররোচনায় পা না-দেওয়ার বার্তা দেন ফুরফুরার এই পীরজাদা । পাশাপাশি, ইমামদের ভাতা বৃদ্ধি নিয়ে ত্বহা সিদ্দিকী এদিন দাবি করেন, ওনার (মমতা) উচিত ছিল এটা আরও আগে ঘোষণা করা । তা না-হলে সাধারণ মানুষ মনে করবেন ভোটের তরী পার হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেছেন ।

আসন্ন ছাব্বিশের বিধানসভা ৷ দু'দফায় হবে বাংলার ভোট । আগামী 23 এপ্রিল রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভোট হবে ৷ আগামী 29 এপ্রিল নির্বাচন হবে কলকাতা, হুগলি, নদিয়া-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় । ভোট ঘোষণার পর বিস্ফোরক ফুরফুরার পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী । তাঁর দাবি, নির্বাচন নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ৷ এরাজ্যে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে । মানুষ উন্নয়নের পক্ষে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভোট দেবে ।

ফুরফুরা থেকে এদিন পীরজাদা বলেন, "2026-এ তৃণমূলের কিছু বিধায়কের বিরুদ্ধেও ভোট যাবে বলে আমার মনে হয় । যে সব বিধায়করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আড়াল করে মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, জুলুম করেছে, তোলাবাজি করেছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের জড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দেবে । প্রার্থী কীভাবে ঘোষণা হবে আমি জানি না ৷" তারপরই শওকত মোল্লাকে নিশানা করে তিনি বলেন, "যেসব বিধায়ক ও নেতারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করেছে জুলুম করেছে, সংখ্যালঘুদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে খাটিয়েছে, তাদের মধ্যে শওকতের মতো লোক টিকিট পেলে মানুষ তাকে বিসর্জন দেবে ।"

এরপর আরও যোগ করে তিনি বলেন, "ওইসব প্রার্থীদের পরিবর্তন করে যদি সৎ ভালো মানুষকে প্রার্থী করা হয়, তবে মানুষ দু'হাত ভরে ভোট দেবে তৃণমূলকে । মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভোট দেবে । আমি আশা করব, নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় । রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল ও অশান্তি পাকিয়ে দিতে পারে । হিন্দু, মুসলিম কেউই যেন কারও ফাঁদে পা না-দেন । আমি চাই না, কোনও মায়ের কোল খালি হোক ।"

শওকতের বিরুদ্ধে পীরজাদার আরও সংযোজন, "এখানে অসৎ চরিত্রের মানুষ অশান্তি করবে এটাতে কোনও সন্দেহ নেই । তার চাক্ষুষ উদাহরণ হল শওকত মোল্লা । উনি নিজে বলেছেন এবারের নির্বাচনে কারও জীবন গেলে যাবে, পুরো বাংলায় এরকম শওকত অনেক আছে ৷ সাবধান থাকুন । ওদের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াব ।" নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে পীরজাদা বলেন, "কমিশন কোনওদিনই রাজ্য সরকারকে ভালো চোখে দেখেনি । ভারতীয়দের ভোট থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে । নির্বাচন কমিশনকে বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না ।"

সম্পাদকের পছন্দ

