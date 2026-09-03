ম্যান মেড বন্যা, সমন্বয়ের অভাব ! পালাবদলেও জল ছাড়ার একই ছবিতে নয়া তত্ত্ব 'ট্রাবল ইঞ্জিন'

ম্যান মেড বন্যা, সমন্বয়ের অভাব ! পালাবদলেও জল ছাড়ার একই ছবিতে নয়া তত্ত্ব 'ট্রাবল ইঞ্জিন'
মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে রাজনীতি না-করে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে বিরোধীরা ৷ ইটিভি ভারতের সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 3, 2026 at 9:06 PM IST
দুর্গাপুর, 3 সেপ্টেম্বর: ফের রাতের অন্ধকারে জল ছেড়েছে ডিভিসি ৷ জলের চাপ ধরে রাখতে না-পেরে বিপুল জল ছেড়েছে দুর্গাপুর ব্যারেজও ৷ যার জেরে বাংলায় প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ৷ এরকম পরিস্থিতি হলেই আগে শোনা গিয়েছে 'ম্যান মেড বন্যা'র তত্ত্ব ৷ তৎকালীন বিরোধী শিবির বিজেপি 'রাজ্যের সমন্বয়ের অভাব'কে দোষ দিয়েছে ৷ তবে বর্তমানে তথাকথিত 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার' এবারের ঘটনাকে কী বলবে, সেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা ৷ তাদের কটাক্ষ, এটা 'ট্রাবল ইঞ্জিন সরকার' ৷ মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে রাজনীতি না-করে সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে বিরোধীরা ৷
জল ছাড়ায় বন্যার আশঙ্কা
অতিরিক্ত বৃষ্টি হলেই ডিভিসি-র জল ছাড়া ও তার জেরে বাংলায় প্লাবনের ছবি বেশ পুরনো ৷ ডিভিসির ছাড়া জলের চাপ সামাল দিতে না-পেরে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়তে বাধ্য হয় রাজ্য সেচ দফতর ৷ আবারও ঠিক সেটাই ঘটেছে বুধবার রাতে ৷ ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে 1 লক্ষ 8 হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়ায়, বুধবার রাত থেকেই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বিপুল পরিমাণে জল ছাড়া হয়েছে ।
আগে এমন ঘটনা ঘটলে বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে একে 'ম্যান মেড বন্যা'র আখ্যা দিতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । আবার তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তুলেছিলেন, ডিভিসি-র সঙ্গে রাজ্যের সমন্বয়ের অভাবেই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে ৷ তবে সেই শুভেন্দুরই ভাষায় বললে, বর্তমানে রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার ৷ তবুও কেন রাতের অন্ধকারে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে আচমকা এক লক্ষ কিউসেকেরও বেশি জল ছাড়তে হল রাজ্য সেচ দফতরকে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
জল ছাড়ার জেরে ফি-বছর প্লাবন
ওয়াকিবহাল মতের বক্তব্য, দুর্গাপুর ব্যারেজের জল ধারণ ক্ষমতা আগের থেকে অনেকটা কমে যাওয়ার কারণেই মাইথন এবং পাঞ্চেত থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হলেই দুর্গাপুর ব্যারেজ আর তা ধরে রাখতে পারে না ৷ ফলে রাজ্য সেচ দফতর রাতের অন্ধকারেই জল ছাড়তে বাধ্য হয় । বৃহস্পতিবার সকাল 10টা পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কমবেশি প্রায় এক লক্ষ 40 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে । কিন্তু যেটা উদ্বেগের তা হল, বুধবার গভীর রাতে অর্থাৎ রাত 11টায় এবং রাত 12টায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় এক লক্ষ 10 হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয় । আর এর ফলে দক্ষিণবঙ্গে চার জেলায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷
'রাজনৈতিক আকচাআকচি হয়েছে, সমস্যার সমাধান হয়নি'
এর আগেও এমন ঘটনায় একের পর এক জলের তলায় চলে গিয়েছে বাড়িঘর ৷ ফি-বছর প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ডে অতিরিক্ত বৃষ্টির মাশুল দিতে হয়েছে পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়ার বেশ কিছু ব্লক, হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাকে । দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে মানুষের ৷ এই নিয়ে রাজনৈতিক আকচাআকচি চলতে থাকলেও, সমস্যার সমাধানে বড় কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি ৷ দামোদরে দীর্ঘদিন ড্রেজিং হয়নি । যে কারণে দামোদরের জল ধারণ ক্ষমতা কমেছে । দামোদরের বুকে বড় বড় চড়াতে এখন রীতিমতো বিরাট বিরাট জনবসতি গড়ে উঠেছে ।
অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি উত্তোলন করার কারণে নদী তার নিজস্ব গতিপথ হারিয়েছে । যে কারণে উদ্বেগ বেড়েছে দামোদর তীরবর্তী জেলাগুলির বাসিন্দাদের । এছাড়াও জনবসতিপূর্ণ এলাকা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই এলাকায় ব্যবহৃত জল সব এসে জমা হচ্ছে দামোদরের বুকে । খুব স্বাভাবিকভাবেই তার উপর বৃষ্টি একটু বাড়লে দামোদরের জল উপচে পড়ছে । আর মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ার পর সেই জল দুর্গাপুর ব্যারেজে এসে পড়তেই ব্যারেজ আর জল ধরে রাখতে পারছে না । সেই কারণে প্রত্যেক বছর দামোদরের নিম্ন অপবাহিকায় অবস্থিত জেলাগুলির মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে ।
কেন হয়নি ড্রেজিং ?
অথচ এই দুর্ভোগের উপশম ঘটাতেই একদিন ঢাকঢোল পিটিয়ে তৈরি হয়েছিল ডিভিসি । তাহলে প্রশ্ন উঠছে যে, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ কেন আজ এত বছর পরেও দামোদর নদের পলি সংস্কার নিয়ে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করছে না ? বারবার রাতের অন্ধকারে কেন জল ছাড়া হয় ? এই প্রশ্নের জবাবে দুর্গাপুরের সেচ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মজুমদার বলেন, "এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে পারব না । তবে আমরা সমস্ত নিয়ম মেনেই জল ছেড়ে থাকি । এ বিষয়ে বলার এক্তিয়ার আমাদের নেই ।" কিন্তু এটা সত্যি যে, রাতের অন্ধকারে জল ছাড়া হলে বন্যা কবলিত এলাকাগুলির অর্থাৎ বন্যা দুর্গতদের দুর্ভোগ আরও অনেকাংশ বেড়ে যায় ।
'ট্রাবল ইঞ্জিন সরকার'
এদিকে, রাজনীতির কারবারিরা প্রতি বর্ষায় এই দামোদরকেই লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান ইস্যু করে তোলে বলে অভিযোগ করেছেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা আভাস রায় চৌধুরী ৷ তিনি বলেন, "দামোদর নিয়ে এবং দুর্গত মানুষদের নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয় । আগে মাননীয়া দোষারোপ করতেন, পরে আবার শুভেন্দু বাবু । কিন্তু মাত্র তিন মাসের ডাবল ইঞ্জিন সরকার এখন মানুষের কাছে ট্রাবল ইঞ্জিনের সরকারে পরিণত হয়েছে । এখন তো আর সমন্বয়ের অভাব হওয়ার কথা নয় । দামোদরে ড্রেজিং দরকার । এই পলি সংস্কার করতে না-পারলে নিম্ন অববাহিকার মানুষের দুর্দশা ঘুচবে না ।"
'সমস্যা জিইয়ে রাখার চেষ্টা'
একই সুর শোনা গিয়েছে কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীর গলাতেও ৷ তাঁর কথায়, "আসলে দামোদরের পলিসংস্কার করতে ব্যর্থ বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারীরা শুধু অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হয়েছেন । এখন তো ডাবল ইঞ্জিনের সরকার । আশা রাখতে পারি, এবার তো দামোদরের পলিসংস্কার হবে । আসলে এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখা, এটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নয় তো ?"