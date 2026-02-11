চেকপোস্টে পুলিশি পাহারা পেরিয়ে বঙ্গে ঢুকল ঝাড়খণ্ডের বেআইনি কয়লার লরি!

চেকপোস্টে পুলিশি পাহারা পেরিয়ে বঙ্গে ঢুকল ঝাড়খণ্ডের বেআইনি কয়লার লরি!
আটক হয়েছে প্রায় 32 টন বেআইনি কয়লা । সিআইএসএফ জওয়ানরাই এই লরি আটক করেছেন ।
Published : February 11, 2026 at 4:45 PM IST
আসানসোল, 11 ফেব্রুয়ারি: রানিগঞ্জ ও দুর্গাপুরের দুই বেআইনি কয়লা পাচারকারিকে মঙ্গলবারই গ্রেফতার করেছে ইডি । জামুরিয়ায় বেআইনি কয়লা কারবারি ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডি হানা দিয়ে প্রায় 65 লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে । আসানসোল সিবিআই আদালতে বেআইনি কয়লা কাণ্ডের ট্রায়াল চলছে । কিন্তু তারপরেও কয়লা পাচার বন্ধ নেই । গত কয়েকদিনে পরপর বেআইনি কয়লার লরি পাকড়াও করেছে সিআইএসএফ । অথচ পুলিশ নাকি কয়লা পাচারের খবরই জানে না । এরই মাঝে আবারও ধরা পড়ল কয়লার লরি ৷ এবার 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷
আটক হয়েছে প্রায় 32 টন বেআইনি কয়লা । সিআইএসএফ জওয়ানরাই এই লরি আটক করেছেন । তাঁদের দাবি লরিটিতে বেআইনি কয়লা ছিল । কোনও বৈধ কাগজ চালক দেখাতে পারেননি । কিন্তু যেটা চাঞ্চল্যকর বিষয়, সিআইএসএফের দাবিকে সত্যি বলে মেনে নিলে, এই বেআইনি কয়লার লরি ঝাড়খণ্ড থেকেই এ রাজ্যে ঢুকেছিল বলে লরির চালক স্বীকার করেছে । তাহলে প্রশ্ন উঠছে, লরিটি 19 নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এলে, বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় ডুবুরডিহি চেকপোস্টের দায়িত্বে থাকা কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ কি করছিল ? পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে কী করে ঝাড়খণ্ড থেকে বেআইনি কয়লা এ রাজ্যে ঢুকল ! পুলিশ জানিয়েছে, এই লরির কাগজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কয়লা বেআইনি হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
সিআইএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত অভিযান চলছে । জামুড়িয়ায় বেআইনি কয়লার লরি আটক হয়েছে । আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘাগরবুড়ি মন্দিরের কাছে সিআইএসএফ জওয়ানরা আরও একটি বড় লরি আটক করে । সিআইএসএফ এই অভিযান চালায় । সিআইএসএফ সূত্র থেকে দাবি করা হয়েছে, এই লরিতে বেআইনি কয়লা ছিল । এই কয়লার কোনও বৈধ কাগজপত্র চালক দেখাতে পারেনি । সেই কারণে লরিটিকে আটক করে আসানসোল দক্ষিণ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে লরিটি কোথা থেকে আসছিল এবং কোথায় যাচ্ছিল । কাগজপত্র আদৌ ছিল কি না ।
যদিও এই লরির চালককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানিয়েছেন, "লরিটি ঝাড়খণ্ড থেকে কয়লা বোঝাই করে এই রাজ্যে এসেছিল । নদিয়া যাচ্ছিল লরিটি ।" অর্থাৎ চালকের দাবি যদি সত্যি হয়, ঝাড়খণ্ড থেকেই ওই কয়লা বোঝাই করে 19 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে লরিটি এসেছিল, তাহলে লরিটিকে ডুবুরডিহি চেকপোস্ট পার করতে হয়েছে । এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির ডুবুরডিহি চেকপোস্টে নজরদারি চালানোর কথা । তাহলে পুলিশের নজর বাঁচিয়ে কী ক'রে লরিটি এ রাজ্যে ঢুকে পড়ল ?
আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, "একটি লরি আটক করে সিআইএসএফ আসানসোল দক্ষিণ থানাকে দিয়েছে । দক্ষিণ থানা ওই লরির কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে, সেটা আদৌ আইনি না বেআইনি কয়লা । যদি বেআইনি কয়লা হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
অর্থাৎ কাগজপত্র আইনি না বেআইনি সেবিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয় পুলিশ । সিআইএসএফ দাবি করছে, ওই লরিতে বেআইনি কয়লা ভর্তি ছিল । প্রশ্ন এখানেই, তাহলে এত সহজে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমায় নাকা পোস্ট পার করে কী ক'রে লরিটি বাংলায় ঢুকে পড়ল ? তবে কি কোনও কাগজপত্র পরীক্ষা করাই হয়নি !
সম্প্রতি কয়লা-কাণ্ড নিয়ে ইডির সক্রিয়তায় বুদবুদের ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় । এরপরেই তাঁকে থানা থেকে সরিয়ে স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে । অন্ডাল থানার দায়িত্ব দিয়েই আরেক পুলিশ আধিকারিক অখিল মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । তাতে পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
মাস দুয়েক আগেকই কুলটি থানার ডুবুরডিহি চেকপোস্টে বেআইনি কয়লার সিন্ডিকেটের অফিসে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা । অভিযোগ উঠেছিল ঝাড়খণ্ড এবং এ রাজ্যের বেআইনি কয়লা প্যাডের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় পাঠাতো এই কয়লা সিন্ডিকেট । প্যাড তৈরি হতো বিভিন্ন থানাকে সেটিং করে । অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড থেকে আগত লরি এই সিন্ডিকেটের কাছ থেকে প্যাড কিনলে বাংলায় কোনও থানা সেই লরিকে আটকাবে না । প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল সেই সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে । কিন্তু ঝাড়খণ্ড থেকে আসা বেআইনি কয়লা ভর্তি এই লরিটিকে এত সহজে এই রাজ্যে ঢুকে যাওয়া নিয়ে, নতুন ক'রে প্রশ্ন উঠছেই ৷ তবে কি সিন্ডিকেটরাজ চলছেই কুলটি এলাকায় ?