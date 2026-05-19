ভোট পরবর্তী হিংসায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর ! মহিলাদের মারধর, কাঠগড়ায় বিজেপি

বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা দুই তৃণমূল কর্মীকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ৷

তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 19, 2026 at 5:20 PM IST

নবদ্বীপ, 19 মে: অব্যাহত ভোট পরবর্তী হিংসা ! সোমবার গভীর রাতে দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা ! নগদ টাকা ও সোনার গয়না লুটপাট ৷ এছাড়াও বৈদ্যুতিক আসবাবপত্র ও সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ পুরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাচীন মায়াপুর এলাকার ঘটনা । যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি ।

তৃণমূল কর্মী রাম ঘোষ ও ভোলানাথ সিকদারের অভিযোগ, রবিবার মধ্যরাতে আচমকা তাঁদের বাড়িতে প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তি ঢুকে পড়ে ৷ এরপর বাড়ির মহিলাদের উপর চড়াও হয় । তাঁদের মারধর করতে থাকে । এসি থেকে সিসি ক্যামেরা ভাঙচুর করে ৷ লুটপাট করে নগদ টাকা ও সোনার অলংকার ।

শুধু তাই নয়, দুই তৃণমূল কর্মীকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ । হামলার শিকার হওয়া দুই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ আধিকারিকরা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ ।

কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই আমাদের নবদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় । পরিবারের তরফে আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে । আমরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছি । ঘটনার কারণ জানার পাশাপাশি দোষীদের চিহ্নিত করে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"

আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী রাম ঘোষ বলেন, "2011 সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্বচ্ছতার সঙ্গে মানুষের সেবায় কাজ করেছি । আমার কোনও শত্রু নেই । কিন্তু বিজেপি জয়লাভ করার পর এই প্রথম আমার পরিবার হামলার শিকার হল । সোমবার রাতে ঘুমোতে যাব সেইসময় কিছু দুষ্কৃতী এসে হঠাৎই আমার বাড়ির দরজার ধাক্কা মারতে থাকে ৷ 40-50 জন দুষ্কৃতী এসেছিল ৷ পাঁচিল টপকে বাড়িতে ঢুকে গাড়ি, এসি, সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করেছে ৷ তারপর কাঠের দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়ে-বউকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিয়েছে ৷ ওরা প্রতিবাদ করায় মেয়ে-বউকে চুলের মুঠি ধরে মেরেছে ৷ ঘটনায় মেয়ে ও বউ জখম হয় ৷ ওদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে ৷"

তিনি কান্নারত অবস্থায় বলেন, "আমাকেও কাটারি দিয়ে কোপ মারতে গিয়েছিল ৷ আমাকে বলে তৃণমূল করা যাবে না বিজেপি করতে হবে ৷ বউয়ের গলায় দুভরির সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে ৷ আমার মেয়ে অনেক কষ্ট করে দু'লাখ টাকা মতো জমিয়েছিল, সেই টাকাও শোকেস থেকে লুট করে নিয়ে গিয়েছে ৷ এরপর আমি পুলিশকে ফোন করি ৷ আমি আজ থানায় এসে লিখিত অভিযোগ করলাম ৷ হামলাকারীদের মধ্যে ছিল সুরজিৎ বিশ্বাস, তন্ময় কুণ্ডু, বিকি, ছোটন-সহ আরও অনেকে ৷ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি ।"

হামলার শিকার আরও এক তৃণমূল কর্মী ভোলানাথ সিকদার বলেন, "আমি অসুস্থ ৷ বাড়িতে রেস্টে ছিলাম ৷ আগে আমি বিজেপি করতাম পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করি ৷ মানুষের সেবায় কাজ করেছি । বিজেপি জয়লাভের পর হঠাৎ যারা বিজেপি হয়েছে তারাই আজকে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে । অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়েছে ৷ বাড়ির মহিলাদের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে ৷ আমি চাই তদন্ত হোক ৷ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক ।"

তাঁর নামে ওঠা অভিযোগ মানতে নারাজ নবদ্বীপ শহরের উত্তর মণ্ডলের সহ-সভাপতি তন্ময় কুণ্ডু ৷ তিনি বলেন, "আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না ৷ সোমবার রাতে এখানে বিজয় উৎসব ছিল ৷ তাতে আমরা জমায়েত করছিলাম ৷ তখন খবর পাই রাম ঘোষ ও ভোলানাথ সিকদারের বাড়িতে হামলা হয়েছে ৷ পুরোপুরি রাজনৈতিক চক্রান্ত করে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে ৷ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দের ফলে এই ঘটনা ৷ বিজেপি ঝামেলা-অশান্তি চায় না ৷"

