ETV Bharat / state

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

শীত পড়েছে, ডাকছে পাহাড় ৷ শহরের ব্যস্ততা আর কুয়াশায় ঢাকা সকাল ফেলে একটু দূরে বেরিয়ে পড়তে কার না মন চায় !

Tukrey village in Darjeeling
দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 20 নভেম্বর: ভ্রমণপিপাসু বাঙালি ৷ শীত পড়তেই বাঙালির মন কেমন যেন ছুটে বেড়ায় ৷ আর ঠান্ডার সময় ঘন কুয়াশায় মোড়া পাহাড়ে বেড়াতে কে না-চায় ! শৈলরানি দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের জন্য রয়েছে অফবিট ডেস্টিনেশনের খাজানা ৷ আর অফবিট ডেস্টিনেশনই এখন পর্যটকদের বেড়ানোর 'ফাস্ট চয়েজ'।

প্রত্যেকেই চান শহুরে কোলাহল থেকে ক'টা দিন প্রকৃতির কাছে নিরিবিলিতে কাটাতে ৷ সিটং, ম্যাল, মিরিক, কার্শিয়াং, বিজনবাড়ির অনেক অফবিট ডেস্টিনেশন তো রয়েছে ৷ এবার পর্যটকদের জন্য এমনই নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা এক অফবিট ডেস্টিনেশন তুলে ধরছি, যা সাধারণ পরিবার তো বটেই, হানিমুন কাপলদের জন্য এককথায় অপূর্ব এই অফবিট ডেস্টিনেশন ।

Tukrey village in Darjeeling
শীত পড়েছে, ডাকছে পাহাড় (ইটিভি ভারত)

দার্জিলিং পাহাড়ে অবস্থিত একটি নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ ৷ শিলিগুড়ি থেকে ওই গ্ৰামের দূরত্ব প্রায় 70 কিমি । যা এক কথায় প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য । দার্জিলিং তো সবাই যায়, কিন্তু স্বর্গের নাগাল ক'জন পায়। পাহাড়ের স্বর্গদৃশ্য পেতে হলে যেতেই হবে ওই অফবিট সুন্দর গ্রামটিতে । লাইন দিয়ে থাকা পাইন বনের মাঝ দিয়ে দু'পাশ সাজানো খাড়া রাস্তা, মেঘ মেশানো সৌন্দর্যতার এক বিচিত্র মেলবন্ধন দেখা মিলবে এখানে ৷ আর ররংবাহাড়ি পাখির আনাগোনা ও তাদের কলতানে মুখরিত হয় ছোট্ট অনবদ্য গ্রাম।

Tukrey village in Darjeeling
হানিমুনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম (ইটিভি ভারত)

সব মিলিয়ে সুন্দর মন জুড়ানো পরিবেশে বেশ কয়েকটা দিন অনায়াসে কাটাতে পারেন আপনি ৷ এই জায়গার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে চা-বাগান। পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে গিয়েছে সুদূরপ্রসারী সেই চা-বাগান । প্রকৃতি নিজের সব রঙ ঢেলে দিয়েছে ছবির মত এই সুন্দরী গ্রামে ৷ বিস্তৃত সারি সারি সবুজ চা-বাগান। দেখতে পাবেন পিঠে টুকরি নিয়ে চা-পাতা তুলছেন মহিলারা ৷ রয়েছে নানারকম ফুল ও অর্কিড । দেখতে পাবেন পরিযায়ী পাখিও।

Tukrey village in Darjeeling
পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা নদী (ইটিভি ভারত)

শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ আপনাকে একঘেয়ে ব্যস্ততাময় জীবন থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেবে ৷ সাধারণ হোম-স্টে'র পাশাপাশি রয়েছে প্রিমিয়াম হোম-স্টে'র উষ্ণ আতিথেয়তা । ভোরবেলা বেড়িয়ে পড়ুন প্রিয়জনের সঙ্গে গ্রামের রাস্তায় ৷ অথবা সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে উপভোগ করুন ছবির মতো সুন্দর এই দৃশ্য ৷

Tukrey village in Darjeeling
সাধারণ হোম-স্টে (ইটিভি ভারত)

নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশন কিংবা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ওই পর্যন্ত একটি রিজার্ভ গাড়ির ভাড়া আনুমানিক 4,500 টাকার মতো। অথবা দার্জিলিং থেকেও শেয়ার ট্যাক্সিতে যাওয়া যায় ওই গ্রামে ৷ তাতে দার্জিলিং থেকে খরচ পড়বে মাত্র 300 থেকে 500 টাকা ৷

Tukrey village in Darjeeling
প্রিমিয়াম হোম-স্টে (ইটিভি ভারত)

প্রিমিয়াম রিসর্টে ( Premium Resort) খরচ-খরচা: ডিলাক্স কটেজে রুম প্রতিদিন 2,500 টাকা মাথাপিছু সমস্ত মিল-সহ ৷ তাতে থাকবে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার ও মাঝে টিফিন । এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড রুম মিলবে প্রতিদিন 1,900 টাকা মাথাপিছু সমস্ত খাবার-সহ ৷

TAGGED:

OFFBEAT DESTINATION
HONEYMOON COUPLES
TUKREY IS A SMALL HILL VILLAGE
দার্জিলিংয়ে টুকরে ভিলেজ
TUKREY VILLAGE IN DARJEELING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.