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হিমালয়ের বুকে স্কিইং ও পাহাড়ি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ: পূর্ব সিকিমে সেনার ত্রিশক্তি কোরের মহড়া

হিমাঙ্কের বহু ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায় 24 ঘণ্টার যুদ্ধের প্রস্তুতি ৷ অনুসন্ধান, উদ্ধারকাজ ও জরুরি চিকিৎসার মতো বিষয়গুলিরও প্রশিক্ষণ ৷

Trishakti Corps
পূর্ব সিকিমে ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কোরের স্কিইং ও পাহাড়ি যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ৷ (ছবি- ভারতীয় সেনা)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 7:28 PM IST

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গ্যাংটক, 26 জুন: ভারতের উত্তর সীমান্তের অন্যতম দুর্গম ও হিমবাহ পরিবেষ্টিত অঞ্চলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ত্রিশক্তি কোর'-এর সামরিক প্রশিক্ষণ ৷ পূর্ব সিকিমে বরফে ঢাকা পাহাড়ের দূর্গম পরিবেশে স্কিইং ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'ত্রিশক্তি কোর'-এর জওয়ানরা ৷

খাড়াই বরফে ঢাকা পাহাড়, অক্সিজেনের ঘাটতি এবং আবহাওয়ার চরম প্রতিকূলতাকে জয় করে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা এমন কিছু দক্ষতাকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন, যা মানুষের চরম সহনশীলতা ও আধুনিক যুদ্ধকৌশলের বোঝাপড়াকে আরও দৃঢ় করে তোলে ৷ এই সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হল হিমাঙ্কের বহু ডিগ্রি নিচের তাপমাত্রায় 24 ঘণ্টা যুদ্ধের প্রস্তুতি বজায় রাখা ৷ যাতে শত্রুপক্ষের যে কোনও ধরনের গতিবিধি বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় বাহিনী সবসময় প্রস্তুত থাকতে পারে ৷

Trishakti Corps
পূর্ব সিকিমে সেনার ত্রিশক্তি কোরের মহড়া ৷ (ছবি- ভারতীয় সেনা)

চলতি এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকা এবং লড়াই করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে ৷ যেখানে সামরিক বাহিনীর যান্ত্রিক ইউনিটগুলো সহজে কাজ করতে পারে না ৷ মাইনাস ডিগ্রি তাপমাত্রায় দ্রুত সেনা মোতায়েন এবং আকস্মিক আক্রমণের সুবিধার্থে বরফে ঢাকা ঢালু পাহাড়ে সাবলীল চলা ফেরার জন্য জওয়ানদের অ্যাডভান্সড স্কিইং কৌশলও শেখানো হচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি প্রায় 17 হাজার ফুট উচ্চতায় যুদ্ধের ভারী সরঞ্জাম নিয়ে মার্চ করা, নিখুঁত লক্ষ্যভেদ এবং খাড়াই পাহাড়ি ঢালে অস্ত্র চালনার মতো যুদ্ধের কৌশলের ওপর জোর দিচ্ছে প্রতিরক্ষা বিভাগ ৷

পূর্ব হিমালয়ের ভৌগোলিক সংবেদনশীলতার কথা মাথায় রেখে এই প্রশিক্ষণে তুষারধস সচেতনতা ও বিপর্যয় মোকাবিলার বিষয়টিকে প্রধান অংশ হিসেবে রাখা হয়েছে ৷ তুষারধসের পূর্বাভাস পাওয়া, বরফের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য বিশেষ ইউনিটগুলিকে তৈরি করা হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে বরফে ঢাকা পাহাড়ি দুর্যোগে আটকে পড়া সেনা জওয়ান বা সাধারণ নাগরিকদের দ্রুত উদ্ধারের জন্য চলাচলের প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, আটকে পড়া নাগরিক বা জওয়ানদের অনুসন্ধান, উদ্ধারকাজ ও জরুরি চিকিৎসার মতো বিষয়গুলিও বরফে ঢাকা পাহাড়ের দুর্গম পরিবেশে অনুশীলন করানো হচ্ছে ৷

Trishakti Corps
পূর্ব সিকিমে বরফ ও মেঘে ঢাকা দূর্গম পাহাড় যুদ্ধের প্রশিক্ষণ ত্রিশক্তি কোরের ৷ (ছবি- ভারতীয় সেনা)

ভারতীয় সেনার ত্রিশক্তি কোরের কর্নেল গৌরব জাডৌন বলেন, "প্রযুক্তি আমাদের সক্ষমতাকে বাড়ায় ঠিকই, কিন্তু দিনশেষে জওয়ানদের অদম্য মনোবল এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করে ৷ এই কঠোর প্রশিক্ষণ যে কোনও চরম পরিস্থিতিতে লড়াই করা ও জয়ী হওয়ার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তোলে ৷"

এই ত্রিশক্তি কোরের সদর দফতর উত্তরবঙ্গে সুকনায় অবস্থিত ৷ উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং ভারত-চিন সীমান্তের সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিকে সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে এই ত্রিশক্তি কোরের উপর ৷ প্রায় 14 থেকে 17 হাজার ফুট উচ্চতায় চলা এই সামরিক মহড়া প্রমাণ করে, আধুনিক ড্রোন বা লজিস্টিকসের ব্যবহার হোক কিংবা প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকার লড়াই, ভারতীয় সেনাবাহিনী সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ৷

TAGGED:

INDIAN ARMY
MOUNTAIN WARFARE TRAINING
SKIING
ত্রিশক্তি কোর
TRISHAKTI CORPS

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