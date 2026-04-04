বন বাংলোয় দাঁতাল হাতির তাণ্ডব, অল্পের জন্য রক্ষা দুই নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের

আলিপুরদুয়ারে বন বাংলোয় তাণ্ডব চালায় একটি দাঁতাল হাতি ৷ বড়সড় বিপদ থেকে বাঁচলেন নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক।

Tusk elephant rampage in Alipurduar
দাঁতাল হাতির তাণ্ডব আলিপুরদুয়ারে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 4, 2026 at 1:18 PM IST

জলপাইগুড়ি, 4 এপ্রিল: আলিপুরদুয়ারে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন দুই নির্বাচনী পর্যবেক্ষক। বন বাংলোয় তাণ্ডব চালায় দাঁতাল হাতির। আর সেখানেই অল্পের জন্য বড়সড় বিপদ থেকে বাঁচলেন নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত দুই পর্যবেক্ষক ৷ জানা গিয়েছে, তাঁরা বাংলো ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাণ্ডব চালায় একটি দাঁতাল হাতি ৷ দাঁতালের তাণ্ডবে কার্যত গুঁড়িয়ে গিয়েছে রান্নাঘর ৷ মজুত খাবারও খেয়ে নিয়েছে হাতি।

ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত জয়ন্তীর একটি বন বাংলোতে । বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার বিধানসভার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক আইএএস আধিকারিক এনকে সুদাংশু এবং মাদারিহাট বিধানসভার পর্যবেক্ষক শ্রবণ কুমার জাতাভা সরকারি নির্বাচনী কাজের সূত্রে ওই বাংলোয় আসেন। দিনভর কাজ সেরে বিকেলে তাঁরা আলিপুরদুয়ার শহরের উদ্দেশে রওনা দেন। আর তাঁদের বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে একটি দাঁতাল হাতি। বাংলোয় ঢুকে ব্যাপক তাণ্ডব চালায় হাতিটি। বাংলোর রান্নাঘর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলে ৷ শুধু তাই নয়, সেখানে থাকা খাদ্যসামগ্রীও খেয়ে নেয়। এরপর ফের জঙ্গলে ফিরে যায় হাতিটি।

ঘটনা প্রসঙ্গে এনকে সুদাংশু বলেন, “আমরা কাজ সেরে বিকেলেই ফিরে যাই। পরে জানতে পারি আমাদের বেরোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছে। রাতের সময় আমরা সেখানে থাকলে বড় বিপদ হতে পারত বলে মনে হয়।" অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর কুমার বিমল বলেন, “হাতির আবাসভূমিতে মানুষের উপস্থিতি সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ। দাঁতালের তাণ্ডবে বাংলোর রান্নাঘর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসী ও বনকর্মীদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।” এই ঘটনায় ফের একবার সামনে এল ডুয়ার্সের জঙ্গলে মানুষ-হাতি সংঘাতের ভয়াবহ চিত্র। ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

খাবারের খোঁজে জঙ্গল ছেড়ে দাঁতালের লোকালয়ে চলে আসা বা জীবিকার খোঁজে মানুষের জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়া, উভয় কারণেই ঘটে হাতি-মানুষ সংঘাত ৷ যার ফলে হাতির রোষে বেমক্কা হারিয়ে গিয়েছে একাধিক প্রাণ । শুধু প্রাণহানিই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাতির আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকাতেও মারাত্মক প্রভাব পড়ে । বসতবাড়ি, ফসলি জমিতে হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি হয় বিপুল । তবে, 2025-26 সালের বার্ষিক হিসেবে উচ্ছ্বসিত রাজ্য বন দফতরের কর্মী-আধিকারিকরা ।

দাঁতাল হাতির তাণ্ডব আলিপুরদুয়ারে
আলিপুরদুয়ারে দাঁতাল
ALIPURDUAR
TUSKER ATTACK FOREST BUNGALOW
TUSK ELEPHANT RAMPAGE IN ALIPURDUAR

