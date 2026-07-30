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পাথর শ্রমিক থেকে কয়েকশো কোটির সম্পত্তি, অন্ধকার দুনিয়ার 'বেতাজ বাদশা' টুলু

স্কুলের গণ্ডি পার না-করলেও বৈভব, প্রতিপত্তি ও অন্ধকার দুনিয়ায় 'বেতাজ বাদশা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল।

TULU MANDAL
বাড়িতে টুলু মণ্ডল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 30, 2026 at 5:54 PM IST

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বীরভূম, 30 জুলাই: আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বোধহয় একেই বলে ! ট্রাকে পাথর বোঝাইয়ের সামান্য শ্রমিক থেকে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তি ৷ স্কুলের গণ্ডি পার না-করলেও বৈভব, প্রতিপত্তি ও অন্ধকার দুনিয়ায় 'বেতাজ বাদশা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল। প্রায় 20 ঘণ্টা তল্লাশি চালিয়ে মহম্মদবাজারে টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা ও 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ । ইতিমধ্যেই মীনারকে গ্রেফতার করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ যদিও টুলু ফেরার।

অনুব্রত-যোগে রকেট গতিতে উথ্বান

বিপুল গোপন সম্পত্তির হদিশ মিলতেই টুলুকে নিয়ে উঠে আসছে একের পর এক রোমাঞ্চকর তথ্য ৷ কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে, অনুব্রত মণ্ডলের হাত মাথায় পাওয়ার পর থেকেই বীরভূমের পুলিশ, প্রশাসন ও সাংবাদিকদের একাংশের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ান 'মাফিয়া' টুলু ৷ তাঁর নামের পাশে প্রথমে 'পাথর মাফিয়ার' ট্যাগ থাকলেও পরে নিজের মুকুটে যোগ করেছিলেন বালি ও কয়লা মাফিয়া 'উপাধি' ৷ তার জেরেই ইডি ও সিবিআইয়ের নজরে পড়ে যান টুলু ৷ মেয়ের বিয়েতে জাঁকজমক দেখে কারও অনুমান করতে অসুবিধা হয়নি খরচ হয়েছিল প্রায় 150 কোটি টাকা ৷ বিয়ের দিন নিজের সুবিধার্থে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি রাস্তা। কারও কথা বলার অধিকার পর্যন্ত ছিল না ৷ নিজের ডাম্পার যাতায়াতের জন্য ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজও শুরু করেছিলেন ৷ অনিয়ম দেখেও চুপ ছিল প্রশাসন ৷

TULU
অন্ধকার দুনিয়ায় বেতাজ বাদশা (ইটিভি ভারত)

কে এই টুলু ? কোন পথে এত সম্পত্তি ?

বীরভূমের মহম্মদবাজারের সোদশালে বাড়ি ৷ প্রথমে এই এলাকাতেই ট্রাকে পাথর বোঝাই করার কাজ করতেন টুলু ৷ ধীরে ধীরে শ্রমিকদের উপর প্রভাব বাড়াতে থাকেন ৷ কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে মহম্মদবাজার এলাকায় একটি ক্রাশার কেনেন টুলু ৷ তা থেকেই উপার্জন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে ৷ কয়েক বছরের মধ্যেই এক এক করে 16 চাকার ডাম্পার কেনা শুরু করেন। রাজ্যে পালাবদলের পর ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 2015 সাল থেকে দলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে টুলুর।

সেই সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রতর নির্দেশে বীরভূম জেলায় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত ৷ যে কোনও অনিয়মকেই বানিয়ে ফেলা হয়েছিল নিয়ম ৷ এই অনুব্রতর হাত মাথায় থাকায় জেলার পাথর সিণ্ডিকেটের 'সম্রাট' হয়ে ওঠেন টুলু ৷ অনুব্রতর বোলপুরের নীচুপট্টীর বাড়িতে প্রায়শই যাতায়াত ছিল তাঁর। নিজের ফেসবুক প্রোফাইল থেকে অনুব্রতর ছবিও পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে টুলুকে ৷ কয়লা মাফিয়া মহম্মদ মহিমের ঘনিষ্ঠও ছিলেন তিনি ৷

illegal mines
অবৈধ খাদান (ইটিভি ভারত)

বেআইনি উপার্জনের উৎস কী ?

বীরভূম জেলায় মহম্মদবাজার, দেউচা-পাচামি, নলহাটি প্রভৃতি এলাকায় এখনও কমপক্ষে 250টি বেআইনি পাথর খাদান-ক্রাশার আছে ৷ এখান থেকে পাথরবোঝাই করে বেরনোর সময় ডিসিআর কাটতে হত ৷ অর্থাৎ, ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট'। বীরভূমের পাচামি, রাজগ্রাম, বাউটিয়া, ঝনঝনিয়াপুল ও শালবাদরায়, এই 5টি জায়গায় ডিসিআর গেট আছে ৷ এই গেট দিয়ে পাথর, বালিবোঝাই গাড়ি গেলে সরকারকে টোল দিতে হয় ৷

সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর 25 পাতার ডিসিআর স্লিপ দেওয়া হয় ৷ কিন্তু, এই রকম আরও 10-12টি স্লিপ ছাপানো হয় ৷ এবার এই 5টি গেট দিয়ে পাথর ও বালিবোঝাই ট্রাক, লরি, ডাম্পার গেলে তাদের ডিসিআর স্লিপ দিয়ে টোল আদায় করা হয় ৷ কিন্তু, চালকদের কাছ থেকে গাড়ি পিছু 7 হাজার টাকা আদায় করলে 4 হাজার টাকার ডিসিআর স্লিপ দেওয়া হত ৷ সঙ্গে ছিল নকল ডিসিআর থেকে কামাই ৷

প্রতিদিন বীরভূমের এই 5টি টোল আদায় গেট থেকে প্রায় সাড়ে 3 কোটি টাকা আদায় হয় ৷ কখনও কখনও এই টাকা আদায়ের পরিমাণ 5 কোটি পর্যন্ত যেত । কিন্তু, সরকারি কোষাগারে জমা পড়ত মাত্র 80 থেকে 90 লক্ষ টাকা। কখনও বেড়ে হতে 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ৷ বাকি টাকা টুলুর হাত ধরে তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে পুলিশ, প্রশাসনের একাংশের কাছে চলে যেত ৷ যাতে নকল ডিসিআর কেলেঙ্কারি বাইরে না-আসে ৷ তাছাড়া, এই 5টি ডিসিআর গেটের ছবি তোলার কোনও উপায় ছিল না ৷ কারণ টুলুর 'পোষা গুন্ডা'দের কড়া নিরাপত্তায় চলত বেআইনি ডিসিআর গেটগুলি ৷

অনুমান, মাসে কমপক্ষে 70 থেকে 90 কোটি টাকা ঢুকত টুলুর পকেটে ৷ এভাবে 2015 থেকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত চলেছে তাঁর কারবার ৷ শুধু পাথর থেকে আয় নয়, ময়ূরাক্ষী নদীতে একাধিক বালির ঘাট চালাতেন এই টুলু। যার অধিকাংশ বেআইনি ৷

500-র বেশি ডাম্পার রয়েছে টুলুর। এছাড়া, আত্মীয়দের নামে থাকা ডাম্পার যোগ করলে সাড়ে 800 দাঁড়াবে ৷ বীরভূম জেলায় খাদান ও ক্রাশার মালিকদের কাছে অঘোষিত নির্দেশ ছিল, টুলুর ডাম্পারই ব্যবহার করতে হবে ৷ না-পাওয়া গেলে তখন অন্য কারও ডাম্পার মালবোঝাইয়ের জন্য নিতে পারবে ৷
মহম্মদবাজারে ছিল টুলুর অফিস। এছাড়া সিউড়ির নেতাজি পল্লীতে একটি প্রাসাদোপম বাড়ি ও অফিস আছে ৷ নিজের ডাম্পারগুলিতে তেল ভরার জন্য দু'টি পেট্রল পাম্প কিনেছিলেন টুলু। একটি পাম্প মহম্মদবাজার, অন্যটি গণপুরে ৷ পাশাপাশি, দেউচা-পাচামি, মহম্মদবাজার এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমি রয়েছে টুলু ও তাঁর আত্মীয়দের নামে ৷ রয়েছে কয়েকটি দামি বিদেশি গাড়ি।

বীরভূম জেলা প্রশাসনের 'নিয়ন্ত্রক'

2015 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত বীরভূমের প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক ছিলেন টুলু। তাঁর বিষয়ে তৎকালীন শাসক দলের কেউ কোনও কথা তো বলতেই পারতেন না, এমনকি, জেলার বিরোধী দলের নেতারাও বুঝেশুনে মুখ খুলতেন ৷ কখনও কখনও তৎকালীন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা টুলুর পাথরের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন ৷ তবে, তাতে বিন্দুমাত্র কাজ হয়নি ৷

BIRBHUM
পাথরের কারবার (ইটিভি ভারত)

পতনের শুরু

2022 সালের 11 অগস্ট গরুপাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ পরে আর্থিক তছরুপের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ তদন্তে উঠে এসেছিল টুলুর নাম ৷ তাঁর মহম্মদবাজার ও সিউড়ির বাড়িতে যৌথভাবে হানা দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও সিবিআই ৷ সেই সময় ফেরার ছিলেন টুলু ৷ পরে কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন সিবিআই অফিসারেরা ৷ এমনকি, দিল্লিতে ডেকেও ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি ৷ শুধু গরু নয়, পাথর, কয়লা ও বালিপাচার মামলাতেও নাম রয়েছে 'মাফিয়া' টুলুর। কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়নি তার কারবার। রমরমিয়ে চলেছে ডিসিআর গেটগুলি ৷

তবে, এই সময় টুলুর গ্রেফতারির আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ৷ উপরমহলে তাঁর কতটা নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা বোঝা যায় যখন হিংসার মামলায় 2022 সালের 6 নভেম্বর রাতারাতি টুলুকে গ্রেফতার করে শেল্টার দিয়ে দেয় মহম্মদবাজার থানার পুলিশ।

অনুব্রত গ্রেফতার ও বেতাজ বাদশা টুলু

অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর বীরভূমে জেলার আর কোনও নেতা-মন্ত্রীর ধার ধারতেন না টুলু ৷ সরাসরি রাজ্যের কোনও এক প্রভাবশালী প্রথম সারির নেতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত টুলু ও তাঁর বেআইনি কার্যকলাপ। 2024 সালে টুলুর মেয়ে সালমার বিয়ে হয়। সেই অনুষ্ঠানে এতটাই জাঁকজমক ছিল, বলি ও টলিউডকে টেক্কা দিতে পারে ৷ এসেছিলেন বলিউড অভিনেতা আরবাজ খান, গোবর্ধন আসরানি, অভিনেত্রী জারিন খান, টলিউডের অঙ্কুশ হাজরা, সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ৷ প্রায় 150 কোটি টাকা খরচ হয়েছিল এই বিয়েতে ৷ যাঁদের হাতে বিশেষ ব্যাজ ছিল, শুধু তাঁদেরই ঢোকার অনুমতি ছিল ৷ নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল কয়েকশো বাউন্সার ৷ বিয়ের 2 দিন মহম্মদবাজার এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলেও কেউ টুঁ-শব্দ করার সাহস পাননি ৷ প্রায় দুবাই, নেপাল, মিশর ঘুরতে যেতেন টুলু। বীরভূম ছাড়াও, আন্দামান, গোয়া প্রভৃতি জায়গায় তাঁর সম্পত্তি রয়েছে বলে চর্চা শুরু হয়েছে ৷

সমান্তরাল প্রশাসন

গত বর্ষায় ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া জলাধার ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ ফলে সেতু দিয়ে ভারি যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল প্রশাসন। নিজের ডাম্পার যাবে বলে তিলপাড়া জলাধার থেকে কিছুটা দূরে বড় বড় কংক্রিটের ব্লক ফেলে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন টুলু ৷ কোনও টেন্ডার, ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যান পাশ ছাড়াই জাতীয় সম্পদ নদীর উপর তাঁর ব্যক্তিগত সেতু নির্মাণ শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ ঘটা করে সাংবাদিক বৈঠক করে তা জানিয়ে ছিলেন ৷ বিষয়টি নিয়ে চুপ ছিলেন তৎকালীন জেলা শাসক বিধান রায় ৷ ইটিভি ভারতের খবরের জেরে সেই সময় টুলুর স্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়েছিল ৷ অর্থাৎ, ক্ষমতার এত উঁচুতলায় চলে গিয়েছিলেন, সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে শুরু করেন টুলু ৷

বিজেপি সরকার গঠন করার পরই সবকিছু হাতছাড়া হয় টুলুর ৷ সিউড়ির বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে টুলু ও পাথরের সিন্ডিকেটের তথ্য ফাঁস করেছিলেন ৷ জানিয়েছিলেন, কমপক্ষে সরকারের 10 হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ হয়েছে 15 বছরে ৷

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