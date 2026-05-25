ETV Bharat / state

রাতের অন্ধকারে ত্রিপল পাচার, নথি পোড়ানোর চেষ্টা ! কাঠগড়ায় তৃণমূলের পুরপ্রধান

অভিযোগ, তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং পাশের একটি বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে হাজার হাজার সরকারি ত্রিপল, লাঠি এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷

tmc
বাদুড়িয়ার অভিযুক্ত পুরপ্রধান (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 25, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাদুড়িয়া, 25 মে: রাতের অন্ধকারে বাদুড়িয়া পুরসভার বর্তমান তৃণমূল পুরপ্রধান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের দলীয় কার্যালয় এবং সংলগ্ন একটি নির্জন বাগানবাড়ি থেকে কয়েক হাজার সরকারি ত্রিপল, লাঠি ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ায় । একইসঙ্গে সামনে এসেছে সরকারি নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগও । ঘটনার পর থেকেই গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত পুরপ্রধান । তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা দেখতে পান, পুরপ্রধানের দলীয় কার্যালয় থেকে ভ্যানে করে বিপুল পরিমাণ ত্রিপল এবং বিভিন্ন সামগ্রী অন্যত্র সরানো হচ্ছে । অভিযোগ, সেই সময়ই কার্যালয়ের সামনের ফাঁকা জায়গায় স্তূপ করে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো হচ্ছিল একাধিক সরকারি নথি ও কাগজপত্র । গোটা ঘটনায় সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা খবর দেন বাদুড়িয়া থানায় ।

রাতের অন্ধকারে ত্রিপল পাচার ! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই পরিস্থিতি বদলে যায় । অভিযোগ, পুলিশি উপস্থিতি টের পেয়েই দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও তাঁর ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান । এরপর পুলিশ দলীয় কার্যালয় এবং পাশের একটি বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে হাজার হাজার সরকারি ত্রিপল, লাঠি এবং বিপুল পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী । উদ্ধার হওয়া লাঠিগুলি নিয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় যুবক রণজিৎ দত্ত বলেন, "রাতে আমরা দেখতে পাই প্রায় চার হাজার ত্রিপল সেখানে রাখা ছিল । থানায় খবর দিতেই পুলিশ এসে সেগুলো উদ্ধার করে । শুধু ত্রিপল নয়, বড় বড় লাঠিও ছিল । সেগুলো দেখে মনে হয়েছে মারধরের জন্যই রাখা হয়েছিল । এখনও এলাকায় ভয় রয়েছে । তাই অনেকে মুখ খুলতে চাইছেন না ।"

একই অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা মদন মণ্ডলও । তাঁর দাবি, ভোটের ফলাফলের পর রাজনৈতিক প্রতিশোধ নিতেই ওই লাঠি মজুত করা হয়েছিল । পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, সরকারি ত্রিপল সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলি না করে বিক্রির উদ্দেশ্যেই গোপনে মজুত রাখা হয়েছিল। তাঁর কথায়, "রাতের অন্ধকারে মদ্যপ অবস্থায় ত্রিপল সরানো হচ্ছিল । খবর পেয়ে আমরা থানায় যোগাযোগ করি । পুলিশ এসে কিছু ত্রিপল ও লাঠি উদ্ধার করে নিয়ে যায় । এখনও বহু কাগজপত্র ও সামগ্রী অন্যত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে খবর পাচ্ছি ।"

ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । বাদুড়িয়া বিধানসভার বিজেপি নেতা সঞ্জয় ঘোষ অভিযোগ করেছেন, ওই গুদামটি বেআইনিভাবে পুকুর ভরাট করে তৈরি করা হয়েছিল এবং দীর্ঘদিন ধরেই সেখানে সরকারি সামগ্রী মজুত রাখা হত। তাঁর দাবি, "গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রিপল রাতের অন্ধকারে ভ্যানে ভ্যানে পাচার করা হচ্ছিল । আমরা প্রশাসনকে খবর দিই । তদন্ত করে পুলিশ কয়েক হাজার ত্রিপল উদ্ধার করেছে । সরকারি নথি পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা হয়েছে । আমরা এর কড়া শাস্তি চাই ।"

ইতিমধ্যেই বিজেপির পক্ষ থেকে বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । অভিযুক্ত পুরপ্রধানের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তুলেছে তারা । যদিও এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । প্রতিক্রিয়া মেলেনি অভিযুক্ত পুরপ্রধানেরও ৷

অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া সামগ্রী কীভাবে সেখানে এল, সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুতের নেপথ্যে কারা জড়িত এবং নথি পোড়ানোর উদ্দেশ্য কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

TAGGED:

BADURIA MUNICIPALITY
TRIPAL SMUGGLING
বাদুড়িয়া
BJP GOVERNMENT WESTBENGAL
TMC CHAIRMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.