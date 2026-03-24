প্রেমঘটিত কারণে নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ! প্রচার বন্ধ করে ধরনায় শঙ্কর

প্রেমঘটিত কারণে নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ! প্রচার বন্ধ করে ধরনায় শঙ্কর
নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে মূল অভিযুক্তের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ৷
Published : March 24, 2026 at 8:06 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 মার্চ: নাবালিকার প্রেমঘটিত কারণে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগে উত্তাল শিলিগুড়ি । মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলনকে ঘিরে থমকে গেল ভোটের প্রচারের চাকা । প্রচার বন্ধ করে ধরনায় বসলেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ৷ নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পুলিশকে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানালেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব ৷
মূলত সোমবার 15 বছর বয়সি কিশোরীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 1 নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপট্টি এলাকায় । ওই ঘটনায় অভিযুক্ত আমির আলির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে এলাকা । মৃতের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন । রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ ।
মঙ্গলবার মৃতার বাড়ি থেকে শুরু হয়ে মহকুমাশাসকের (এসডিও) কার্যালয় পর্যন্ত একটি বিশাল মিছিল সংগঠিত হয় । অভিযুক্তের দ্রুত গ্রেফতারের জোরালো দাবি ওঠে । আন্দোলন চলাকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রধাননগর থানার পুলিশ বাহিনী এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও মোতায়েন রাখা হয়েছিল ।
এদিকে, নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই বড় সিদ্ধান্ত নেন বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ । আচমকাই অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্তরকম ভোট প্রচার ও জনসংযোগ কর্মসূচি বন্ধ করার ঘোষণা করে দেন তিনি । শুধু তাই নয়, ন্যায়বিচারের দাবিতে সরাসরি ধরনায় বসে পড়ে প্রতিবাদের পথও বেছে নেন । এদিন শিলিগুড়ি জংশনের সামনে আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ধরনায় বসেন তিনি । সেখান থেকেই বলেন, "মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে উপযুক্ত বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেব না ।" আর তাঁর এই অবস্থান ঘিরে শহরের রাজনৈতিকমহলে তুমুল সমালোচনা শুরু হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত শহরের প্রধাননগর থানা এলাকার এক নাবালিকা স্কুলছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে । অভিযোগ, এক বিবাহিত গৃহশিক্ষকের সঙ্গে ওই কিশোরীর সম্পর্ক ছিল । পরে সেই সম্পর্কের টানাপোড়েন ও প্রতারণার জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পরিবারের ।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত শিক্ষক আগে থেকেই বিবাহিত এবং তাঁর সন্তানও রয়েছে । কিশোরী বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর থেকেই দু'জনের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে । এরপরই বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই নাবালিকার দেহ । হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর চালান । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক বলে জানা গিয়েছে ।
অন্যদিকে, এদিন বিকেলেই নাবালিকার বাড়িতে যান শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব । তিনি গিয়ে নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত গ্রেফতারের পাশাপাশি পরিবারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন । সেখান থেকেই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে ঘটনার মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন । গৌতম দেব বলেন, "আমি কোনও রাজনীতি করতে আসিনি । আমি মেয়র । আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে এসেছি । ঘটনায় দু'জন গ্রেফতার হয়েছে । মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি । পুলিশকে বলেছি দ্রুত গ্রেফতার করতে ও সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে ।"