তোলাবাজির অভিযোগে সাসপেন্ড 2 পুলিশ অফিসার
বীরভূম পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ ট্রাক মালিক সমিতির ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে 2 পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড করা হয় ৷
Published : October 15, 2025 at 10:21 AM IST
মহম্মদবাজার, 15 অক্টোবর: পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগে সরব ট্রাক মালিক সমিতি ৷ মঙ্গলবার বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার পুলিশের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ করেন ট্রাক মালিক আনাস আহমেদ । সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দেখান টাকা নেওয়ার সেই ভিডিয়ো ৷ সেখানে এক পুলিশ অফিসারকে টাকা গুণতেও দেখা গিয়েছে । যদিও ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ অভিযোগ পেয়েই দুই পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করেন বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং ।
বীরভূম জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে পোস্টও করা হয়েছে । ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার বলেন, "অভিযোগ পেয়েই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে ।"
বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি সভাপতি আনাস আহমেদ বলেন, "পুলিশের তোলাবাজি, জুলুমের শিকার আমাদের ট্রাক মালিকরা ৷ এই রকম ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলেছে । আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি । এর প্রতিকার চাই ৷ আর তা না-হলে পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ করবো আর ধর্মঘটের পথে যাব ।"
অভিযোগ, দু'টি বালি বোঝাই ট্রাক আটক করে পুলিশ ৷ ট্রাকগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ট্রাক পিছু 70 হাজার টাকা করে দাবি করেন তাঁরা ৷ মোট 1 লক্ষ 40 হাজার টাকা আদায় করে পুলিশ । এরপরই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় ট্রাক মালিক সমিতি ৷ মহম্মদবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করেন সমিতির সভাপতি আনাস আহমেদ । সাংবাদিকদের সামনে তোলাবাজির ভিডিয়ো প্রকাশ করেন তিনি ৷
ট্রাক মালিক সমিতির অভিযোগ, গত 23 সেপ্টেম্বর এক ট্রাক মালিক এমদাদুল হোসেনের দু'টি ট্রাক মহম্মদবাজার থানার পুলিশ আটক করে । তালবাঁধ এলাকা থেকে বালি তুলে মল্লারপুরের মদিয়ান এলাকায় যাচ্ছিল ট্রাক দু'টি ৷ সেই সময়, সেই দু'টিকে আটক করে বিভিন্ন রকমভাবে ভয় দেখিয়ে মালিকের কাছে দু'টি ট্রাকের জন্য 1 লক্ষ 40 হাজার আদায় করেন বলে অভিযোগ মহম্মদবাজার থানার এএসআই সাইফুল ইসলাম ও এএসআই কিরণ মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷
ট্রাক মালিক বিষয়টি জানিয়ে আনাস আহমেদের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ৷ এরপর সাংবাদিক বৈঠক করা হয় ৷ পুলিশের তোলাবাজির অভিযোগ পেয়ে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং অভিযুক্ত দুই পুলিশ অফিসারকে সাসপেন্ড করেন ৷ পাশাপাশি, বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে ।