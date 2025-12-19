পর্যটকদের গাড়িতে ধাক্কা, ড্রাইভারের কলার ধরে 3 কিমি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল লরির চালক !

পর্যটকদের গাড়িতে ধাক্কা, ড্রাইভারের কলার ধরে 3 কিমি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল লরির চালক !
গুরুতর জখম পর্যটকদের গাড়ির চালক ৷ ঘটনায় লরির চালককে আটকে মারধর স্থানীয়দের, পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি !
Published : December 19, 2025 at 4:14 PM IST
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), 19 ডিসেম্বর: রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যটকদের গাড়িতে ধাক্কা মারার অভিযোগ বেপরোয়া লরির বিরুদ্ধে ৷ এমনকি গাড়ির চালকের কলার ধরে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠছে লরির চালকের বিরুদ্ধে ৷ আরও অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে স্থানীয়রা অভিযুক্ত চালককে পাকড়াও করে মারধর করেন ও লরিতে ভাঙচুর চালান ৷ বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মড়ার 1নম্বর ক্যাম্পের কাছে ৷ আহত অবস্থায় পর্যটকদের গাড়ি এবং লরির চালক বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের সাতজন পর্যটক ওই গাড়িটি ভাড়া করে দেওঘর বেড়াতে যান ৷ সেখান থেকে ঘুরে বৃহস্পতিবার রাতে বাঁকুড়ার উপর দিয়ে তাঁরা দিঘা যাচ্ছিলেন ৷ পথে বিষ্ণুপুর থানার মড়ার 1 নম্বর ক্যাম্পের সামনে 14 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের গাড়ি দাঁড় করিয়ে খেতে যান পর্যটকরা ৷ সেই সময় রাস্তার ধারে গাড়িতে ছিলেন দুর্জয় শিকদার নামে ওই চালক ৷
অভিযোগ, হঠাৎই লোহার রড বোঝাই একটি লরি পিছন থেকে এসে গাড়িতে ধাক্কা মারে ৷ যে ঘটনায় লরির চালকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন পর্যটকেরা ও তাঁদের গাড়ির চালক ৷ সেই সময় লরিতেই বসে ছিলেন চালক ৷ অভিযোগ, তিনি হঠাৎই গাড়ি চালকের কলার টেনে ধরেন এবং দ্রুত গতিতে লরি চালাতে শুরু করেন ৷ এভাবে প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান লরির চালক ৷ এরপর গাড়ির চালককে রাস্তায় ফেলে দিয়ে, তাঁর পায়ের উপর দিয়ে লরি চালিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷
স্থানীয় লোকজন এবং পথবন্ধুর কর্মীরা (পথ দুর্ঘটনা ও গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে সাহায্যের জন্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত লোকজন) লরিটিকে ধাওয়া করে মড়ার চাতাল মোড়ের কাছে ধরে ফেলেন ৷ এরপরে অভিযুক্তকে লরি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ভাঙচুর করা হয় ওই লরিতেও ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ৷
পুলিশ অভিযুক্ত লরি চালককে উদ্ধার করতে গেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা পুলিশের সঙ্গেও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বাহিনী নামানো হয় ৷ এরপর পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় পর্যটকদের গাড়ি এবং লরির চালককে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করায় ৷
এই ঘটনায় স্থানীয়রা অভিযুক্ত লরি চালকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন ৷ পাশাপাশি, জাতীয় সড়কে পুলিশি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন ৷ এ নিয়ে স্থানীয় পথবন্ধুরা অভিযোগ করেছেন, "ওই লরির চালক মদ্যপ ছিলেন ৷ তা না-হলে, এমন কেউ করতে পারে না ৷ প্রায় 3 কিলোমিটার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসেছে ৷ পর্যটকদের গাড়ির চালকের দু’টো পা ভেঙে গেছে ৷ পায়ের আঙুলেও মারাত্মক চোট লেগেছে ৷"
যদিও, এই ঘটনা নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ৷ এমনকি এই ঘটনায় পর কোনও লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়নি ৷ পুলিশের তরফেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশের আধিকারিক সুপ্রকাশ দাস বলেন, "লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ৷"