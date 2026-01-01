বর্ষবরণের রাতে খুন যুব তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি, গ্রেফতার 2
ধৃত দু'জনের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । তাঁদেরকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজত চেয়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
Published : January 1, 2026 at 3:40 PM IST
রায়গঞ্জ, 1 জানুয়ারি: বর্ষবরণের রাতে যখন সেলিব্রেশনে মাতোয়ারা রাজ্য, ঠিক সেই সময় ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা । নতুন বছরের শুরুতেই রায়গঞ্জে গুলি করে খুন করার অভিযোগ যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ-সভাপতিকে ৷ মৃতের নাম নব্যেন্দু ঘোষ ।
নব্যেন্দু হত্যাকাণ্ডে ইতিমধ্যেই রায়গঞ্জ থানার পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতরা হলেন পিন্টু সাহা ওরফে ছোটু (30) এবং শুভম পাল (28) । ধৃত দু'জনেই রায়গঞ্জের রমেন্দ্রপল্লির বাসিন্দা । ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদেরকে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রায়গঞ্জের মোহনবাটি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাড়ির কাছেই বর্ষবরণের রাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পিকনিক করছিলেন যুব তৃণমূল নেতা নব্যেন্দু ঘোষ । আর ঠিক সেই সময়ই কেউ তাঁকে গুলি করে বলে জানতে পারা যাচ্ছে । গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷ তড়িঘড়ি নব্যেন্দুকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ তবে সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয় । খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি রন্তু দাস । কে বা কারা নব্যেন্দুকে খুন করল, খুনের উদ্দেশ্যই বা কী ছিল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি ।
তবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে । রাতেই ঘটনাস্থলটিকে সিল করে দিয়েছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ । রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বস্ত সরকার বলেন, "এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ।"
এদিকে নতুন বছরের প্রথম দিনে এমন ঘটনায় থমথমে গোটা রায়গঞ্জ শহর । নব্যেন্দু ঘোষের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন তাঁর পরিবারের লোকজন । নব্যেন্দুর মা বলেন, "রাতে ছেলে এসে আমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কপালে চুমু খেয়ে বলল, তুমি আমার ভগবান ৷ তুমি আমার সঙ্গে থেকো সব সময় তাহলেই হবে । আমি ছেলেকে বললাম, তুই এত রাতে বাইরে যাচ্ছিস ৷ তখন ছেলে বলল, আমি ফোনটা ছেড়ে এসেছি ৷ আর আমার পিকনিক আছে । তারপরে ছেলে বেরিয়ে যায় । ষড়যন্ত্র করে ছেলে খুন করা হয়েছে । ছেলে তৃণমূল করছিল না বেশি, বরং দোকান করছিল ৷ আর বাড়িতেও সময় দিচ্ছিল ছেলে । কে শত্রুতা করে ছেলেকে খুন করল তা আমি বলতে পারছি না ।"
নব্যেন্দুর বাবা প্রণবকুমার ঘোষ বলেন, "আমার বড় ছেলে নব্যেন্দু ৷ তাকে কেন খুন করা হল জানি না ৷ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক । আমার ছেলের কোনও শত্রু ছিল না ৷ কেন এই ঘটনা বুঝতে পারছি না ৷"
অপরদিকে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর কথায়, "নব্যেন্দু ঘোষ ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে বর্তমানে যুব রাজনীতিতে কেবলমাত্র এসেছিল ৷ তাকে আমরা হারালাম । দীর্ঘদিন আমার সঙ্গী ছিল । আমার বিভিন্ন নির্বাচনে সে আমার সহকর্মী-সহযোদ্ধা হিসেবে সঙ্গে ছিল । আজকে নব্যেন্দুকে হারিয়ে আমরা খুবই শোকাহত । এই ক্ষতিটা আমরা পূরণ করতে পারব না । যারা নব্যেন্দুকে খুন করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"
জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রন্তু দাস বলেন, "খুব দুঃখজনক ঘটনা ৷ নবেন্দুদা নিজের বাড়ির সামনে বন্ধুদের নিয়ে পিকনিক করছিলেন । আমি আমার পাড়ার ক্লাবে ছিলাম । আমি জানতে পারি নব্যেন্দুদা হাসপাতালে ভর্তি ৷ তারপরে আমি হাসপাতালে এসে দেখি নব্যেন্দুদা আর নেই । যারা এই কাজ করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ৷ আমরা সিআইডি তদন্ত চাই । যাতে মানুষ বুঝতে পারে অপরাধীর কোনও রং হয় না ৷"
রায়গঞ্জ শহর তৃণমূল সভাপতি শিবশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন, "এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক ৷ উনি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন ৷ এই ঘটনার কথা শুনে আমি হতবাক ৷ ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মনে হয় । যে জায়গায় পিকনিক হচ্ছিল তার পাশেই ছিল সিপিএম-এর পার্টি অফিস । পুলিশের উপর আস্থা রয়েছে ৷ আশা করছি তারা সঠিক তদন্ত করবে ৷"
ঘটনার কথা জানার পর রীতিমতো হতবাক সিপিএম নেতা তথা নব্যেন্দুর প্রতিবেশী সমর ভৌমিক। তিনি বলেন, "প্রতিবছরই এখানে ওরা পিকনিক করে ৷ আমি সিপিএমের পার্টি অফিসে ঢুকতে বারণ করেছিলাম ৷ ওরা ঢোকেনি ৷ পরে শুনি পাশের বাড়ির নব্যেন্দুকে গুলি করা হয়েছে ৷ কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে কেউ জানে না ৷ মাঠের মধ্যে নব্যেন্দুকে গুলি করা হয়েছে শুনেছি ৷ আবার আতঙ্ক ছড়াল ৷ নব্যেন্দু ভালো ছেলে ছিল ৷"
অন্যদিকে এই ঘটনায় গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি নিমাই কবিরাজ । পুলিশ তদন্ত করে অবিলম্বে দোষীকে খুঁজে বের করুক, এই দাবি জানিয়েছেন তিনি ।